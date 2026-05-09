Eveniment internațional la Sofia. Avram Gal: „România, Bulgaria și Republica Moldova pot deveni un nou pol regional de dezvoltare”

Omul de afaceri Avram Gal, președinte al filialei PSD din orașul clujean Câmpia Turzii, a participat la evenimentul internațional „Mic Dejun cu Rugăciune”, desfășurat la Sofia, unde a avut o întâlnire oficială cu Alexander Pulev, viceprim-ministru și ministru al Economiei, Investițiilor și Industriei din Bulgaria. Potrivit acestuia, discuțiile au vizat oportunitățile de dezvoltare economică regională și atragerea de investiții româno-americane.

Avram Gal a declarat că a remarcat interesul tot mai mare al companiilor românești pentru investițiile din Bulgaria, dar și deschiderea mediului de afaceri bulgar către piața din România.

Liderul social-democrat a apreciat modul în care autoritățile de la Sofia promovează potențialul economic al țării lor și eforturile susținute pentru atragerea investitorilor strategici.

„Am fost impresionat de modul profesionist și patriotic în care oficialii bulgari promovează potențialul economic al țării lor și de dorința reală de a atrage investitori strategici în zonă”, a scris social-democratul pe Facebook.

Avram Gal consideră că România, Bulgaria și Republica Moldova au șansa de a deveni, în următorii ani, un important pol regional de dezvoltare și un punct strategic pentru atragerea capitalului american în Europa de Est.

„Din perspectivă geopolitică și economică, consider că România, Bulgaria și Republica Moldova pot deveni în următorii ani un nou pol regional de dezvoltare și un punct strategic pentru atragerea capitalului american în Europa de Est. Stabilitatea regională, poziționarea strategică la Marea Neagră, infrastructura energetică și potențialul uman transformă această regiune într-una dintre cele mai importante oportunități economice ale urmatorului deceniu”, a transmis acesta.

Avram Gal a mai precizat că participarea sa la eveniment a reprezentat o oportunitate de dialog cu lideri politici, reprezentanți ai mediului diplomatic și oameni de afaceri interesați de consolidarea parteneriatelor economice dintre Statele Unite, România și Bulgaria.