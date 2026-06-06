România se află prinsă între două incidente grave în interval de o săptămână — unul rusesc la Galați, unul ucrainean la Constanța. Ambele revelează aceeași vulnerabilitate: teritoriul și spațiul maritim românesc sunt afectate direct de război, iar mecanismele de avertizare și răspuns rămân cu lacune serioase.

O dronă navală ucraineană, deviată de bruiajul electronic rusesc, a navigat nestingherită 7 kilometri prin cel mai mare port NATO la Marea Neagră, s-a oprit într-un baraj antipoluare și a explodat la câteva sute de metri de rezervoarele de combustibil și la 4 km de 900 de tone de azotat de amoniu. Vineri, 5 iunie 2026, ora 10:28. O explozie surdă răsună în Dana 78 a Portului Civil Constanța. Nu există victime. Există, în schimb, o întrebare cu răspuns incomod: cum a reușit o ambarcațiune fără pilot, lungă de 5,5 metri, să parcurgă 7 kilometri fără ca niciun sistem electronic să o detecteze? Răspunsul pune mai multe întrebări despre starea apărării României. Explozia a avariat nava Hercules și halele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, aflate în apropierea danei 78. Prefectul Constanței a declarat că explozia a fost resimțită în tot municipiul Constanța și până la Năvodari. Comunicatele oficiale au insistat pe absența victimelor, fără să detalieze amploarea pagubelor materiale. Trebuie să precizez că apărarea împotriva incursiunilor cu drone pe timp de pace este o responsabilitate strict națională, guvernată de Articolul 3 al NATO, și nu o acțiune colectivă sub umbrela Articolului 5.

Care a fost tinta acestei drone?

Pe scurt: drona ucraineană a ajuns accidental în portul Constanța după ce Rusia a bruiat sistemele sale de navigație, intrând apoi în autodistrugere. Din informațiile existente la ora actuală în presa nu a existat nicio țintă pe teritoriul României.

Bine-înțeles ca s-au iscat tot felul de conspirații la adresa evenimentului. Oameni, unii rău voitori, alți incapabili să înțeleagă tehnica militară au început să se exprime prin tot felul de emisuni din media sau pe Facebook. Exact, aceasta pe care o prezint mai jos este speculația/analiza care circulă acum. Iată ce se speculează:

Speculația principală — petrolierul Safeen Elona

La ora 09:20, în dimineața zilei de 5 iunie, cu o oră și zece minute înainte de explozia din Constanța, din Portul Midia Năvodari pleacă petrolierul Safeen Elona, sub pavilionul Insulelor Marshall, cu destinația Novorossiisk, în Rusia. Potrivit unor surse, operațiunea dronelor ucrainene din Marea Neagră viza distrugerea petrolierului Safeen Elona. Pe site-ul guvernului ucrainean, nava Safeen Elona este listată ca parte a flotei fantomă a Rusiei, fiind marcată ca navă inamică pentru că "transportă combustibili fosili cu încălcarea sancțiunilor și a altor restricții." Drona a trecut în drumul său pe lângă geamandura ”Midia Marine Terminal” unde petrolierul Safeen Elona descărca 80.000 de tone de țiței, dar și în apropierea platformelor marine offshore de exploatare ale Petrom.

Ce s-a întâmplat cu drona — ipoteza bruiajului rusesc

Conform hărților de navigație și a dinamicii curenților marini, aparatul ar fi fost preluat de forțele ruse după ce Kievul a pierdut legătura cu el, ținta finală fiind una de importanță strategică pentru securitatea energetică a României. Faptul că drona a reușit să pătrundă în interiorul complexului portuar indică o mână nevăzută care a corectat traseul de la distanță. Pe scurt: scenariul vehiculat este că Ucraina a lansat dronele ca să lovească petrolierul Safeen Elona (flotă fantomă rusă) care tocmai plecase din Midia Năvodari, Rusia a bruiat drona, a deturnat-o spre portul Constanța, iar aceasta s-a autodetunat acolo.

Toate acestea sunt speculații din surse anonime și de la analiști de carton, neconfirmate oficial de niciuna dintre părți.

Pentru mine care am studiat în America la Univesitatea de Apărare a a SUA notele marilor lideri, în situații de criză, spun foarte multe lucruri. Există un fenomen bine documentat: în conflict, informația devine ea însăși o armă. Propaganda, dezinformarea și secretele militare fac ca adevărul complet să fie rar și greu de verificat în timp real — de ambele părți.

Mi-am permis să vă transmit una dintre acestea:

„În timp de război, adevărul este atât de prețios încât trebuie însoțit întotdeauna de o gardă de minciuni." — Winston Churchill.

Această maximă surprinde paradoxul central: chiar și liderii care apără libertatea recunosc că războiul distorsionează comunicarea. Unele lucruri sunt ascunse din motive legitime de securitate, altele din propagandă pură, iar altele pur și simplu din haosul evenimentelor — nimeni nu știe totul în timp real.

Hai să lăsăm autoritățile să-și facă treaba. Noi ne dăm numai cu părerea.

Killzone!

România nu are legea care să-i protejeze porturile. Oricine poate intra noaptea și nu se poate face nimic. Imaginați-vă că o ambarcațiune necunoscută se îndreaptă spre intrarea în portul Constanța la miezul nopții. Nimeni nu a anunțat-o. Nu răspunde la semnale. Continuă să înainteze. Ce poate face garda de coastă? Teoretic, mult. Practic, aproape nimic — nu imediat, nu fără să parcurgă un labirint de proceduri legale care pot dura ore sau zile. Tocmai aceasta este problema pe care specialiștii în securitate o ridică tot mai insistent: România nu are un cadru juridic care să permită desemnarea unor zone de interdicție totală cu reguli clare de angajament, aplicabile în timp real, în timp de pace.

Ce înseamnă o „Killzone" și de ce contează?

În terminologia securității maritime, o zonă de foc liber — sau killzone — este o arie geografică delimitată prin lege, în care orice intruziune neautorizată îndreptățește automat forțele de securitate să acționeze fără avertisment suplimentar. Nu este un concept exotic. Astfel de zone există în porturile militare și civile din state cu o legislație de securitate matură — SUA, Marea Britanie, Israel. Dacă noaptea intrarea în port este declarată zonă de interdicție totală, orice navă care pătrunde acolo știe dinainte consecințele. Nu există negociere, nu există timp pierdut cu aprobări. În România, acest mecanism nu există.

Golul legal care lasă porturile expuse

Legislația actuală funcționează bine pe timp de pace nu îtr-o situație în care te situezi pe linia unui front militar. Dar securitatea nu se construiește pentru zilele liniștite — se construiește pentru momentul în care lucrurile merg prost, și merg prost repede. Astăzi, dacă o amenințare se materializează în apele unui port românesc, forțele de intervenție trebuie să obțină aprobări, să urmeze protocoale civile, să justifice fiecare pas. Procesul este lung. Amenințarea nu așteaptă. Practic, legea civilă actuală nu permite aplicarea unor reguli de angajament de tip militar, chiar și atunci când situația o cere în mod evident.

De ce contează acum?

România are ieșire la Marea Neagră. Are portul Constanța — cel mai mare port la Marea Neagră și un nod strategic pentru întreaga regiune. Și se află într-un context geopolitic în care amenințările hibride, sabotajul infrastructurii și operațiunile acoperite nu mai sunt scenarii de manual, ci realități documentate în țările vecine. A lăsa porturile fără o zonare de securitate clară și fără un cadru legal de reacție imediată nu este o opțiune neutră. Este o vulnerabilitate asumată. Da, există radare special concepute pentru amenințări de tip USV/dronă nautică, dar ele trebuie integrate într-un sistem combinat. Un singur radar, oricât de performant, nu este suficient împotriva unei drone cu RCS redus pe timp de noapte (Secțiunea transversală radar — pe scurt, cât de „vizibil" ești pentru un radar), în condiții de mare agitată. Tehnologia MIMO, renumită pentru multiplexarea spațială, și beamforming-ul (Beamforming este o tehnică de procesare a semnalului folosită în sisteme cu antene multiple, care "direcționează" un semnal radio (sau sonor) spre o țintă specifică, în loc să îl transmită în toate direcțiile), cu îmbunătățirea direcțională a semnalului, sunt evaluate pentru eficacitatea lor în supravegherea și apărarea împotriva dronelor cu RCS scăzut. Raytheon Technologies produce sisteme radar pentru apărare aeriană și navală, cu focus pe tracking și procesare de semnal. Northrop Grumman fabrică soluții radar incluzând sisteme AESA pentru aplicații aeriene și navale. Lockheed Martin dezvoltă tehnologii radar pentru nave, avioane de luptă și supraveghere integrată, incorporând tehnologie phased-array și AESA. În Europa printre producătorii de top se numără Airbus, BAE Systems, HENSOLDT (Germania), Leonardo (Italia), SAAB(Suedia) și Thales (Franța) — toți integrând tehnologia MIMO în sistemele lor moderne. România, ca membră NATO, are acces teoretic la sisteme de la Thales, Leonardo, SAAB sau Raytheon — toți au contracte active cu state aliate. Problema nu e disponibilitatea tehnologiei, ci cadrul legal și bugetul pentru achiziție și integrare.

I. Cronologia unei zile care putea fi catastrofală

Totul a început în noaptea de joi spre vineri, undeva deasupra Mării Negre, acolo unde semnalele GPS ale dronelor ucrainene se lovesc de zidul invizibil al războiului electronic rusesc. Drona — de tip Stalker 5.0, o platformă navală multifuncțională construită în Ucraina — executa o misiune de patrulare sau atac când a pierdut controlul operatorilor săi.

Cronologia oficială (datele sunt culese din presa locală si centrală)

~06:00 – Drona este depistată în port. Toți angajații din zona Danei 78 au fost evacuați, iar de la Poarta 1 până la Dana 0 a fost interzis accesul.

– Drona este depistată în port. Toți angajații din zona Danei 78 au fost evacuați, iar de la Poarta 1 până la Dana 0 a fost interzis accesul. 10:25 – A fost detectat un semnal de autodistrugere. Au fost luate măsuri urgente pentru evacuarea personalului angajat în cercetare, închiderea zonei din port și stabilirea unei zone de siguranță de 1 kilometru.

– A fost detectat un semnal de autodistrugere. Au fost luate măsuri urgente pentru evacuarea personalului angajat în cercetare, închiderea zonei din port și stabilirea unei zone de siguranță de 1 kilometru. 10:28 – Drona a explodat.

– Drona a explodat. 11:21 – A fost transmis primul mesaj RO-ALERT, pentru evacuarea zonei pe o rază de 1 km în zona costieră a Portului Constanța.

– A fost transmis primul mesaj RO-ALERT, pentru evacuarea zonei pe o rază de 1 km în zona costieră a Portului Constanța. 11:29 – A fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT, pentru județele Constanța și Tulcea, pentru asigurarea măsurilor de prevenție și îndepărtare de zona costieră, respectiv de informare în situația observării dronelor.

– A fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT, pentru județele Constanța și Tulcea, pentru asigurarea măsurilor de prevenție și îndepărtare de zona costieră, respectiv de informare în situația observării dronelor. 11:50 – A fost ridicat un al doilea elicopter din județul Tulcea pentru cercetare-observare pe toată zona de litoral.

– A fost ridicat un al doilea elicopter din județul Tulcea pentru cercetare-observare pe toată zona de litoral. 13:50 – A fost începută evacuarea preventivă pentru: faleza Cazinoului, stațiunile Costinești (plaja), Vama Veche, Mamaia și toți operatorii economici din zona litoralului.

– A fost începută evacuarea preventivă pentru: faleza Cazinoului, stațiunile Costinești (plaja), Vama Veche, Mamaia și toți operatorii economici din zona litoralului. 14:35 – A fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție.

Măsurile luate de autorități

Au intervenit echipe ale ISU Constanța, jandarmi, polițiști și polițiști de frontieră, sprijiniți de ambarcațiuni și echipamente specializate. Au fost utilizate autospeciale de stingere, echipaje SMURD, unități pentru transport victime multiple, un echipaj CBRN, scafandri, un container multirisc și un punct medical avansat. Prin Centrul Național de Conducere Integrată de la MAI s-a asigurat cooperarea între MAI, SRI și MApN. Ministrul Afacerilor Interne a dispus ca secretarul de stat Raed Arafat să se deplaseze de urgență la Constanța pentru coordonarea acțiunilor. Aproape 3.000 de persoane au fost evacuate de pe litoral, iar accesul a fost blocat. În plus, aproximativ 100 de persoane au fost evacuate de pe plaja din Sulina, aproximativ 50 de pe plaja din Sfântu Gheorghe și aproximativ 50 din zona Gura Portiței.

La 10:28 — explozia. Zona fusese curățată la timp. Nicio victimă (poate cronologia faptelor nu este ce perfectă dar este aproape de realitate). Drona nu era singură. Autoritățile ucrainene au confirmat că au pierdut controlul asupra a patru drone maritime în aceeași noapte. Celelalte trei s-au autodetonat: două în larg, una în afara portului. Constanța a primit-o pe cea care a mers cel mai departe.

II. Anatomia unui pericol ignorat: ce se afla în jur

Pentru a înțelege amplitudinea riscului, trebuie să privim harta imediată a Danei 78. La câțiva metri spre nord se află Dana 77 — terminalul de motorină și benzină al Oil Terminal. La sud, Dana 79 — o dană cu adâncime de 12 metri, dedicată exclusiv navelor petroliere. În ziua exploziei, prima navă din dana petrolierelor era o navă de alimentare cu combustibil cu echipaj 100% ucrainean, imediat evacuată. Dar pericolul cel mai mare se afla la 4 kilometri distanță: un depozit cu 900 de tone de azotat de amoniu. Iar în total, Portul Constanța găzduiește aproape 26.000 de tone din această substanță — de aproape zece ori mai mult decât cele 2.750 de tone care, în august 2020, au transformat portul Beirut într-o scenă de apocalipsă: 218 morți, 6.000 de răniți, 300.000 de oameni fără locuință, jumătate din oraș distrusă, pagube de 15 miliarde de dolari. Scenariul catastrofic la Constanța ar fi implicat un incendiu la terminalul petrolier care să se propage spre depozitele de azotat. O detonare de proporții biblice, cu efect de zece ori mai puternic decât Beirut, în cel mai mare port NATO la Marea Neagră. Între această realitate și ce s-a întâmplat a stat un singur obstacol: un baraj antipoluare din plastic.

Zonele de risc din proximitatea Danei 78

Locație Conținut Risc

Dana 77 Terminal motorină/benzină Oil Terminal Incendiu / explozie imediată

Dana 78 Sediu ARSVOM — locul exploziei —

Dana 79 Terminal petrolier, nave cu combustibil Propagare incendiu

~4 km distanță Depozit 900 t azotat de amoniu Explozie tip Beirut

Port Constanța (total) ~26.000 t azotat de amoniu De 10× Beirut

III. Cum a intrat: mâna invizibilă a Rusiei

Explicația oficială ucraineană invocă bruiajul electronic rusesc drept cauză a pierderii controlului. Această explicație este credibilă în privința devierii de la traiectorie — Rusia dispune de sisteme sofisticate de GPS jamming și GPS spoofing, inclusiv Krasukha-4 (rază 300 km), Murmansk-BN (rază de 5000 mii de kilometri) și R-330Zh Zhitel, toate dislocate masiv în Crimeea și pe navele din Marea Neagră. Diferența dintre jamming și spoofing este crucială: bruiajul simplu blochează semnalul GPS, iar drona derivă haotic. Spoofingul transmite coordonate false, iar drona urmează cu conștiinciozitate un traseu greșit, crezând că respectă programarea. Exact acest scenariu — o deviație lentă, graduală, fără alarmă la bordul dronei — explică modul în care ambarcațiunea a ajuns la Constanța fără să declanșeze autodistrugerea pe parcurs. Rămâne însă o întrebare la care nu s-a răspuns oficial: drona Stalker 5.0 este echipată cu antene satelitare de tip dom și folosește rețeaua Starlink pentru control în timp real, inclusiv în medii cu bruiaj intens. Cum a reușit totuși să intre în port, navigând pe lângă diguri, pe o distanță de 7 kilometri, fără nicio intervenție a sistemelor de control? Fie bruiajul a fost suficient de puternic pentru a depăși și legătura Starlink, fie — scenariul mai tulburător — cineva care cunoștea portul a ghidat drona deliberat. Nu este prima dată când acest pattern apare. În mai 2026, două drone ucrainene s-au prăbușit lângă o instalație petrolieră din estul Letoniei după ce au deviat de la traseul inițial. Experți militari letoni au acuzat direct Moscova că redirecționează deliberat dronele ucrainene spre teritoriul NATO, combinând tehnicile de război electronic cu campanii de propagandă. Strategia este elegantă în perversitatea ei: Rusia nu trage niciun foc pe teritoriu NATO, dar transformă dronele ucrainene în proiectile cu negare plauzibilă.

Explozia dronei din Portul Constanța poate afecta sezonul estival. Adrian Negrescu: „Vom pierde și bruma de turiști străini care vin pe litoral”

IV. SCOMAR și cele 70 de milioane de euro care nu au văzut nimic

SCOMAR — Sistemul Complex de Observare, Supraveghere și Control al Traficului la Marea Neagră — este prezentat oficial ca ochiul electronic al României. Poate detecta o navă suspectă de la 185 de kilometri, urmărește traficul maritim în timp real și integrează date radar cu imagini optoelectronice în spectru vizibil și infraroșu. Pe hârtie, o ambarcațiune mică ar trebui detectată de la 20 de kilometri. În practică, drona din Dana 78 a fost descoperită de un muncitor care s-a uitat în jos din cheu. SCOMAR nu a dat nicio alertă. Explicația tehnică există: Stalker 5.0 este construită din fibră de sticlă, un material cu secțiune radar minimă, aproape stealth. Navighează cu pescaj extrem de mic, aproape invizibil pentru radarele navale clasice. În derivă, fără propulsie activă, nu emite semnătură termică detectabilă în infraroșu. Problema mai profundă este că SCOMAR a fost proiectat și achiziționat pentru o altă epocă de amenințări: nave de contrabandă, bărci cu migranți, trafic ilicit. Nimeni nu a anticipat, în momentul instalării sistemului, că România ar putea fi nevoită să detecteze drone navale militare stealth care derivă prin portul cel mai mare al NATO la Marea Neagră. Războiul din Ucraina a schimbat peisajul amenințărilor mai repede decât au putut răspunde instituțiile. Ironică este și poziția geografică a incidentului: drona a explodat chiar în fața sediului ARSVOM — instituția menită să salveze vieți pe mare, evacuată de urgență din propria clădire. Iar MApN, întrebat de ce nu a detectat drona, a pasat responsabilitatea către Autoritatea Navală Română. Autoritatea Navală nu a comentat. Portul Constanța, cel mai mare port la Marea Neagră din NATO, nu are niciun sistem de detectare/blocare a dronelor maritime la intrare. O ambarcațiune de 5-7 metri, fără pilot, a navigat 7 km în interior complet nedetectată timp de ore. E o vulnerabilitate de securitate majoră care probabil va genera schimbări urgente. Drona a rămas blocată în barajul antipoluare — o barieră de plastic/cauciuc folosită pentru a opri petrolul în caz de deversare — la câteva sute de metri de terminalul petrolier. Practic, un baraj ecologic a făcut ceea ce sistemele de securitate militară nu au reușit. Sistemul SCOMAR este destinat supravegherii maritime și activităților Gărzii de Coastă, nu detectării dronelor militare, a transmis Ministerul Afacerilor Interne, după incidentul în care o dronă maritimă s-a autodetonat în Portul Constanța. Precizările vin în contextul discuțiilor apărute după explozia produsă în apropierea sediului ARSVOM, fără victime.

Când drona pierde GPS-ul — ce știu operatorii?

Există trei straturi de vizibilitate, independente unul de altul:

GPS — navigație, NU comunicație

GPS-ul spune dronei unde se află. Nu transmite nimic operatorilor. Deci dacă GPS-ul e bruiat:

Drona se pierde în spațiu

Operatorii nu primesc automat o alertă de poziție — primesc doar că drona nu mai răspunde corect la comenzi sau că semnalul de control slăbește

Starlink — legătura de control și video

Stalker 5.0 folosește Starlink pentru comanda în timp real și transmisia video. Aceasta este separată de GPS. Teoretic:

Dacă Starlink funcționează dar GPS-ul e bruiat — operatorul vede imaginea video dar drona navighează haotic

Dacă Starlink e și el bruiat sau supraîncărcat — legătura se pierde complet

Un raport de siguranță al Marinei SUA din aprilie 2025 a admis că Starlink cedează când controlează mai multe vehicule simultan, descriind limitări sub sarcină multi-vehicul. „Dependența de Starlink a expus limitări în condiții de sarcină cu vehicule multiple", se arată în raport.

Scenariul de la Constanța — ce s-a întâmplat probabil

Fără un om la bord care să verifice manual poziția, spoofingul poate devia un USV de la curs și poate provoca coliziuni, eșuări sau rătăciri. Când frecvențele de comunicare sunt perturbate în medii litorale contestate, riscul de „lost link" crește dramatic.

Adică în cazul Constanța, scenariul cel mai probabil este:

Ce s-a întâmplat

Operatorul știa?

GPS blocat / fals

Drona credea că e în altă parte

Starlink parțial funcțional

Vedeau video, dar poziția era falsă

Drona a deviat spre România

Nu știau cu precizie unde e

Drona a intrat în port

Probabil habar nu aveau

Au anunțat România cu 10-15 min înainte de explozie

Semnalul de autodistrugere a fost detectat

Concluzia practică

Operatorii ucraineni probabil știau că au pierdut drona — că nu mai răspunde corect — dar nu știau că e în Portul Constanța. Altfel ar fi anunțat România cu ore înainte, nu cu 10-15 minute.

Faptul că au anunțat exact înainte de explozie sugerează că semnalul de autodistrugere (o frecvență separată, de urgență) a fost primul semnal clar de localizare pe care l-au primit.

Cum funcționează autodistrugerea?

Generalul de brigadă SBU Ivan Lukașevici a confirmat că noile drone Sea Baby sunt dotate cu sisteme de autodistrugere multistrat tocmai pentru a preveni capturarea. „Multistrat" înseamnă mai multe mecanisme independente:

Straturile sistemului de autodistrugere

1. Comandă directă de la operator Dacă legătura Starlink funcționează, operatorul poate apăsa manual butonul de autodistrugere oricând.

2. Dead man's switch — temporizator automat Dacă drona pierde contactul cu operatorul pentru un interval prestabilit (ex. 30-60 minute), se autodistruge automat. Acesta este probabil ce s-a activat la Constanța — după ore de derivă, temporizatorul a expirat.

3. Trigger de poziție / geofencing Dacă drona intră într-o zonă interzisă (coordonate prestabilite), explodează automat. Problema: dacă GPS-ul e spool, drona nu știe că e în zona interzisă.

4. Senzor anti-manipulare Dacă cineva încearcă să o ridice, să o deschidă sau să o tracteze — explodează. De aceea genistii români nu s-au apropiat.

De ce a durat 4 ore la Constanța

Aici e paradoxul — și întrebarea legitimă:

Dacă are autodistrugere automată la pierderea semnalului, de ce nu a explodat imediat în larg, ci a plutit ore în port?

Posibile explicații:

Temporizatorul era setat lung (ore, nu minute) tocmai pentru a permite reconectarea în caz de bruiaj temporar

Starlink funcționa parțial — drona menținea un semnal slab care reseta temporizatorul

— drona menținea un semnal slab care reseta temporizatorul Sistemul de geofencing nu a funcționat din cauza GPS spoofing — drona credea că e în altă parte, nu în portul Constanța

Fără un om la bord care să verifice manual poziția, spoofingul poate face un USV să creadă că se află în coordonate corecte, chiar când în realitate s-a rătăcit complet.

Cum a trecut neobservată drona care a explodat în Portul Constanța. „Armata, la un asemenea context geopolitic, nu are voie să nu aibă radare de monitorizare”

Concluzia practică: Sistemul de autodistrugere a funcționat — drona nu a putut fi capturată intactă de nimeni. Dar a funcționat cu întârziere, tocmai din cauza acelorași sisteme electronice rusești care i-au perturbat și navigația. Un bruiaj care dezorientează drona dezorientează și mecanismele ei de siguranță.

V. Ce înseamnă pentru România și pentru NATO

Incidentul de la Constanța nu este un accident izolat. Este o demonstrație de vulnerabilitate cu martori. Portul Constanța este infrastructură critică NATO — cel mai mare port la Marea Neagră din Alianță, principalul nod logistic pentru aprovizionarea Ucrainei și pentru operațiunile navale aliate în zonă. Că o ambarcațiune fără pilot de 60.000 de euro a navigat 7 kilometri prin el fără să fie detectată este o informație care cu siguranță nu a rămas neobservată la Moscova.

Răspunsul imediat al autorităților române a fost corect în execuție — evacuarea rapidă, coordonarea între SRI, MApN, ISU și DSU, comunicarea cu partea ucraineană — dar a scos la iveală absența unui sistem de protecție perimetrală a portului.

Nu există baiere anti-dronă la intrarea în Portul Constanța. Nu există senzori acustici sau LIDAR (Light Detection And Ranging) o tehnică de teledetecție care măsoară distanțe folosind impulsuri de lumină laser pentru detectarea ambarcațiunilor de mici dimensiuni. Bariera antipoluare — instalată pentru cu totul altceva — a fost singurul obstacol fizic. Miniștrii Apărării și Internelor au solicitat deja omologilor ucraineni o consultare în videoconferință și au cerut notificări imediate în situații similare. E un prim pas. Dar întrebările reale sunt de natură structurală: Cine răspunde pentru supravegherea intrării în port? Ce investiții sunt necesare pentru detectarea dronelor navale stealth? Cum se integrează SCOMAR cu sistemele NATO de supraveghere maritimă? Și — cea mai incomodă — în ce măsură Rusia a studiat deja această vulnerabilitate și o va exploata deliberat? Vineri, 5 iunie 2026, un baraj de plastic a salvat Portul Constanța. Data viitoare, poate că nu vom fi la fel de norocoși.

Drona a ajuns in una din cele mai sensibile locuri din Portul Constanta. Deviații de câțiva metri datorați GPS a dus-o în alt loc decat cel stabilit. Este clar că cineva a condus drona acolo. Problema este cine? Cazul trebuie aprofundat. Eu am o întrebare: este devierea și explozia dronei o consecință a expulzării consului general rus de la Constanța? Da sau nu. Orice este posibil în condițiile în care la graniță avem un război. Să nu uităm reacția lui Medvedev din 5 iunie: „Șarlatana jegoasă Ursula spune că explozia dronei navale din Constanța este «o consecință directă a războiului Rusiei». Așteptăm ca nebuna termonucleară să numească viitoarea explozie a sediului UE din Bruxelles provocată de ucrainazi «agresiune a Kremlinului». PS: Asta nu e o aluzie!" Mesajul vine ca răspuns direct la declarația Ursulei von der Leyen, care scrisese pe X că „la o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc din Galați, o dronă maritimă a ajuns în portul Constanța — aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei."

Ce e semnificativ în mesajul lui Medvedev:

Trei lucruri ies în evidență. Primul — folosește incidentul pentru a nega orice responsabilitate rusă, insistând că drona e ucraineană. Al doilea — menționează explicit o „viitoare explozie" la sediul UE din Bruxelles, formulată ca ironie dar cu un PS „nu e o aluzie" care exact asta face — o aluzie. Al treilea — tonul e deliberat provocator și înjurios, stilul clasic Medvedev folosit când Rusia vrea să transmită un mesaj de intimidare fără asumarea responsabilității formale.

Medvedev funcționează ca un megafon deliberat al Kremlinului pentru mesajele pe care Putin nu le poate spune oficial. Când Rusia vrea să intimideze fără să amenințe formal, Medvedev postează pe X. E un instrument de război psihologic cu negare plauzibilă — dacă cineva protestează, răspunsul e „a fost ironie."

Concluzia reală:

Incidentul de la Constanța a fost perfect pentru Rusia indiferent de ce s-a întâmplat. Dacă bruiajul a deviat drona accidental — câștig strategic gratuit, NATO arată vulnerabil. Dacă a fost deliberat — demonstrație de forță cu zero costuri, drona e „ucraineană". Mesajul lui Medvedev confirmă că Moscova tratează incidentul nu ca pe o problemă diplomatică de gestionat, ci ca pe o victorie de exploatat. Tonul triumfător, nu defensiv, spune totul. Hai să lasăm conspirațiile!

PS: Analiza și explicațiile prezentate mai sus se bazează pe informații din surse proprii, pe date disponibile public și pe evaluări tehnice independente. Ele nu trebuie considerate o versiune oficială a evenimentelor și pot fi completate, corectate sau infirmate de concluziile autorităților române și ale instituțiilor competente. Materialul de față reprezintă o reconstrucție analitică a modului în care s-ar fi putut desfășura incidentul, pe baza elementelor cunoscute la momentul redactării. Cu alte cuvinte, este o imagine posibilă a ceea ce s-a întâmplat, nu verdictul final asupra evenimentului.