Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
Greșeala care-ți transformă bagajul în magnet pentru hoți: de ce să nu îți înfoliezi valiza în plastic și ce culori să eviți

Publicat:

Furtul bagajelor sau al bunurilor din acestea îți poate strica garantat vacanța. Pentru ca depunerea plângerilor la poliție să nu îți consume timpul de relaxare, specialiștii au venit cu câteva sfaturi despre cum să îți faci bagajul mai puțin atractiv pentru hoți.

Culorile închise și bagajele înfoliate atrag atenția hoților FOTO Shutterstock
Culorile închise și bagajele înfoliate atrag atenția hoților FOTO Shutterstock

Sfaturile vin de la Ed Burnett, fost polițist militar în armata SUA și expert în securitate pentru UPS, în prezent consilier executiv la Cloudastructure Inc, o companie de supraveghere bazată pe inteligență artificială și pază la distanță, scrie The Independent.

Acesta oferă recomandări legate de culorile bagajelor care atrag hoții, eficiența tehnologiei de urmărire, strategiile de împachetare și utilitatea ambalării valizelor în folie de plastic.

1. Greșeala „siguranței” — înfolierea în plastic

Ed recomandă să nu îți înfășori valizele în folie de plastic.

El a explicat pentru The Independent: „Deși protejează împotriva zgârieturilor și împiedică plasarea de droguri în bagaj, transmite mesajul «am lucruri scumpe aici». În plus, face imposibilă verificarea rapidă a bunurilor dacă bănuiești că cineva a umblat în bagaj.”

2. Alegerea și aspectul bagajului

Culorile

Alege o culoare care să fie un dezavantaj pentru hoț, spune Ed.

„Culorile vii descurajează furtul. Hoții preferă gențile negre sau bleumarin, deoarece pot pleca cu ele fără să iasă în evidență. O geantă verde neon, de exemplu, este un risc pentru un hoț. Dacă strigi «Opriți-l pe omul cu geanta verde!» toată lumea îl vede.”

Carcasă tare vs. moale

„Carcasele dure sunt semnificativ mai sigure”, afirmă expertul, adăugând: „Bagajele moi pot fi tăiate cu cutterul, iar hoții pot introduce mâna în interior. Carcasele dure necesită mai mult zgomot și efort pentru a fi sparte.”

Brandurile

Anumite mărci atrag hoții.

„Brandurile premium — precum Tumi, Rimowa sau Louis Vuitton — sunt magnet pentru hoți. Sugerează că și conținutul este la fel de scump ca bagajul.”

Ed recomandă în schimb branduri din gama medie-superioară, care „arată solide, dar nu transmit mesajul ‘uitați-vă la mine, sunt bogat’”.

Rucsac vs. troler

Ambele prezintă riscuri.

„Rucsacurile sunt ținte pentru hoții de buzunare, deoarece fermoarele sunt în spatele tău”, spune Ed. „Trolerele sunt vizate pentru furt rapid. Hoții din gări urmăresc persoanele care lasă mânerul bagajului pentru a verifica orarul trenurilor sau telefonul.”

3. Elementele de descurajare — încuietori și tehnologie

Trackere și tehnologie

Dacă crezi că un dispozitiv de urmărire vizibil descurajează furtul, te înșeli.

„AirTag-urile și alte trackere nu descurajează furtul — decât dacă hoțul vede alerta ‘obiect găsit’ pe propriul iPhone. În schimb, sunt esențiale pentru recuperarea bunurilor.”

Citește și: De ce ar trebui să ai întotdeauna o minge de tenis în bagajul de mână la zbor. Experții în sănătatea pasagerilor spun că este un obiect foarte util

Ed recomandă să fie ascunse: „Coaseți-le în căptușeală sau ascundeți-le într-o șosetă. Dacă hoțul găsește trackerul, îl va arunca imediat. Etichetele „GPS”, „fragil” sau „echipament foto” sunt adesea ignorate sau chiar văzute ca o provocare. „Nu etichetați niciodată conținutul bagajului.”

Încuietori și brățări de siguranță

Sunt utile doar parțial.

„Încuietorile descurajează furtul oportunist — cineva care încearcă să deschidă rapid geanta. Însă multe valize moi folosesc fermoare spiralate, care pot fi deschise cu un pix în câteva secunde, ocolind încuietoarea.”

„Brățările și clemele pentru fermoar nu opresc hoții, dar acționează ca sigiliu. Hoțul știe că nu poate închide la loc o brățară ruptă, astfel că vei observa imediat furtul. Majoritatea hoților vor să fure fără ca victima să observe până ajunge la hotel.”

4. Etichete și date de identificare

Deși afișarea numelui și adresei poate părea logică pentru recuperare, poate indica și că locuința este probabil goală.

„Puneți cartea de vizită în interiorul bagajului. În exterior folosiți o etichetă acoperită, astfel încât numele și adresa să nu fie vizibile persoanelor din spate, la coadă. Folosiți întotdeauna datele de contact de la serviciu. Nu vreți ca un străin să afle adresa de acasă și faptul că sunteți plecat.”

5. Strategia de împachetare

Nu răspândi obiectele de valoare, sfătuiește Ed.

„Păstrați toate lucrurile esențiale — bijuterii, electronice, medicamente — în bagajul de mână, pe care îl aveți permanent sub supraveghere.”

„Dacă trebuie să puneți obiecte de valoare în bagajul de cală, folosiți o ‘ascunzătoare deghizată’ — de exemplu un recipient gol de cremă de protecție solară sau o pungă de rufe.”

„Aveți grijă la periuțele electrice de dinți și încărcătoarele premium. Au valoare mare pe piața second-hand și sunt adesea uitate de călători până dispar.”

5. Strategia de împachetare

Nu răspândi obiectele de valoare, sfătuiește Ed.

„Păstrați toate lucrurile esențiale — bijuterii, electronice, medicamente — în bagajul de mână, pe care îl aveți permanent sub supraveghere.”

„Dacă trebuie să puneți obiecte de valoare în bagajul de cală, folosiți o ‘ascunzătoare deghizată’ — de exemplu un recipient gol de cremă de protecție solară sau o pungă de rufe.”

„Aveți grijă la periuțele electrice de dinți și încărcătoarele premium. Au valoare mare pe piața second-hand și sunt adesea uitate de călători până dispar.”

