 Lovit intenționat cu mașina: poate victima primi despăgubiri prin RCA? | adevarul.ro
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Lovit intenționat cu mașina: poate victima primi despăgubiri prin RCA?

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Faptul că un șofer lovește intenționat o persoană cu mașina nu înseamnă, în sine, că asigurătorul RCA poate refuza despăgubirea victimei. Aceasta este concluzia unei hotărâri definitive pronunțate de Curtea de Apel Galați într-un dosar de tentativă de omor, semnalat de Edgar J. Naianu și Alexandru Calinciuc pe JURIDICE.ro. Distincția esențială: asigurătorul despăgubește victima, dar poate recupera ulterior banii de la cel care a provocat intenționat prejudiciul.

Momentul în care un bărbat a lovit intenționat cu mașina pe fosta sa concubină Foto Captură video Focus Press Youtube jpg

Cazul care a ajuns în instanță

Un șofer a lovit intenționat o persoană cu autoturismul, provocându-i leziuni care au necesitat 60–70 de zile de îngrijiri medicale. Instanța a încadrat fapta drept tentativă de omor.

Societatea de asigurare a refuzat inițial despăgubirea. Argumentul său: RCA ar acoperi accidentele produse din imprudență, nu folosirea deliberată a mașinii pentru a răni pe cineva.

Instanțele au respins această interpretare. Tribunalul Vrancea a obligat asigurătorul la plata unor daune morale, iar Curtea de Apel Galați a menținut obligația de despăgubire prin decizia definitivă din 20 octombrie 2026.

De ce intenția șoferului nu exclude despăgubirea

Legea nr. 132/2017 stabilește situațiile în care asigurătorul RCA nu acordă despăgubiri. Potrivit interpretării reținute în această cauză, intenția șoferului nu reprezintă, singură, un motiv legal de refuz față de victimă.

În plus, legea prevede expres că asigurătorul poate recupera de la persoana responsabilă sumele plătite dacă accidentul a fost produs intenționat. Acest mecanism ar fi lipsit de sens dacă asigurătorul nu ar avea, de la început, obligația de a despăgubi victima.

Nici încadrarea faptei drept tentativă de omor nu înlătură automat protecția RCA. În interpretarea Curții, noțiunea de „accident de vehicule” din legea asigurărilor nu se limitează la evenimentele neintenționate, în sensul obișnuit al cuvântului „accident”.

Cine suportă, în final, costurile

Plata despăgubirii de către asigurător nu îl scutește pe agresor de consecințele financiare ale faptei sale. După ce despăgubește victima, societatea de asigurare poate cere autorului restituirea sumelor, prin ceea ce legea numește „drept de regres”.

Sunt, așadar, două raporturi distincte: dreptul victimei de a fi despăgubită și dreptul asigurătorului de a recupera ulterior banii de la persoana responsabilă.

Despăgubirea nu este însă automată și nici nelimitată. Trebuie îndeplinite condițiile legale ale răspunderii și respectate limitele acoperirii RCA. O eventuală contribuție a victimei la producerea prejudiciului poate influența suma acordată, așa cum s-a întâmplat și în cazul analizat.

Mesajul hotărârii judecătorești este clar: intenția agresorului nu poate fi folosită, prin ea însăși, pentru a lăsa victima fără despăgubirea datorată prin RCA. Recuperarea banilor de la autorul faptei este o chestiune distinctă.

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