 Violență, sex și droguri. Pericolul tăcerii dintre generații | adevarul.ro
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Violență, sex și droguri. Pericolul tăcerii dintre generații

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Putem vorbi instantaneu cu oameni aflați la mii de kilometri, dar uneori nu mai știm ce se întâmplă cu propriul copil, așezat lângă noi. Dincolo de îngrijorările legate de violență, droguri sau expunerea online, există un pericol mai puțin spectaculos: pierderea dialogului.

generatii
Foto: Arhiva Adevărul

Fiecare generație a privit cu neîncredere gusturile și obiceiurile celei următoare. Nu cred însă că tinerii de astăzi trebuie judecați pentru muzica pe care o ascultă sau hainele pe care le poartă, afirmă prof. univ. dr. Adrian Năstase într-un articol publicat pe JURIDICE.ro. Întrebarea importantă este alta: ce modele de viață le oferim și cine le vorbește atunci când noi nu îi mai ascultăm?

Împreună nu înseamnă neapărat aproape

Festivalurile, sportul și participarea civică pot crea prietenii și solidaritate. Dar prezența într-o mulțime nu înlocuiește o conversație sinceră. Poți avea mii de urmăritori și să nu ai cui spune că îți este teamă sau că ai nevoie de ajutor.

Aceeași distanță se poate instala în familie. Stăm la aceeași masă, dar fiecare privește alt ecran. În acest spațiu lăsat liber intră cei care știu să transforme atenția și vulnerabilitatea în bani.

Când umilința devine spectacol

Platformele online pot însemna creativitate, informație și oportunități. Dar pot da vizibilitate și agresivității ori provocărilor periculoase.

O agresiune nu se mai termină întotdeauna când încetează loviturile. Filmarea și distribuirea imaginilor pot prelungi umilința victimei. Unul lovește, altul încurajează, altul filmează. Fiecare își poate spune că responsabilitatea aparține altcuiva, deși toate aceste gesturi contribuie la suferință.

Nici succesul nu ar trebui confundat cu simpla vizibilitate. Există creatori de conținut care muncesc și aduc valoare. Problema apare când atenția este câștigată cu orice preț, iar singurătatea, dorința sau dependența devin surse de profit.

În cazul expunerii sexuale online, promisiunea banilor rapizi poate ascunde presiuni economice, control sau exploatare. Libertatea de alegere presupune și posibilitatea reală de a refuza.

Drogurile nu sunt doar problema altora

Ideea că România este doar un loc prin care trec drogurile nu ne mai poate liniști. Consumul privește și comunitățile noastre, iar răspunsul nu poate fi măsurat numai în capturi și dosare.

Combaterea traficului trebuie însoțită de prevenție, tratament și sprijin pentru familii. Un tânăr trebuie să poată cere ajutor înainte ca problema lui să devină o tragedie.

Ce le oferim în loc?

Ar fi nedrept să cerem tinerilor respect pentru muncă dacă adulții celebrează îmbogățirea fără explicații, privilegiile și ostentația. Mesajul despre merit trebuie susținut prin propriul exemplu.

Responsabilitatea nu aparține doar părinților. Școala trebuie să facă loc discuțiilor dificile, platformele să răspundă pentru conținutul periculos pe care îl amplifică, iar autoritățile să ofere alternative credibile: educație, sport, cultură și servicii de sprijin.

Nu putem defini o generație prin excesele ei cele mai vizibile. Există tineri care învață, muncesc și îi ajută pe ceilalți. Ei au nevoie de încredere și de motive să creadă în efortul lor.

Interdicțiile pot opri unele comportamente. Dar încrederea face posibilă conversația înainte de a fi prea târziu. Dacă noi nu mai găsim timp să vorbim cu tinerii, alții vor găsi timp să profite de singurătatea lor.

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