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Cum poate inteligența artificială să mențină prețurile ridicate fără ca firmele să se înțeleagă între ele

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Două companii concurente folosesc inteligența artificială pentru a-și stabili prețurile. La un moment dat, acestea ajung să semene foarte mult. Este rezultatul unei înțelegeri sau, pur și simplu, al faptului că algoritmii analizează aceeași piață? Răspunsul contează pentru consumatori, dar nu este atât de simplu pe cât pare, se arată într-un articol publicat pe JURIDICE.ro de Cătălin Suliman și Germin Petcu.

Agenți AI -inteligență artificială FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Inteligența artificială poate ajuta o companie să analizeze informații și să ajusteze prețurile. Folosirea acestei tehnologii nu înseamnă însă, în sine, că firmele se coordonează pentru a limita concurența. Nici prețurile asemănătoare nu dovedesc automat existența unei înțelegeri.

Algoritmii pot ajunge la rezultate similare pentru că folosesc aceleași informații, urmăresc obiective apropiate sau funcționează în condiții de piață comparabile. Problema apare atunci când asemănarea ar putea proveni dintr-un schimb de informații între sistemele concurenților. Acesta este riscul numit „coluziune algoritmică”: o posibilă coordonare anticoncurențială realizată cu ajutorul algoritmilor.

Comunicarea dintre algoritmi nu spune singură toată povestea

Să presupunem că sistemele AI ale unor firme concurente comunică între ele, dar mesajele nu pot fi înțelese de investigatorii umani. Existența contactului ar putea fi demonstrată. Mult mai dificil ar fi de stabilit ce informații au fost schimbate și dacă acestea au influențat prețurile.

Într-un asemenea scenariu, investigația ar putea analiza momentul comunicării, istoricul deciziilor de preț și reacțiile fiecărui sistem la schimbările făcute de concurent.

Un test ipotetic ar fi întreruperea comunicării. Dacă prețurile rămân ridicate cât timp algoritmii comunică, dar scad după oprirea legăturii, diferența ar putea constitui un indiciu relevant. Nu ar fi însă, singură, dovada unei înțelegeri ilegale. Ar trebui verificate și celelalte explicații posibile.

Nici un contact izolat nu trebuie ignorat

Analiza nu privește doar comunicarea permanentă. În principiu, chiar și un singur schimb de informații ar putea conta dacă influențează ulterior comportamentul concurenților. Din nou, întrebarea decisivă este ce se poate demonstra, nu doar ce pare suspect.

Pentru companii, prudența înseamnă control asupra sistemelor folosite, limitarea comunicării dintre acestea și păstrarea unei validări umane reale. Aceste măsuri nu reprezintă o garanție automată de conformare, dar urmăresc să evite transformarea AI în unicul factor de decizie.

Pentru consumatori, concluzia este simplă: prețurile asemănătoare pot ridica întrebări, dar nu oferă singure răspunsul. Diferența dintre concurență și coordonare ilegală trebuie stabilită prin probe, inclusiv atunci când deciziile sunt luate cu ajutorul inteligenței artificiale.

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