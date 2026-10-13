Animalele de companie în bloc. Ce poate decide asociația de proprietari?

Dacă aveți un animal de companie, regulamentul blocului vă privește, dar nu îi oferă asociației puterea de a decide fără limite ce se întâmplă în locuința dumneavoastră. Distincția esențială este între deținerea animalului în apartament și obligațiile de conviețuire cu ceilalți locatari.

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Asociația nu poate interzice, printr-o regulă generală, câinii sau pisicile din apartamente doar pentru că majoritatea proprietarilor nu le dorește. Un vot majoritar nu justifică, prin el însuși, restrângerea drepturilor asupra locuinței. Eventualele cerințe stabilite de autoritățile locale trebuie analizate separat: nu sunt același lucru cu regulile adoptate de asociație.

În schimb, asociația poate stabili reguli pentru folosirea spațiilor comune și protejarea vecinilor. Regulamentul poate prevedea curățarea imediată a murdăriei lăsate de animal, conducerea câinilor în lesă pe spațiile comune și măsuri pentru prevenirea incidentelor. Aceste reguli trebuie să urmărească siguranța, igiena și folosirea normală a clădirii, nu îndepărtarea indirectă a animalelor din locuințe.

Regulamentul se dezbate și se adoptă în adunarea generală, cu acordul majorității proprietarilor din bloc, și trebuie comunicat acestora. O cerință formulată unilateral de administrator nu devine, numai din acest motiv, o obligație valabilă. Regulile legal adoptate îi privesc și pe chiriași.

Deținerea unui animal nu vă scutește de răspundere. Aveți obligația să păstrați curățenia, să preveniți incidentele și să nu tulburați liniștea vecinilor. Lătratul persistent, murdăria sau deteriorările trebuie analizate concret; simpla nemulțumire față de prezența unui animal nu echivalează cu încălcarea unei obligații.

Asociația nu poate inventa și aplica amenzi pentru nerespectarea regulamentului. Aceasta nu înseamnă că faptele rămân fără consecințe: autoritățile competente pot interveni atunci când sunt încălcate obligații legale, iar repararea pagubelor poate fi cerută în condițiile legii. Despăgubirea pentru o deteriorare nu este o amendă internă.

Dacă o hotărâre vă încalcă drepturile, puteți solicita anularea ei în instanță. Limita regulilor interne este, așadar, clară: asociația poate organiza conviețuirea, dar nu poate transforma preferințele majorității în interdicții arbitrare.

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