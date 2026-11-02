Universitatea din România care le pune studenților la dispoziție instrumente de inteligență artificială

Universitatea Titu Maiorescu pune la dispoziția studenților și profesorilor Facultății de Drept platforma JURIDICE.AI, un instrument de inteligență artificială dedicat domeniului juridic, informează JURIDICE.ro. Inițiativa urmărește să sprijine învățarea, predarea și cercetarea, completând resursele de pregătire ale facultății.

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Studenții la drept au astfel ocazia să se familiarizeze, încă din timpul facultății, cu utilizarea inteligenței artificiale în studiul dreptului. Pentru profesori, platforma oferă posibilități suplimentare de integrare a tehnologiei în activitatea didactică și de cercetare.

Accesul la tehnologie vine însă și cu un exercițiu de gândire critică. Formularea unor întrebări relevante, verificarea surselor și evaluarea răspunsurilor rămân esențiale în pregătirea viitorilor juriști. Inteligența artificială este prezentată, așadar, ca o resursă complementară studiului dreptului, nu ca un înlocuitor al analizei juridice.