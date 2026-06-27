Construiești pe pământ închiriat? În era AI, asta te poate costa tot

Acum câteva zile, o clientă — creatoare celebră de content încă din epoca blogurilor — m-a întrebat ceva ce aud din ce în ce mai des:

„Are sens să-mi închid site-ul și să postez doar pe Facebook, Instagram, TikTok, Youtube?"

I-am răspuns în doi timpi.

Întâi: nu. Categoric nu.

Apoi mi-am dat seama de ceva mai important.

Dacă întrebarea asta ajunge la cineva care trăiește din atenția online — cineva care înțelege jocul mai bine decât 99% din oameni — atunci e clar că mesajul „social media e tot ce-ți trebuie" a infectat deja capul oamenilor care au infinit mai mult de pierdut.

IMPORTANT! Succesul fiecăruia dintre noi este direct proportional cu dimensiunea și calitatea real-estate-ului pe care îl deținem pe neurocortexul oamenilor care ne cunosc și care ne asociază cu anumite valori. Una este să deții real-estate în capul a 150 de oameni, alta este la un milion de oameni.

Pentru că greșeala pe care era cât pe ce s-o facă ea e exact greșeala pe care mulți o fac deja — doar că nu i-ați pus încă numele.

Toți tindem să construim case impresionante. Pe terenul altcuiva.

Hai să fim sinceri cu ce e de fapt social media: pământ închiriat.

Tu pui munca, conținutul, anii de relație cu publicul. Iar contractul de închiriere îl scrie altcineva — un algoritm pe care nu-l vezi, o echipă de moderare pe care n-o cunoști, o politică internă care se schimbă peste noapte fără să te întrebe nimeni.

Azi ești pe val. Mâine ești raportat de X conturi, suspendat „din greșeală", îngropat de o schimbare de algoritm care ți-a tăiat reach-ul cu 80% peste noapte. Mi s-a întâmplat. De câteva ori. M-am ars destul cât să nu mai construiesc niciodată ceva important pe teren împrumutat.

Este și o metaforă care îmi place. Când un șoricel (tu) doarme în pat cu un elefant (Google, Microsoft, Meta, TkTk…), dacă elefantul se întoarce de pe o parte pe alta, e moarte subită pentru șoricel.

Tu, ca persoană publică, depinzi de niște platforme care îți pot da moarte subită oricând, fără apel, fără avertisment, fără să le pese cine ești. Și în clipa aia, toți „followerii" tăi — capitalul pe care l-ai strâns ani de zile — dispar. Nu ai lista lor. Nu ai cum să-i mai contactezi. Ai pierdut totul, pentru că nu ți-a aparținut niciodată.

Site-ul tău, în schimb, e teren în proprietate. E singurul loc din tot universul digital unde regulile le faci tu. La fel și adresele de email ale abonaților. Sau telefoanele lor. Sau acceptul să le trimiți notificări în browser sau pe telefon...

Și acum partea pe care n-o vede aproape nimeni: AI-ul rescrie totul.

Tendința e clară și accelerează: din ce în ce mai mult trafic calificat nu mai vine din Google clasic și nici din social media. Vine din AI.

Peste foarte puțin timp, fiecare om o să aibă propriul lui asistent — un Jarvis personal, ca în Iron Man — cu care vorbește și care îi răspunde proactiv. „Cine e cel mai bun consultant de X din România?" „E de încredere firma asta?" „Ce a făcut concret politicianul ăsta în ultimii patru ani?"

Și aici e întrebarea care ar trebui să te țină treaz noaptea:

Când românii vor întreba un AI cine ești și ce-ai făcut — cine scrie răspunsul?

Pentru că AI-ul nu inventează (mai halucinează, dar mai puțin ca noi, biologicii). Asamblează. Strânge ce găsește online despre tine și compune o imagine. Dacă tu nu deții și nu controlezi conținut autoritar despre tine, atunci adversarii tăi, presa ostilă, comentariile aleatorii și un articol vechi de acum cinci ani îți scriu profilul în locul tău. Iar AI-ul îl servește mai departe, cu încredere, la mii de oameni — fără ca tu să apuci vreodată să spui un cuvânt.

Conținutul de pe social media e efemer. E îngropat în câteva ore, are autoritate aproape zero în ochii mașinăriilor și dispare din feed mai repede decât îl postezi. Același conținut, pus pe site-ul tău, are autoritate de ordine de mărime mai mare — pentru oameni și, mai ales, pentru AI.

Dacă renunți la site, poți să-ți iei adio de la traficul ăsta. Definitiv. Te-ai scos singur din conversația care urmează să decidă tot.

Ce arunci la gunoi în ziua în care închizi site-ul (sau decizi să nu ai site)

Hai să numărăm exact ce dai gratis înapoi în neant:

Traficul organic din Google și din motoare — oameni care te caută activ, cu intenție, fără să plătești un leu pe ei.

— oameni care te caută activ, cu intenție, fără să plătești un leu pe ei. Newsletterul automat care pleacă zilnic cu ce ai publicat în ultimele 24 de ore — o linie directă către inbox-ul publicului tău, fără algoritm la mijloc. Sau newsletterele manuale.

care pleacă zilnic cu ce ai publicat în ultimele 24 de ore — o linie directă către inbox-ul publicului tău, fără algoritm la mijloc. Sau newsletterele manuale. Notificările push în browser — câteva mii de oameni cărora le apare instant în browser când publici ceva, chiar dacă nu dau click. Ai cumpărat o bucată de real-estate pe neurocortexul lor . O dai gratis înapoi.

— câteva mii de oameni cărora le apare instant în browser când publici ceva, chiar dacă nu dau click. Ai cumpărat o bucată de . O dai gratis înapoi. Întregul istoric de conținut — sute, poate mii de articole care lucrează pentru tine non-stop, 24/7, fără să-ți ceri nimic.

Toate astea sunt active care se compun în timp, ca dobânda. Le construiești o dată și produc ani de zile. Social media nu se compune — o iei de la zero cu fiecare postare, ca un hamster în roată.

Logica pe care o folosesc dealerii de atenție de mii de ani

Marile religii fac sampling. Traficanții de droguri îți dau primele doze gratis. Cazinourile îți dau primele jetoane gratis. Supermarketurile îți întind mostre la intrare. Toate respectă același tipar vechi de când lumea: mostră → încredere → dependență → upsell.

Social media e mostra. E momeala. E locul unde-i atragi pe necunoscuți și-i stârnești — short content, rapid, fără să plictisești.

Dar odată ce le-ai aprins curiozitatea, ei trebuie să se piardă în universul tău — pe terenul tău — și să rămână acolo. Acolo le dai content și short, și mediu, și long. (Și da, formatul long, deși are mai puține interacțiuni, aduce un engagement infinit mai bun și un public de calitate mult superioară. La short ai mulțimi — dar mare parte e moloz care nu cumpără, nu vine la eveniment, nu votează cu convingere.)

Pentru că, la final, fiecare om trebuie privit prin LTV — cât valorează pe parcursul vieții lui, direct și indirect. Îți cumpără consultanță, bilete, produse. Sau încrederea lui devine moneda cu care negociezi cu alții. Dar ca să joci jocul ăsta la scară, ai nevoie de teren propriu unde să-i ții, să-i cunoști și să-i transformi. Nu de chirie pe pământul unui mutant care îți poate tăia curentul mâine.

Ce să faci, concret

Nu-ți spun să fugi de social media. Social media e motorul de distribuție — acolo arunci plasa, acolo prinzi necunoscuții. Acolo ții legătura cu mulți dintre cei din comunitatea ta. Dar e majoritat distribuție, nu depozit.

Strategia care funcționează (pentru influencerii non-entertainment) e simplă de descris și greu de executat bine:

Site-ul devine pilonul central al comunicarii. Publici acolo prima dată. Și de acolo, automat, conținutul se împrăștie singur în toate direcțiile — titlul și un excerpt pleacă pe Facebook, Instagram, LinkedIn, cu link înapoi spre sursă. În comentarii, de preferință, pentru un organic reach de aprox 4x mai mare. Pui un video pe YouTube? Se naște automat un articol complet pe site, fără să miști un deget. Ai un arhivă de sute de articole evergreen? Le treci printr-un strat de AI care le actualizează, le reîmprospătează și le repune în circulație ca și cum ar fi scrise azi — percepute 100% original și de oameni, și de motoare.

Sunt nenumărate unelte care pot să crească această plusvaloare.

Rezultatul: o mașinărie care lucrează pentru tine în timp ce tu dormi, ții discursuri sau conduci compania. Construită o dată. Care produce ani la rând. Cu leverage uriaș.

Asta nu e teorie. Asta construiesc, cu pluginuri conectate la cele mai bune modele AI, exact pentru oameni care nu au timp să stea cu mâna pe content.

Hai să vedem ce fac alți influenceri la nivel global

1. Creatorii-entertainer puri (cea mai mare categorie la vârf) — ~70-80%. MrBeast, Khaby Lame, Charli D'Amelio, Addison Rae, Kylie Jenner. Centrul de greutate e covârșitor pe social/YouTube. Au site, dar nu e un hub de conținut — e un magazin pentru linia lor de produse sau un link-hub minimal. MrBeast → Feastables. Kim Kardashian → SKIMS. Frații D'Amelio → o linie de încălțăminte. Jeffree Star → propria companie de cosmetice. Site-ul lui Lele Pons (44M+ pe Instagram) e foarte basic — nimic în afară de linkuri către muzică, video și social. Marie Kondo deschide experiența cu cel mai recent video și un singur link către toate rețelele. Pentru categoria asta, site-ul e fie comerț, fie o "carte de vizită" subțire. Conținutul trăiește pe platforme.

2. Creatorii-antreprenor / thought leaders — ~15-20%. Aici site-ul e central și substanțial, pentru că modelul de business cere audiență deținută: newsletter, cursuri, podcast, comunitate plătită (Ali Abdaal, Tim Ferriss, Marie Forleo). Captura de email și vânzarea de produse digitale nu funcționează bine pe zone închise, deci site-ul devine inima operațiunii. Domină în nișe ca finanțe, productivitate, B2B, dezvoltare personală, politică.

3. Experți / jurnaliști / portofoliu — ~5-10%. Johnny Harris (filmmaker/jurnalist, 4M+ abonați) folosește site-ul ca portofoliu. La fel Andrew Huang — hub pentru proiectele lui muzicale. Și supraviețuitorii erei blogging-ului: Chiara Ferragni încă rulează un blog de fashion/lifestyle, pe lângă cele 30M+ de pe Instagram

Aproape niciunul nu renunță complet la proprietatea web. O păstrează din două motive pe care le-au învățat pe pielea lor: platformele sociale sunt spații împrumutate, supuse termenilor și condițiilor; conturile pot fi demonetizate, suspendate sau șterse oricând — chiar și ale unor personalități celebre au fost penalizate. Și, separat, ancora aceea web e ce te face citabil/identificabil pentru motoarele de căutare și LLM-uri

Cei mai mari creatori ai planetei nu și-au închis niciodată terenul propriu. L-au păstrat tocmai pentru că au învățat pe pielea lor cât de fragilă e chiria pe pământ străin — și cât de prețios e să fii sursa pe care mașinăriile o citează.

Tu, ca antreprenor/politician, ai și mai mult de pierdut. Pentru că reputația ta nu e un moft — e capitalul tău.

Întrebarea nu e dacă AI-ul îți va scrie povestea în fața românilor. O va scrie. Întrebarea e dacă o scrie din ce deții și controlezi tu — sau din ce au lăsat alții în urmă despre tine.