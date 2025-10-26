Adevărata problemă pentru Ilie Bolojan nu este PSD sau AUR, ci „dictatura” magistraţilor

Casta magistraţilor a ajuns stat în stat. Cele două puteri ale statului, legislativă şi executivă sunt blocate de puterea judecatoaresca, care a instaurat un fel de „dictatură” în România.

PSD a declarat că nu votează vreo moțiune de cenzură împotriva guvernului, nu rupe coaliţia, doar dă din gură pentru proprii susţinători. S-ar face de râsul Europei dacă ar deveni partener cu AUR, partid pro-rus şi antieuropean. Pe urmă, dacă ar veni la guvernare, ar trebui să asigure pensiile şi salariile bugetarilor, în condiţiile în care România ar intra în „junk”, ar pierde împrumuturile şi banii europeni. Sunt conştienţi că aşa ceva nu se poate, şi se mărginesc la vorbe, să-şi prostească alegătorii.

„Dictatura” magistraților

Ce soartă! Abia scăpaţi de dictatura comunistă ne-am trezit cu „dictatura” magistraţilor, conduşi de către cei cinci judecători de la CCR care au respins legea pensiilor salariilor şi pensiilor magistraţilor.

Toată presa şi întreaga societate românească a criticat şi protestat împotriva soluţiei CCR, dar celor cinci nici că le pasă! Fostul judecător al CCR, Lăzăroiu, a declarat senin că pensia sa de 10.000 de euro nu i se pare mare, ce atâta scandal! Scandalul venea din partea celor care trăiesc din pensie de 4-500 de euro!

Iată-i pe cei cinci: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihaela Ciochină, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Ei sunt „dictatorii” care i-au luat locul lui Ceauşescu!

După două amânări şi un timp de gândire de câteva săptămâni, au găsit motivul respingerii legii iniţiate de guvern şi votate în parlament: CSM a avut doar 10 zile pentru avizul facultativ la respectiva lege, nu 30, deşi în alte ocazii CCR nu s-a legat de un astfel de amănunt. Motivul este inventat de cei cinci judecători ai CCR să-şi apere privilegiile, salariile şi pensiile, ieșirea la pensie la 48 de ani. Se bazează pe faptul că CCR este suverană, nu-i poate întoarce nimeni deciziile.

Acum întârzie şi motivarea deciziei referitoare la pensiile şi salariile magistraţilor, punând poporul român în situaţia de a pierde 280 de milioane de euro din PNRR, pentru că nu îndeplineşte jalonul referitor la pensiile magistraţilor, până la 28 noiembrie 2025.

Am mai explicat, dar repet. Cele trei puteri ale statului român sunt independente dar nu suverane. Fiecare putere îşi exercită atribuţiile oferite de Constituţie şi legile statului. Salarizarea şi pensionarea magistraţilor sunt în sarcina puterii legislative şi executive, nicicum în atribuţiile puterii judecătoreşti. Mai mult, esenţa democraţiei stă în principiul „check and balances”, control şi echilibru. Adică, atunci când o putere o ia razna, cum face acum puterea judecătorească, celelalte două puteri trebuie să o oprească, să găsească soluţii s-o aducă la rolul ei din democraţie.

Ultima soluţie pentru această situaţie sinistră în care se găseşte Romania ar fi cea care a întors OUG 13, dată de Grindeanu. Să sperăm că actuala coaliţie de guvernare va găsi şi alte soluţii.

Veniturile magistraţilor nu afectează în mod decisiv deficitul bugetar al României. Este vorba de echitate şi dreptate socială, pe care premierul Bolojan le are în vedere, cam singurul premier de până acum care ţine cu dinţii de echitate în conducerea ţării.

Cele cinci principii pe care şi le propune CSM în funcţionarea justiţiei sunt:

Apărarea independentei justiţiei şi a statutului judecătorilor şi procurorilor.

Adoptarea unei politici coerente şi eficiente de resurse umane.

Creşterea transparentei şi îmbunătăţirea comunicării instituţionale.

Consolidarea relaţiilor interne şi internaţionale.

Foarte bine, şi ce legătură au aceste principii, cu legea promovată de guvern şi aprobată de parlament? Să mai facem menţiunea că în România veniturile şi pensiile magistraţilor sunt de 3-4 ori mai mari, comparativ cu alte ţări europene. Şi sunt plătite de contribuabili, cei care muncesc şi 10-12 ore pe zi pentru a asigura hrana familiei şi pensiile magistraţilor.

Dacă aducem în discuţie şi eşecurile magistraţilor în rezolvarea sarcinilor pentru care sunt plătiţi ne creşte tensiunea. Deficitul bugetar este imens şi pentru că nu reuşim să recuperăm furturile din buget, nereuşită şi din cauza proceselor care durează ani şi ani, apoi cauzele se prescriu. Sunt numeroase dosarele aduse în discuţie de presă în care judecătorii fac gafe peste gafe, iar achitarea marilor corupţi, renunţarea la recuperarea pagubelor din furturile comise sunt la ordinea zilei. Atunci de ce pretind magistraţii salarii şi pensii de zeci de mii de euro pe lună? Nici măcar nu-şi fac treaba pentru care noi, contribuabilii, îi plătim!

La ultima decizie contestată de întreaga societate din cei 5 judecători care au contestat-o patru sunt propuşi de PSD. Este o coincidenţă, sau PSD vrea „pace” cu magistraţii pentru ca oamenii săi să poată fura în continuare din buget, şi să dea bani şi la partid?

Amânarea publicării motivării deciziei referitoare la magistraţi mai are o explicație. Să nu vedem opiniile divergente ale judecătorilor care n-au votat respingerea legii, şi din care ar putea rezulta abuzul făcut de cei 5 judecători care au respins legea. De data aceasta, a vedea opinii la fel de legitime, bazate pe legi şi Constituţie, care îi contrazic pe cei 5 care au votat respingerea legii pensiilor magistraţilor, ar reprezenta o palma pe obrazul celor cinci care au respins legea.

În concluzie

Suntem la un moment de răscruce al societăţii româneşti. Dacă înghite ultimul abuz al CCR, există riscul să ne trezim şi cu alte abuzuri, care mai de care mai periculoase, în folosul magistraţilor şi al partidului care i-a propus la CCR. Sper ca juriştii din echipa lui Bolojan să găsească soluţii care să-i aducă la „check and balances” pe cei de la CSM şi CCR. Înainte ca „soluţia” de la OUG 13 să rezolve problema ivită!