 „Legea Iubirii” a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. Ce schimbări sunt propuse pentru elevii cu cerințe educaționale speciale | adevarul.ro
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„Legea Iubirii” a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. Ce schimbări sunt propuse pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

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Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observații și propuneri, unui proiect de modificare a Legii învățământului preuniversitar. Inițiativa, denumită informal „Legea Iubirii I”, vizează extinderea sprijinului oferit elevilor cu cerințe educaționale speciale, informează juridice.ro.

Elevi la liceu Foto Magnific com jpg
Foto: Adevărul

Proiectul propune, între altele, reducerea numărului de elevi repartizați unui profesor-consilier școlar sau profesor-logoped, introducerea unor noi forme de sprijin în școli, identificarea mai rapidă a dificultăților de învățare și formarea cadrelor didactice.

Avizul favorabil al Consiliului Legislativ nu înseamnă însă că proiectul devine automat lege. Instituția analizează calitatea juridică și tehnică a actului normativ, fără să se pronunțe asupra oportunității politice sau sociale a soluțiilor propuse. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Parlament, prima Cameră sesizată fiind Camera Deputaților.

În observațiile formulate, Consiliul Legislativ a cerut eliminarea din titlul oficial a denumirii „Legea Iubirii I”, apreciind că aceasta nu corespunde stilului normativ. Titlul ar urma să fie formulat simplu: „Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023”.

De asemenea, instituția a semnalat că unele noțiuni introduse prin proiect trebuie clarificate. Este cazul funcției de „asistent didactic pentru sprijin educațional”, pentru care trebuie stabilite condițiile de ocupare, modalitatea de încadrare și relația cu profesorii itineranți și de sprijin deja prevăzuți de lege.

O observație similară privește figura „însoțitorului permanent de specialitate”. Consiliul Legislativ arată că inițiatorii trebuie să precizeze cum se raportează această categorie la facilitatorul școlar și la asistentul personal reglementat pentru persoanele cu dizabilități.

Proiectul urmărește să creeze un sprijin mai rapid și mai adaptat pentru copiii care au nevoie de intervenție educațională suplimentară. Forma finală a măsurilor va depinde însă de dezbaterile parlamentare și de eventualele modificări aduse inițiativei.

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