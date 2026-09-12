 La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât fotografia” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 12 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât fotografia”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O avertizare a Autorității Naționale Fitosanitare privind posibila prezență a ploșniței Erthesina fullo, un dăunător nou care atacă peste 60 de specii de plante, i-a transformat pe români în detectivi. Semnalele privind prezența insectei au fost în schimb infirmat, deocamdată, de ANF.

Erthesinia fullo este pe lista sistemului european de alertă
Erthesinia fullo este pe lista sistemului european de alertă Foto: Site Autoritatea Națională Fitosanitară

La începutul lunii septembrie, Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) semnala că un nou dăunător a apărut pe Lista de alertă OEPP (sistemul european de alertă fitosanitar).

„Erthesina fullo, originară din Asia, este deja stabilită în Albania și a fost semnalată izolat în Belgia, Grecia și Italia. Atacă peste 60 de specii de plante, printre care mărul, părul, piersicul, caisul și kiwi. În România nu a fost semnalată.

Secretariatul Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (OEPP) a anunțat includerea speciei Erthesina fullo pe Lista de alertă OEPP. Motivul: o insectă puternic polifagă, originară din Asia, care s-a dovedit capabilă să se deplaseze pe distanțe mari odată cu mărfurile și mijloacele de transport și care și-a extins recent arealul dincolo de zona nativă”, anunța ANF, dând și semnalmentele „inamicului” și sfătuind populația cui să se adreseze dacă semnalează prezența acestei insecte.

Autoritatea Națională Fitosanitară a furnizat cu aceeași ocazie date despre răspândirea geografică, ce plante atacă, ce daune produce, cum se răspândește și de ce contează pentru România.

Gazdele principale — mărul, părul, piersicul, caisul — sunt culturi de bază ale pomiculturii românești, iar plantele gazdă sunt abundente atât în livezi, cât și în spațiul urban și în habitatele naturale. Instalarea în Albania și semnalările recente din Belgia, Grecia și Italia arată că specia are potențial de supraviețuire, cel puțin în unele părți ale regiunii OEPP”, avertiza Autoritatea Fitosanitară, la final punându-i pe români să „se uite” după „ploșnițe mari, negricioase, cu pete galbene: un adult de 18–23 mm, brun-închis spre negru, cu numeroase pete galbene sau portocalii”.

Unde s-ar fi putut ascunde? În containere, vehicule și utilaje second-hand, paleți și lemn de import, material săditor și fructe provenite din zonele afectate.

Românii mai erau sfătuiți să fotografieze și să anunțe orice suspiciune la oficiul fitosanitar județean sau la Autoritatea Națională Fitosanitară. „O fotografie clară a insectei, împreună cu locul și data observației, ajută mult la identificare”, mai preciza ANF.

La o săptămână distanță, același organism guvernamental vine cu un anunț care să liniștească apele: Erthesina fullo nu a fost semnalată.

Ce ar fi găsit românii de fapt

După articolul despre includerea speciei Erthesina fullo pe Lista de alertă OEPP am primit numeroase semnalări. În România, Erthesina fullo nu a fost semnalată. Insecta pe care o vedeți acum pe fațade, pe geamuri și în locuințe este aproape sigur ploșnița brună marmorată, Halyomorpha halys, prezentă la noi din 2014.

Toamna este sezonul în care ploșnițele devin vizibile. Din a doua parte a lunii septembrie și până în noiembrie, adulții caută adăposturi pentru iernat și se adună pe fațadele însorite, pe tocurile ferestrelor, în case și în magazii. De aici și valul de semnalări. Comportamentul acesta nu ajută însă la identificare. Erthesina fullo, ca și alte specii de ploșnițe, se adună în grupuri și poate ierna în clădiri. Faptul că găsiți o ploșniță cenușie pe pervaz în septembrie nu înseamnă că este vorba despre specia Erthesina fullo”, iinformează acum specialiștii ANF.

Diferența între ploșnița „veche” și noul inamic

Specialiștii explică pe larg cum pot fi deosebite cele două ploșnițe.

Halyomorpha halys (n. red. - specia care se află de peste 10 ani în România): antenele sunt maro, cu două benzi deschise, alb-gălbui, pe ultimele segmente. Două, nu mai multe. Dacă vedeți mai multe inele deschise pe antenă, insecta este altceva - probabil o specie autohtonă.

Erthesina fullo: antenele sunt negre, iar semnul ei distinctiv nu este pe antenă, ci pe spate — o linie continuă, alb-gălbuie, care pornește din vârful capului, trece peste mijlocul pronotului și se oprește la baza scutelului.

Atenție: și Halyomorpha halys are o linie mediană, dar numai pe cap și parțial pe pronot. Diferența stă în cât de departe ajunge linia - la Erthesina fullo ea străbate continuu prima treime a corpului”, precizează ANF.

Diferențele între cele două specii sunt redate chiar într-un tabel pe care îl regăsiți mai jos.

Diferențele între ploșnița brună și noua specie
Diferențele între ploșnița brună și noua specie Foto: Site Autoritatea Națională Fitosanitară
Cursa morții din Delta Dunării: o femeie și-a pierdut soțul și copilul în accidentul dramatic. Ambarcațiunea nu era omologată, iar circulația era interzisă din cauza furtunii

Nu orice ploșniță este o specie invazivă, mai spun specialiștii din domenul sănătății plantelor. În România sunt frecvent confundate cu ploșnița marmorată și câteva specii autohtone, complet obișnuite:

Ploșnița cenușie (Rhaphigaster nebulosa) - intră masiv în locuințe toamna, este cenușiu-pătată și, la prima vedere, seamănă bine cu Halyomorpha halys.

Ploșnița fructificațiilor (Dolycoris baccarum) - are corpul acoperit cu perișori și antene inelate, dar cu mai multe inele deschise decât cele două ale ploșniței marmorate.

Ploșnițele cerealelor (Eurygaster spp.) - au corp mai bombat, scutul acoperind aproape tot abdomenul; vara se retrag în pădurile de stejar.

Regula practică: numărați inelele deschise la culoare de pe antenă. Două înseamnă Halyomorpha halys. O linie gălbuie continuă, din vârful capului până la baza scutelului, este un semn distinctiv pentru Erthesina fullo”, se continuă lecțiia.

Dăunătorul „cu care se conviețuiește”

Ploșnița pe care am ajuns să nu o mai suportăm și care se ascunde extrem de bine, astfel reușind să pătrundă în locuințe, Halyomorpha halys, este deja stabilită în România și în cea mai mare parte a Europei. Ea nu este însă organism de carantină și nu face obiectul unor măsuri de eradicare. „Este un dăunător cu care se conviețuiește, gestionat ca oricare altul în livezi și culturi”, mai spun specialiștii, amintind că și aceasta a fost, „la vremea ei” pe Lista de alertă OEPP, însă a fost retrasă tocmai pentru că s-a instalat în regiune.

Erthesina fullo se află astăzi exact în punctul în care era ploșnița marmorată acum aproape două decenii: pe Lista de alertă, cu semnalări izolate în câteva țări europene și cu o singură populație stabilită, în Albania. În România nu a fost semnalată. Tocmai de aceea contează depistarea precoce - și tocmai de aceea semnalările dumneavoastră sunt utile, chiar dacă cele mai multe se vor dovedi a fi ploșnița marmorată”, mai transmite ANF.

„Nu o eliberați afară”

„Vânătoarea” de Erthesina fullo nu s-a încheiat. Românii sunt încurajați să observe în continuare și să-i semnaleze prezența. Însă mai sunt rugați să facă ceva: să rețină insecta.

Dacă suspectați Erthesina fullo, exemplarul este mai valoros decât fotografia: confirmarea oficială se face pe insectă, nu pe imagine.

Nu o eliberați afară. Dacă este într-adevăr o specie invazivă, o repuneți în circulație.

Nu o striviți. Un exemplar strivit nu mai poate fi determinat, iar ploșnițele din familia Pentatomidae eliberează o secreție cu miros persistent.

Colectați-o într-un recipient închis - un borcan sau o cutie cu capac. Până la predare, exemplarul se poate păstra la congelator sau în alcool de 70%.

Nu folosiți produse de protecție a plantelor în locuință. Nu sunt destinate acestui uz”, sunt sfaturile pentru cei care cred că au depistat o specie invazivă pe alte meleaguri.

Nu mai pierde bani pe soluții anti-dăunători greșite: Top 7 produse eficiente + alternative și ghid practic de alegere 2026

Cum raportezi prezența

Ca să poată fi verificată, o semnalare are nevoie de patru lucruri:

- O fotografie clară, făcută de sus, cu insecta întreagă în cadru - să se vadă capul, antenele și spatele. O fotografie neclară sau din lateral nu permite identificarea;

-locul: localitatea și, dacă se poate, adresa sau coordonatele;

- data observației și, dacă știți, planta ori suprafața pe care ați găsit insecta;

- exemplarul colectat, pentru confirmarea oficială a raportării.

Pe acestea le trimiteți-le fie la oficiul fitosanitar județean, fie la Autoritatea Națională Fitosanitară.

Erthesina fullo seamănă cu ploșnița prezentă în România de peste 10 ani
Erthesina fullo seamănă cu ploșnița prezentă în România de peste 10 ani Foto: EPPO via ANF

„În România, Erthesina fullo nu a fost semnalată. Insecta din casă este aproape sigur ploșnița brună marmorată sau o specie autohtonă.

Caractere distinctive: două benzi deschise pe antenele ploșniței marmorate; o linie gălbuie continuă de la cap până la mijlocul spatelui, la Erthesina fullo.

Dimensiunea: 12–17 mm la ploșnița marmorată, 18–23 mm la Erthesina fullo”, conchid specialiștii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine va fi nașul de cununie a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Când va avea loc ceremonia
digi24.ro
image
Un bărbat a dispărut în pădurile din Puerto Rico și a construit timp de 40 de ani o casă subterană din materiale abandonate
stirileprotv.ro
image
Povestea tânărului închis la Rahova după ce un hoț de parfumuri i-a furat identitatea. „După pușcărie, am ajuns să caut în gunoaie”
gandul.ro
image
CRIZA petrolului ia amploare! Arabia Saudită închide o conductă vitală după un atac cu drone
mediafax.ro
image
Ce program zilnic are Giovanni Becali: “Am un contract cu Șeful de Sus! Dacă trec de vârsta asta orice este bonus”
fanatik.ro
image
Amplasamentul de la Doicești s-a clasat abia pe locul al doilea între cele analizate pentru reactoarele modulare. Proiectul s-a scumpit cu 3,8 miliarde de dolari în 6 ani
libertatea.ro
image
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
digi24.ro
image
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
gsp.ro
image
Biserica lui Gigi Becali a "dispărut" peste noapte: "Mai vedeți ceva? La revedere!"
digisport.ro
image
Ramona de la Clejani, în doliu! Tatăl fiicelor ei s-a stins din viață: „Mă topesc de mila lor, pentru ele respir!”
click.ro
image
O cameristă flămândă a mușcat dintr-un măr și a rezolvat unul dintre cele mai spectaculoase jafuri cu diamante din Franța
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Avantajele şi dezavantajele unui credit în euro, în comparaţie cu unul în lei
observatornews.ro
image
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
cancan.ro
image
Un pensionar primește pensie de invaliditate după legea veche. Ce se întâmplă la trecerea la limita de vârstă?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Balerina i-a zăpăcit definitiv: „Ești reală? Zeițo!”
prosport.ro
image
Vârsta de pensionare ar putea creşte. Motivul pentru românii ar putea ieşi mai târziu din câmpul muncii
playtech.ro
image
Cum să arăți ca Spider-Man: antrenamentul și dieta lui Tom Holland pentru filmul anului de la Marvel
fanatik.ro
image
Un turist care a călătorit prin Europa: 4 orașe unde se va întoarce cu siguranță și 2 pe care le va sări în viitor
ziare.com
image
S-a recăsătorit în secret și a devenit mamă pentru a treia oară, la 44 de ani: "Nu-mi pasă ce cred alții"
digisport.ro
image
Ce să faci în prima oră după ce te trezești ca să ai mai multă energie. Cele 4 obiceiuri recomandate de experți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV – VIDEO Imagini șocante cu generalul Dorin Ioniță care își bate cu pumnii și picioarele amanta înainte să se sinucidă
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind moartea generalului Dorin Ioniță. Motivul pentru care s-a împușcat de fapt
mediaflux.ro
image
Campion cu Dinamo la titlul din 2007, acum e angajat la bancă » Povestește în premieră episodul tensionat din vestiar, după returul cu Lazio
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Ce îi enervează pe români la apartamentele noi: „Rău de tot”
click.ro
image
Ce să faci în prima oră după ce te trezești ca să ai mai multă energie. Cele 4 obiceiuri recomandate de experți
click.ro
image
Sărățele fragede cu telemea, susan și mac. Rețetă simplă pentru gustarea care dispare prima de pe masă
click.ro
Regina Letizia și Regele Felipe la funeralii profimedia 1132824527 jpg
Eroare gravă de protocol pentru Regina Letizia, la înmormântarea regală. Mina deranjată a acesteia vorbește de la sine
okmagazine.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Una dintre cele două broșe circulare de la Dienstedt
Misterul bijuteriilor vechi de 1.700 de ani, descoperite în mormântul unei „prințese” germanice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Sasu s-a mutat definitiv din România alături de fiica lui. Decizia luată după moartea soției
image
Banii la comun sau fiecare cu ai lui? Ce alegere a făcut Gabriela Cristea în căsnicia cu Tavi Clonda: „Viața m-a învățat”

OK! Magazine

image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat