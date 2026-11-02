Asigurătorul RCA refuză sau reduce despăgubirea. Ce puteți face?

Dacă sunteți persoana păgubită într-un accident, refuzul asiguratorului RCA sau o ofertă insuficientă nu înseamnă că trebuie să renunțați la despăgubire.

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Este important să aflați ce anume se contestă: răspunderea pentru accident, legătura dintre accident și avarii sau valoarea reparației.

Ce documente trebuie să cereți?

Solicitați în scris refuzul motivat sau oferta justificată de despăgubire. Asigurătorul trebuie să explice de ce respinge integral ori parțial pretențiile dumneavoastră. O formulare generală nu înlocuiește analiza concretă a documentelor depuse.

Pentru a verifica suma oferită, cereți procesul-verbal de constatare a avariilor, eventualele constatări suplimentare și calculul detaliat al despăgubirii. Solicitați explicarea diferențelor față de devizul service-ului: ce piese, operațiuni sau tarife au fost eliminate ori reduse și din ce motiv. Dacă sunt invocate documente lipsă, cereți identificarea lor precisă.

Cum puteți contesta?

Adresați mai întâi asigurătorului o reclamație scrisă, cu numărul dosarului de daună, suma solicitată și obiecțiile concrete. Anexați documentele relevante: constatarea amiabilă sau actele poliției, fotografii, deviz, facturi și, după caz, o evaluare tehnică independentă. Păstrați dovada transmiterii cererilor și răspunsurile primite. O contestație argumentată trebuie să arate nu doar că suma este prea mică, ci și unde considerați că evaluarea este greșită.

Puteți sesiza Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru verificarea respectării obligațiilor asigurătorului. Petiția reprezintă însă un demers de supraveghere, nu echivalentul unui proces pentru recuperarea despăgubirii.

Pentru consumatori există și SAL-Fin, mecanismul de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar nebancar, cu o procedură gratuită.

Rămâne deschisă calea instanței, unde puteți solicita despăgubirea sau diferența neachitată și, dacă sunt îndeplinite condițiile, penalități. Nu orice reducere este nejustificată, dar nici simpla comunicare a unei sume nu dovedește că evaluarea este corectă. Documentele și explicațiile concrete sunt esențiale pentru contestare.