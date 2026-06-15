USR nu a fost invitat oficial la consultări de către Adrian Veștea, a declarat senatorul USR Ștefan Pălărie, precizând că până în prezent nu a existat un contact direct în acest sens. „Momentan nu am avut o invitație oficială pentru a participa la discuții, dar nu am ajuns să avem acest moment de contact (...) Bănuiesc că își dorește și voturile USR”, a afirmat parlamentarul, la Interviurile Adevărul.

Întrebat dacă USR s-a grăbit atunci când a transmis că nu susține un guvern condus de Adrian Veștea, Pălărie a respins această idee. „Eu cred că nu ne-am grăbit. Din contră, cred că am arătat că suntem un partid care este cât se poate de bine conectat la pulsul vieții politice din România”, a declarat senatorul USR.