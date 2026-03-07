search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
Mărturia cetățeanului pakistanez găsit vinovat pentru complot de asasinat asupra lui Trump și a altor oficiali ai SUA, la ordinele Iranului

Un cetățean pakistanez, Asif Raza Merchant, a fost găsit vinovat vineri într-o instanță federală din Brooklyn de complot pentru a-l asasina pe fostul președinte Donald Trump și alți politicieni americani proeminenți, la cererea Iranului, au transmis procurorii americani, relatează agențiile internaționale de presă.

image

Merchant a fost acuzat că a încercat să recruteze persoane în Statele Unite pentru a duce la îndeplinire un plan împotriva lui Trump și altor oficiali, ca răzbunare pentru uciderea comandantului militar iranian Qassem Soleimani în 2020, în timpul primului mandat al lui Trump. Conform procurorilor federali, țintele planului din 2024 îi includeau și pe președintele Joe Biden și fosta ambasadoare a SUA la ONU, Nikki Haley, care a candidat împotriva lui Trump la nominalizarea republicană pentru președinție în acel an.

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că Merchant a fost condamnat pentru „ucidere contra persoanelor prin angajare de asasini și tentativa de comitere a unui act de terorism transnațional”, sub coordonarea autorităților iraniene.

Procesul lui Merchant a început săptămâna trecută, la New York, cu câteva zile înainte ca Trump să ordone un atac asupra Iranului, efectuat împreună cu Israelul, care a escaladat în ceea ce a fost descris drept cel mai mare conflict regional din ultimii ani.

Merchant a admis în instanță că s-a alăturat complotului orchestrat de Corpul Gardienilor Revoluționare (IRGC), dar a susținut că a făcut acest lucru împotriva voinței sale, pentru a-și proteja familia din Teheran. El a declarat că nu i s-a ordonat să ucidă o persoană anume, dar că agentul iranian cu care era în contact a menționat trei persoane în discuțiile purtate în capitala iraniană.

Planul a fost dejucat înainte ca vreo atac să fie comis. Conform DOJ, o persoană pe care Merchant a contactat-o în aprilie 2024 pentru a sprijini complotul a raportat activitățile sale și a devenit informator confidențial. Merchant a fost arestat ulterior și a pledat nevinovat.

IRGC joacă un rol central în Iran, combinând puterea militară și economică cu o rețea de informații extinsă. Tehranul a negat acuzațiile conform cărora ar fi vizat oficiali americani.

Între timp, atacurile coordonate ale SUA și Israelului au dus la moartea a cel puțin 1.332 de civili iranieni și la rănirea a mii de persoane, potrivit ambasadorului Iranului la ONU. Mai mulți lideri iranieni de top, inclusiv liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei, au fost uciși. În același timp, armata americană a raportat că șase membri ai forțelor sale au murit într-un atac asupra unei facilități din Kuweit, iar cel puțin 10 civili israelieni și-au pierdut viața.

SUA

