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Civilii nu mai pot aștepta. Au nevoie de protecție acum

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Sudanul se află din nou într-un punct de cotitură periculos. Într-o țară care suferă consecințele războiului și ale violenței de peste 3 ani, situația pare, din păcate, un déjà vu.

Comisara europeana pe situații de criză, Hadja Lahbib
Comisara europeana pe situații de criză, Hadja Lahbib

Nu am păstrat tăcerea anul trecut, când am fost martorii atrocităților din El Fasher, iar acum ne facem auzite vocile pentru a evita repetarea unei situații similare.

Din pozițiile noastre de comisară europeană pentru egalitate și pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză și de comisară a Uniunii Africane pentru sănătate, afaceri umanitare și dezvoltare socială, ne exprimăm profunda îngrijorare față de amplificarea consecințelor umanitare ale violenței care afectează peste 605 000 de oameni care trăiesc în orașul El Obeid și în zonele rurale înconjurătoare din localitatea Sheikan, precum și față de nerespectarea în continuare a dreptului internațional umanitar și a celor mai elementare principii de respectare a vieții și a demnității civililor.

Ostilitățile și atacurile continue asupra infrastructurii civile agravează o criză umanitară care este deja devastatoare. Pentru peste 563 000 de civili blocați în orașul El Obeid, inclusiv peste 105 000 de persoane strămutate care au fugit deja din calea violenței în altă parte, consecințele acestei înrăutățiri suplimentare ar fi catastrofale, mai ales pentru populațiile cele mai vulnerabile, printre care femeile, copiii și persoanele proaspăt strămutate forțat, ca și cele deja strămutate.

În ultimele săptămâni s-au intensificat atacurile, afectând stațiile de alimentare cu combustibil și depozitele, zonele de piață, unitățile sanitare, convoaiele comerciale și cartierele rezidențiale. Toate acestea sunt infrastructuri civile, protejate în temeiul dreptului internațional umanitar. Partenerii umanitari raportează o agravare a penuriei de combustibil, de apă și de energie electrică, în timp ce școlile, piețele, magazinele și depozitele de ajutoare umanitare s-au închis în multe zone, împiedicând accesul familiilor la bunuri și la servicii de bază.

Suntem profund îngrijorate de avertismentele potrivit cărora o ofensivă asupra El Obeid ar putea declanșa strămutări în masă și ar putea expune civilii la riscuri grave, inclusiv la încălcări grave ale dreptului internațional umanitar și ale legislației internaționale privind drepturile omului. Subliniem din nou, cu fermitate, faptul că protecția civililor nu trebuie niciodată tratată ca fiind opțională. Dreptul internațional umanitar trebuie respectat de toate părțile, în orice moment și în orice situație. Forțele de sprijin rapid trebuie să înceteze imediat toate operațiunile militare din El Obeid și din jur care pun în pericol civilii.

Este clar ce trebuie făcut acum. În primul rând, luptele trebuie să înceteze. Încetarea focului este esențială pentru a preveni noi suferințe civile și pentru a evita un nou val de strămutare. În al doilea rând, accesul umanitar trebuie protejat. El Obeid este un nod esențial pentru operațiunile de ajutor din Kordofan și orice perturbare a rutelor de acces ar distruge legături vitale pentru sute de mii de persoane care au nevoie de protecție, de siguranță și de asistență umanitară. În al treilea rând, cei responsabili pentru încălcări trebuie trași la răspundere. Nu se poate ca civilii să plătească în continuare prețul impunității.

Organizațiile umanitare fac tot ce le stă în putință, inclusiv prin prepoziționarea de alimente, de materiale medicale și de truse de răspuns împotriva holerei în El Obeid și în jurul acestuia. Însă doar acțiunile umanitare nu sunt suficiente pentru a ține pasul cu escaladarea violenței. Este necesar un sprijin urgent pentru a susține operațiunile de ajutor și pentru a permite un răspuns rapid pe măsură ce situația evoluează.

Oamenii din Sudan merită protecție, acces la asistență și o speranță de pace. Comunitatea internațională trebuie să acționeze acum pentru a asigura respectarea acestor obligații de bază înainte să se piardă și mai multe vieți.

În numele Uniunii Europe și al Uniunii Africane, ne reiterăm apelul la încetarea imediată a focului și la accesul umanitar neîngrădit. Toate părțile implicate în conflict au o obligație juridică și morală strictă de a respecta principiile dreptului internațional umanitar, precum și un nivel elementar de omenie. Nu avem cuvinte pentru a exprima ceea ce simțim atunci când asistăm la desfășurarea în El Obeid a încă unei catastrofe umanitare care ar putea fi evitată. Continuăm să colaborăm cu comunitatea internațională pentru a găsi o soluție pașnică la războiul din Sudan, dar părțile la conflict sunt cele care ar trebui să aplice regulile războiului, să le transforme în realitate și să salveze vieți.

Hadja Lahbib, comisara europeană pentru egalitate și pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză & Amb. Amma A. Twum-Amoah, comisara Uniunii Africane pentru sănătate, afaceri umanitare și dezvoltare socială.

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