search
Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce guvern vom avea după 20 aprilie?

0
0
Publicat:

În următoarele patru săptămâni se va decide cu ce guvern şi cu ce premier merge România mai departe. Încerc să analizez în articol interesele şi şansele partidelor de a-şi maximiza interesele, în primul rândul cele electorale.

PSD

PSD îşi dă seama că premierul Bolojan nu ţine cont de obiectivele şi filosofia de guvernare a PSD. N-am auzit pe liderii PSD vorbind despre cele 12 miliarde de euro pe care România le plăteşte anul acesta pe dobânzi la împrumuturile luate în ultimii ani de către guvernele Ciucă şi Ciolacu. La care se adaugă ratele la credite, în total 30-40 miliarde de euro. Este principalul subiect de discuţie, când e vorba de bugetul de stat. PSD vorbeşte în schimb de programe de relansare economică şi solidaritate socială, programe ce pretind sume mari de bani pe care bugetul nu-i are.

Ministrul Florin Manole, de la PSD, declara: eu sunt ministrul Muncii, nu al concedierilor, ca şi cum ar avea bani să plătească liota de funcţionari care fac dosare cu şină. În schimb, premierul Bolojan spune:

„Vom avea niște reduceri în lunile următoare, care sunt la nivelul zecilor de mii de posturi, în tot aparatul central și în administrația locală”. „Aceste reduceri trebuie făcute, înseamnă că trebuie hotărâri de consiliu date, trebuie date ordonanțe, trebuie date hotărâri de guvern, trebuie făcute concursuri. Deci, nu este o operațiune foarte ușor de făcut, dar mie mi s-a părut că este cât se poate de corect ca anul acesta să fie un efort al statului (…) pentru a-și reduce cheltuielile”.

Aceasta este deosebirea între Bolojan şi PSD.

În ultimele două şedinţe ale forurilor de conducere ale PNL şi USR s-a decis că dacă PSD iese de la guvernare, nu va mai fi acceptat în coaliţia sub forma actuală. Pretenţia PSD de a schimba premierul, iar coaliţia să continue dar ţinând cont şi de pretenţiile PSD nu este posibilă.

PSD ar rămâne în opoziţie până în 2028, nu s-ar mai face rotativa la funcţia de premier în 2027, programul actual de guvernare al coaliției fiind desființat. O guvernare PSD-AUR este exclusă, pentru că cele două partide au opinii politice total divergente, mai ales în privinţa politicii externe a României. Mai grav, un guvern PSD-AUR ar fi respins de CE, asta însemnând că România nu mai primeşte bani europeni, iar agenţiile de rating ne-ar trimite în „junk”. Adio bani de pensii şi salarii bugetare, o perspectivă pe care şi PSD şi AUR n-o pot accepta.

În plus, PSD-istii ar fi daţi afară din posturile de conducere pe care le deţin acum în administraţia centrală şi locală, limitând accesul la resursele bugetare, aşa redus cum este, al filialelor lor din ţară.

În concluzie, ieşirea PSD din actuala coaliţie de guvernare are pentru ei aşa mari neajunsuri,  încât probabil PSD va accepta să continue activitatea în actuala coaliţie, chiar dacă Bolojan nu-i ascultă şi nu ţine cont de opiniile lor.

AUR

Dacă totuşi, PSD decide să plece din actuala coaliţie de guvernare, guvernul Bolojan ar avea nevoie de o nouă  validare în parlament, pentru că şi-a schimbat compoziţia politică, adică un nou guvern minoritar  PNL-USR-UDMR.  Este posibil ca voturile AUR să-i asigure validarea, pentru că AUR are speranţa să ajungă la guvernare după alegerile din 2028, iar dacă actuala poziţie din sondajele de opinie se menţine, să dea chiar premierul. Pentru noua guvernare de după 2028, AUR vrea că România să fie „curăţată” de dobânzi, deficite, datorii publice, aşa încât să nu mai fie obligat să gestioneze dezechilibrele fiscal-bugetare. Ori această perspectivă doar Bolojan o poate asigura.

Este de menţionat faptul că în ultima şedinţă a forului de conducere a PNL, Bolojan a refuzat să aprobe o declaraţie de delimitare totală de AUR.

Concluzie

PSD are mai mult de pierdut dacă iese de la guvernare, riscă să ajungă nerelevant până în 2028, în condiţiile în care are şi acum  în sondaje sub 20% intenţie de vot. Iar dacă rămâne la guvernare, nu are nicio şansă să-şi impună politicile în faţa lui Bolojan.

AUR îşi doreşte la guvernare, dar după 2028, cu un scor foarte mare după alegeri, pentru a-şi impune premierul. Iar până atunci, Bolojan să curețe România de datorii şi dezechilibre fiscal-bugetare, De aceea nu cred că va vota dărâmarea guvernului Bolojan, pentru că nu vrea să vină acum la guvernare.

PNL-USR-UDMR vor continua guvernarea, cu sau fără PSD, având şi sprijinul masiv din partea CE. Există însă riscul ca PSD și AUR, aflate în opoziție, să blocheze inițiativele legislative ale guvernului.

Vom vedea după 20 aprilie care dintre scenarii va fi pus în operă.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

