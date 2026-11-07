Premieră absolută în România: legislație la îndemâna tuturor, gratuit, în formă consolidată

JURIDICE.ro a lansat legislatie.juridice.ro, o platformă care permite consultarea gratuită a legislației, pe baza surselor oficiale. Accesul nu presupune taxe sau autentificare.

Foto: Arhiva Adevărul

Utilizatorii pot consulta actele normative în formă consolidată, adică având modificările integrate în text, dar și versiunile lor istorice. Astfel, pot vedea nu doar forma unui act normativ după modificări, ci și cum arăta acesta într-o perioadă anterioară.

Platforma se adresează publicului larg. Potrivit JURIDICE.ro, aceasta nu monitorizează comportamentul utilizatorilor.

Proiectul a fost realizat pentru JURIDICE.ro de Dialog AI, compania care a dezvoltat și Juridice AI, platforma de inteligență artificială de înaltă performanță dedicată profesioniștilor dreptului.

Platforma este disponibilă aici: legislatie.juridice.ro.