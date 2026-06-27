search
Sâmbătă, 27 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Construiești pe pământ închiriat? În era AI, asta te poate costa tot

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Acum câteva zile, o clientă — creatoare celebră de content încă din epoca blogurilor — m-a întrebat ceva ce aud din ce în ce mai des:

„Are sens să-mi închid site-ul și să postez doar pe Facebook, Instagram, TikTok, Youtube?"

casa pe teren inchiriat png

I-am răspuns în doi timpi.

Întâi: nu. Categoric nu.

Apoi mi-am dat seama de ceva mai important.

Dacă întrebarea asta ajunge la cineva care trăiește din atenția online — cineva care înțelege jocul mai bine decât 99% din oameni — atunci e clar că mesajul „social media e tot ce-ți trebuie" a infectat deja capul oamenilor care au infinit mai mult de pierdut.

IMPORTANT! Succesul fiecăruia dintre noi este direct proportional cu dimensiunea și calitatea real-estate-ului pe care îl deținem pe neurocortexul oamenilor care ne cunosc și care ne asociază cu anumite valori. Una este să deții real-estate în capul a 150 de oameni, alta este la un milion de oameni.

Pentru că greșeala pe care era cât pe ce s-o facă ea e exact greșeala pe care mulți o fac deja — doar că nu i-ați pus încă numele.

Toți tindem să construim case impresionante. Pe terenul altcuiva.

Hai să fim sinceri cu ce e de fapt social media: pământ închiriat.

Tu pui munca, conținutul, anii de relație cu publicul. Iar contractul de închiriere îl scrie altcineva — un algoritm pe care nu-l vezi, o echipă de moderare pe care n-o cunoști, o politică internă care se schimbă peste noapte fără să te întrebe nimeni.

Azi ești pe val. Mâine ești raportat de X conturi, suspendat „din greșeală", îngropat de o schimbare de algoritm care ți-a tăiat reach-ul cu 80% peste noapte. Mi s-a întâmplat. De câteva ori. M-am ars destul cât să nu mai construiesc niciodată ceva important pe teren împrumutat.

Este și o metaforă care îmi place. Când un șoricel (tu) doarme în pat cu un elefant (Google, Microsoft, Meta, TkTk…), dacă elefantul se întoarce de pe o parte pe alta, e moarte subită pentru șoricel.

soricel elefant png

Tu, ca persoană publică, depinzi de niște platforme care îți pot da moarte subită oricând, fără apel, fără avertisment, fără să le pese cine ești. Și în clipa aia, toți „followerii" tăi — capitalul pe care l-ai strâns ani de zile — dispar. Nu ai lista lor. Nu ai cum să-i mai contactezi. Ai pierdut totul, pentru că nu ți-a aparținut niciodată.

Site-ul tău, în schimb, e teren în proprietate. E singurul loc din tot universul digital unde regulile le faci tu. La fel și adresele de email ale abonaților. Sau telefoanele lor. Sau acceptul să le trimiți notificări în browser sau pe telefon...

Și acum partea pe care n-o vede aproape nimeni: AI-ul rescrie totul.

Tendința e clară și accelerează: din ce în ce mai mult trafic calificat nu mai vine din Google clasic și nici din social media. Vine din AI.

Peste foarte puțin timp, fiecare om o să aibă propriul lui asistent — un Jarvis personal, ca în Iron Man — cu care vorbește și care îi răspunde proactiv. „Cine e cel mai bun consultant de X din România?" „E de încredere firma asta?" „Ce a făcut concret politicianul ăsta în ultimii patru ani?"

Și aici e întrebarea care ar trebui să te țină treaz noaptea:

Când românii vor întreba un AI cine ești și ce-ai făcut — cine scrie răspunsul?

Pentru că AI-ul nu inventează (mai halucinează, dar mai puțin ca noi, biologicii). Asamblează. Strânge ce găsește online despre tine și compune o imagine. Dacă tu nu deții și nu controlezi conținut autoritar despre tine, atunci adversarii tăi, presa ostilă, comentariile aleatorii și un articol vechi de acum cinci ani îți scriu profilul în locul tău. Iar AI-ul îl servește mai departe, cu încredere, la mii de oameni — fără ca tu să apuci vreodată să spui un cuvânt.

Conținutul de pe social media e efemer. E îngropat în câteva ore, are autoritate aproape zero în ochii mașinăriilor și dispare din feed mai repede decât îl postezi. Același conținut, pus pe site-ul tău, are autoritate de ordine de mărime mai mare — pentru oameni și, mai ales, pentru AI.

Dacă renunți la site, poți să-ți iei adio de la traficul ăsta. Definitiv. Te-ai scos singur din conversația care urmează să decidă tot.

Ce arunci la gunoi în ziua în care închizi site-ul (sau decizi să nu ai site)

Hai să numărăm exact ce dai gratis înapoi în neant:

  • Traficul organic din Google și din motoare — oameni care te caută activ, cu intenție, fără să plătești un leu pe ei.
  • Newsletterul automat care pleacă zilnic cu ce ai publicat în ultimele 24 de ore — o linie directă către inbox-ul publicului tău, fără algoritm la mijloc. Sau newsletterele manuale.
  • Notificările push în browser — câteva mii de oameni cărora le apare instant în browser când publici ceva, chiar dacă nu dau click. Ai cumpărat o bucată de real-estate pe neurocortexul lor. O dai gratis înapoi.
  • Întregul istoric de conținut — sute, poate mii de articole care lucrează pentru tine non-stop, 24/7, fără să-ți ceri nimic.

Toate astea sunt active care se compun în timp, ca dobânda. Le construiești o dată și produc ani de zile. Social media nu se compune — o iei de la zero cu fiecare postare, ca un hamster în roată.

Logica pe care o folosesc dealerii de atenție de mii de ani

Marile religii fac sampling. Traficanții de droguri îți dau primele doze gratis. Cazinourile îți dau primele jetoane gratis. Supermarketurile îți întind mostre la intrare. Toate respectă același tipar vechi de când lumea: mostră → încredere → dependență → upsell.

Social media e mostra. E momeala. E locul unde-i atragi pe necunoscuți și-i stârnești — short content, rapid, fără să plictisești.

Dar odată ce le-ai aprins curiozitatea, ei trebuie să se piardă în universul tău — pe terenul tău — și să rămână acolo. Acolo le dai content și short, și mediu, și long. (Și da, formatul long, deși are mai puține interacțiuni, aduce un engagement infinit mai bun și un public de calitate mult superioară. La short ai mulțimi — dar mare parte e moloz care nu cumpără, nu vine la eveniment, nu votează cu convingere.)

Pentru că, la final, fiecare om trebuie privit prin LTV — cât valorează pe parcursul vieții lui, direct și indirect. Îți cumpără consultanță, bilete, produse. Sau încrederea lui devine moneda cu care negociezi cu alții. Dar ca să joci jocul ăsta la scară, ai nevoie de teren propriu unde să-i ții, să-i cunoști și să-i transformi. Nu de chirie pe pământul unui mutant care îți poate tăia curentul mâine.

Ce să faci, concret

Nu-ți spun să fugi de social media. Social media e motorul de distribuție — acolo arunci plasa, acolo prinzi necunoscuții. Acolo ții legătura cu mulți dintre cei din comunitatea ta. Dar e majoritat distribuție, nu depozit.

Strategia care funcționează (pentru influencerii non-entertainment) e simplă de descris și greu de executat bine:

Site-ul devine pilonul central al comunicarii. Publici acolo prima dată. Și de acolo, automat, conținutul se împrăștie singur în toate direcțiile — titlul și un excerpt pleacă pe Facebook, Instagram, LinkedIn, cu link înapoi spre sursă. În comentarii, de preferință, pentru un organic reach de aprox 4x mai mare. Pui un video pe YouTube? Se naște automat un articol complet pe site, fără să miști un deget. Ai un arhivă de sute de articole evergreen? Le treci printr-un strat de AI care le actualizează, le reîmprospătează și le repune în circulație ca și cum ar fi scrise azi — percepute 100% original și de oameni, și de motoare.

site ca element central png

Sunt nenumărate unelte care pot să crească această plusvaloare.

Rezultatul: o mașinărie care lucrează pentru tine în timp ce tu dormi, ții discursuri sau conduci compania. Construită o dată. Care produce ani la rând. Cu leverage uriaș.

Asta nu e teorie. Asta construiesc, cu pluginuri conectate la cele mai bune modele AI, exact pentru oameni care nu au timp să stea cu mâna pe content.

Hai să vedem ce fac alți influenceri la nivel global

1.       Creatorii-entertainer puri (cea mai mare categorie la vârf) — ~70-80%. MrBeast, Khaby Lame, Charli D'Amelio, Addison Rae, Kylie Jenner. Centrul de greutate e covârșitor pe social/YouTube. Au site, dar nu e un hub de conținut — e un magazin pentru linia lor de produse sau un link-hub minimal. MrBeast → Feastables. Kim Kardashian → SKIMS. Frații D'Amelio → o linie de încălțăminte. Jeffree Star → propria companie de cosmetice. Site-ul lui Lele Pons (44M+ pe Instagram) e foarte basic — nimic în afară de linkuri către muzică, video și social. Marie Kondo deschide experiența cu cel mai recent video și un singur link către toate rețelele. Pentru categoria asta, site-ul e fie comerț, fie o "carte de vizită" subțire. Conținutul trăiește pe platforme.

2.     Creatorii-antreprenor / thought leaders — ~15-20%. Aici site-ul e central și substanțial, pentru că modelul de business cere audiență deținută: newsletter, cursuri, podcast, comunitate plătită (Ali Abdaal, Tim Ferriss, Marie Forleo). Captura de email și vânzarea de produse digitale nu funcționează bine pe zone închise, deci site-ul devine inima operațiunii. Domină în nișe ca finanțe, productivitate, B2B, dezvoltare personală, politică.

3.     Experți / jurnaliști / portofoliu — ~5-10%. Johnny Harris (filmmaker/jurnalist, 4M+ abonați) folosește site-ul ca portofoliu. La fel Andrew Huang — hub pentru proiectele lui muzicale. Și supraviețuitorii erei blogging-ului: Chiara Ferragni încă rulează un blog de fashion/lifestyle, pe lângă cele 30M+ de pe Instagram

Aproape niciunul nu renunță complet la proprietatea web. O păstrează din două motive pe care le-au învățat pe pielea lor: platformele sociale sunt spații împrumutate, supuse termenilor și condițiilor; conturile pot fi demonetizate, suspendate sau șterse oricând — chiar și ale unor personalități celebre au fost penalizate. Și, separat, ancora aceea web e ce te face citabil/identificabil pentru motoarele de căutare și LLM-uri

Cei mai mari creatori ai planetei nu și-au închis niciodată terenul propriu. L-au păstrat tocmai pentru că au învățat pe pielea lor cât de fragilă e chiria pe pământ străin — și cât de prețios e să fii sursa pe care mașinăriile o citează.

Tu, ca antreprenor/politician, ai și mai mult de pierdut. Pentru că reputația ta nu e un moft — e capitalul tău.

Întrebarea nu e dacă AI-ul îți va scrie povestea în fața românilor. O va scrie. Întrebarea e dacă o scrie din ce deții și controlezi tu — sau din ce au lăsat alții în urmă despre tine.

Mai multe de la Constantin Ferșeta

Predicție: Înlocuirea majorității muncii biologice cu muncă sintetică va avea loc în următorii ani
Opinii
Este tabăra de vară educațională Atlantykron o societate utopică a cunoașterii?
Opinii
Cum a fost la IHR Kidibot IT Treasure Hunt. Despre cum pot părinții să facă școala distractivă
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
digi24.ro
image
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Germania ia în calcul revenirea la serviciul militar obligatoriu până în 2027
gandul.ro
image
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
mediafax.ro
image
Comuna din România cu teren de fotbal ca-n Premier League. Gazon perfect și mii de oameni la meci
fanatik.ro
image
Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat din complezența unei judecătoare, deși tocmai a primit doi ani în plus pentru fuga din țară. Instanța: „Beneficiază de prezumția de nevinovăție”
libertatea.ro
image
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan Alexa
digisport.ro
image
Grecia începe să ofere recompense pescarilor care prind peștele-iepure. Câți bani vor primi pentru fiecare kilogram predat autorităților
click.ro
image
Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Cod roşu de caniculă în România. Temperaturile urcă până la 41 de grade, nopţile vor fi tropicale
observatornews.ro
image
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
cancan.ro
image
Pensii militare. Casa de Pensii nu va mai putea recupera sume de bani de la pensionarii militari
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Câți ani trebuie să lucrezi pentru o pensie militară completă. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească militarii în 2026
playtech.ro
image
Joao Paulo și Jovo Lukic, out! FIFA, lovitură pentru FCSB și Universitatea Cluj după calificările istorice obținute de Capul Verde și Bosnia la CM 2026. Update
fanatik.ro
image
Putin și-a înscenat unele dintre cele mai cunoscute evenimente de propagandă. Unul l-a lăsat cu răni la spate de care suferă și acum
ziare.com
image
”Dictatorul” Mbappe a oferit imaginea serii în Norvegia - Franța 1-4 și gestul face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Brigitte Pastramă face mărturisiri neștiute despre operațiile estetice, după cazul Laurette. Prin ce clipe de coșmar a trecut vedeta: „A fost groaznic!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 27-28 iunie 2026. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Puțini au văzut-o pe soția lui Horațiu Mălăele. Cine este femeia alături de care actorul trăiește de 37 de ani
click.ro
image
Testul de numai 10 secunde care poate arăta dacă riști să dezvolți demență. Metoda protejează creierul împotriva acestei probleme
click.ro
image
Semnalele de alarmă care îți arată că relația nu are viitor: „Intuiția nu trebuie ignorată"
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Cetatea Belgradului (© Magyshadow / Wikimedia Commons)
Resturile de cămilă descoperite în Cetatea Belgradului dezvăluie rute comerciale medievale necunoscute
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine își petrece Cabral weekendul: „M-a trezit la 6:40”. Ce imagini a publicat pe rețelele sociale
image
Puțini au văzut-o pe soția lui Horațiu Mălăele. Cine este femeia alături de care actorul trăiește de 37 de ani

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme