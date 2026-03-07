SUA au efectuat o lovitură militară țintită asupra unei rețele narcoteroriste din Ecuador

Statele Unite și Ecuadorul au efectuat vineri o lovitură militară țintită împotriva unei presupuse rețele narco-teroriste din Ecuador, marcând o escaladare semnificativă a campaniei Washingtonului împotriva organizațiilor de trafic de droguri din America Latină, relatează Fox News.

Comandamentul Sudic al SUA (SOUTHCOM) a confirmat că operațiunea a implicat acțiuni coordonate între forțele americane și cele ecuatoriene împotriva grupurilor desemnate de Statele Unite drept organizații teroriste. Lovitura a fost executată pe 6 martie la ordinul Secretarului american al Războiului, Pete Hegseth.

Potrivit SOUTHCOM, generalul Francis L. Donovan, comandantul forței, a dispus ca forțele americane să sprijine unitățile militare ecuatoriene în desfășurarea „operațiunilor cinetice letale” împotriva grupurilor suspectate de narco-terorism care acționează în țară.

„Operațiunile reprezintă un exemplu puternic al angajamentului partenerilor din America Latină și Caraibe de a combate flagelul narco-terorismului”, a declarat Donovan într-un comunicat.

„Această acțiune colaborativă și decisivă reprezintă un succes strategic pentru toate țările din emisfera vestică angajate în perturbarea și înfrângerea narco-terorismului”, a adăugat acesta.

Oficialii nu au confirmat imediat existența unor victime în urma operațiunii.

Hegseth a postat pe platforma de socializare X imagini video ale operațiunii, care par să arate supravegherea aeriană și elicopterele militare implicate în misiune.

„Da - așa cum a spus președintele - bombardăm narco-teroriști și pe uscat”, a scris Hegseth. „Mulțumim partenerilor noștri din Ecuador. Urmează mult mai multe detalii de la SOUTHCOM.”

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că Departamentul american al Războiului colaborează cu partenerii regionali pentru a distruge rețelele criminale responsabile de traficul de droguri, corupție și violență.

„Ecuadorul a solicitat ca Departamentul Războiului să efectueze o acțiune țintită pentru a promova obiectivul nostru comun de a destructura rețelele narco-teroriste”, a spus Parnell.

El a precizat că lovitura a vizat un complex de aprovizionare folosit de grup, perturbând logistica și operațiunile acestuia.

„Această operațiune demonstrează puterea acțiunii coordonate și transmite un mesaj clar: rețelele narco-teroriste nu își vor găsi refugiu în emisfera noastră”, a adăugat el.

De asemenea, Ambasada SUA în Ecuador a anunțat că autoritățile americane au colaborat cu Europolul și oficialii ecuatorieni pentru a destructura o importantă rețea de trafic de droguri cunoscută drept organizația Hernán Ruilova Barzola. Grupul este legat de puternicul cartel Los Lobos.

Lovitura din Ecuador urmează operațiunilor comune lansate mai devreme în această săptămână de forțele americane și ecuatoriene. Pe 3 martie, cele două armate au început misiuni coordonate împotriva grupurilor desemnate drept organizații teroriste, relatează Al Jazeera.

O campanie amplă anti-carteluri

Acțiunile fac parte din strategia mai amplă a președintelui Donald Trump de a combate cartelurile de droguri din emisfera vestică.

Forțele americane au efectuat cel puțin 43 de lovituri țintite asupra navelor suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor și Oceanul Pacific de Est, provocând aproximativ 150 de victime, potrivit oficialilor americani.

Criticii au ridicat însă semne de întrebare asupra legalității unor astfel de operațiuni. Unii experți în drept susțin că traficul de droguri este o problemă penală și nu un act de război, avertizând că loviturile militare ar putea constitui execuții extrajudiciare dacă suspecții nu beneficiază de un proces legal.

În mai multe cazuri, familiile celor uciși au susținut că victimele erau pescari sau muncitori informali, și nu traficanți de droguri.

Ecuadorul, confruntat cu violență în creștere

Ecuadorul a devenit un punct focal pentru rețelele de trafic de droguri datorită poziției sale strategice între țări mari producătoare de cocaină, precum Columbia și Peru.

Odată considerată una dintre cele mai sigure țări din America Latină, țara a înregistrat o creștere bruscă a violenței de la pandemia COVID-19. Analiștii atribuie această creștere instabilității economice, șomajului ridicat în rândul tinerilor și competiției crescute între grupurile criminale pentru controlul rutelor de trafic de-a lungul coastei Pacificului.

Președintele Daniel Noboa, lider conservator aflat la putere din 2023, a adoptat o abordare dură de tip „mano dura” în lupta împotriva criminalității organizate.

După întâlniri cu generalul Donovan și oficiali americani la Quito în această săptămână, Noboa a anunțat ceea ce el a numit o „nouă fază” în lupta Ecuadorului împotriva traficului de droguri și mineritului ilegal.

„Securitatea ecuatorienilor este prioritatea noastră”, a scris Noboa pe rețelele sociale. „Vom lupta pentru pace în fiecare colț al țării.”