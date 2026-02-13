search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A doua zi cu o vizionare specială

0
0
Publicat:

Abia astă seară se trece la black tie și lume multă la Palat (cel al Berlinalei) din Piața Marlene Dietrich. Cred că i-ar fi plăcut acest film curajos și tandru, mai puțin scena care a vrut să șocheze, cu un sex cu baterie. Să nu uităm că ne aflăm într-o țară foarte lovită de soartă, în Afganistan, puțin înainte de o scurtă perioadă de acalmie relativă, și aproape de haosul diperării. Evacuarea de la Kabul era magistral redată în pelicula de la Cannes : „13 zile ,13 nopți”cu Roschdy Zem și Lyna Khoudri.

ursul de aur berlinale festival film berlin foto shutterstock

Acum regizoarea, scenarista și protagonista :Shahrbanoo Sadat(35 de ani) , născută în Iran,  pornește de la condiția unei tinere despărțită, dar nu în divorț, pentru că ar rămâne fără copilul de câțiva anișori, și care filmează pentru canalul de știri din capitala Afganistanului.Pedepsită să facă doar interviuri pe stradă, în ajun de Sfântul Valentin (surprinzător că au importat obiceiul occidental) cele intervievate, recunosc, cu resemnare, că nu le-a spus nimeni „te iubesc” și că bătăile sunt la ordinea zilei. Iar ele le spun bărbaților, din viața lor , doar în gând afecțiunea ce le-o poartă, ca să nu și-o ia în cap, și să fie și mai violenți. Trist și atât de adevărat. Un strop de speranță totuși, pe ecran, cu o dragoste interzisă, cu un bărbat fermecător, dar mă tem că e doar în filme.

P.S. Și dacă vreți să mergeți la cinema, în România, pe 14 februarie, cu cineva drag, „Efectul Pufi” și „Ultima rețetă” vă așteaptă și vă vor îndemna să ieșiți și la o cină romantică după, poate chiar cu patrupedul, dacă găsiți locul potrivit. Sau măcar niște bomboane de ciocolată, ca să nu rămână doar Parole, melodia lui Dalida cu Delon. Și neapărat o floare cu care se face primăvară, uneori, ca în filmul afgan, care începe cu petale fabuloase, dar se termină cu un cactus. Dar și el înflorește o data la o sută de ani, se spune.

Opinii

Mai multe de la Irina-Margareta Nistor

Globul de cristal (de Boemia, îmi place să cred ) merge la...
Opinii
Good Bye, Lenin?
Opinii
Filmul, singurul care-ți dă viață/roluri, dincolo de moarte
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”
digi24.ro
image
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS
stirileprotv.ro
image
România intră oficial în recesiune tehnică. Bolojan: Face parte din costul anticipat / Grindeanu: E timpul să oprim acest tăvălug
gandul.ro
image
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
mediafax.ro
image
Cum se putea salva femeia care a ars într-o mașină electrică în sectorul 6. Titi Aur, explicații despre nenorocirea de pe Bulevardul Constructorilor
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Când devine recesiunea tehnică o recesiune reală și ce înseamnă scăderea PIB pentru economie și populație
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
antena3.ro
image
Doi soţi captivi într-un vehicul electric care a luat foc în Crângaşi. Femeia a murit arsă de vie
observatornews.ro
image
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
De ce să pui folie de aluminiu pe pereții din casă. Trucul simplu care te ajută să scapi de mucegai și umezeală
playtech.ro
image
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Poliția, comunicat oficial despre Mihai Stoica, a doua zi după Universitatea Craiova - FCSB
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș a murit după ce a băut lapte de... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan nu a mai aşteptat revenirea în ţară, a semnat decretele la Bruxelles. Se aplică imediat
romaniatv.net
image
Ministrul Transporturilor a confirmat: Portul Constanța va prelua singurul port al Republicii Moldova, Giurgiulești
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune
click.ro
image
Cele 3 zodii cărora le pune Dumnezeu mâna în cap! Au noroc cu carul și viața li se schimbă radical de pe 15 februarie
click.ro
image
5 zodii care au parte de schimbări majore după 13 februarie 2026. Săgetătorii primesc șansa vieții lor, iar Fecioarele atrag norocul și intră într-o perioadă excelentă
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Festivalul Internaţional „Copiii lumii doresc pacea”, organizat la tabăra de pionieri şi şcolari de la Năvodari, în cadrul anului internaţional al Copilului (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 107/1979)
Câștigurile obținute în străinătate de artiștii români, în perioada comunistă, sub lupa Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Filtrarea sângelui – benefică sau periculoasă? Cât de departe merg vedetele cu detoxificarea!

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?