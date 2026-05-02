Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
Penurie globală de ulei de motor pentru bolizi de lux. „Stocurile se vor epuiza într-o lună”

O penurie globală de uleiuri de motor pentru mașini de lux se profilează din cauza crizei din Strâmtoarea Ormuz, spun analiștii și grupurile industriale avertizând că stocurile s-ar putea epuiza în curând dacă războiul din Iran se prelungește.

Strâmtoarea Ormuz
Războiul din Iran provoacă o penurie globală de ulei de motor pentru bolizi de lux.Foto Shutterstock

Perturbările continue ale Strâmtorii Hormuz, o zonă strategică vitală pentru transportul mărfurilor, au declanșat ceea ce Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a descris drept „cea mai mare amenințare la adresa securității energetice din istorie”, deși șocul aprovizionării se întinde mult dincolo de țiței, îngrășăminte și heliu.

Uleiurile de bază sunt componenta principală utilizată pentru producerea de lubrifianți de înaltă performanță pentru producția de ulei de motor și fluide industriale.

Uleiurile de bază din grupa III și IV, cum ar fi polialfaolefinele (PAO), sunt materii prime cheie pentru lubrifianții sintetici finiți utilizați în scopuri auto, PAO fiind deosebit de important pentru vehiculele de lux.

Stocurile se vor epuiza într-o lună dacă nu intră nimic, iar asta va reduce doar producția de lubrifianți finiți, a declarat Gabriela Twining, șeful departamentului de stabilire a prețurilor uleiurilor de bază la Argus Media.

Regiunea Golfului reprezintă până la 20% din capacitatea globală de producție a uleiurilor de bază din Grupa III și 72%, respectiv 47% din importurile din Grupa III ale Europei și SUA, anul trecut, potrivit Argus Media.

Supermașinile, care sunt răspândite în special în orașe mari precum Londra, Monte Carlo și Los Angeles, se bazează pe aceste produse de nișă, deoarece pot rezista la căldură extremă, turații mari pe minut (RPM) și presiune intensă.

„Sunt practic baza tuturor lubrifianților finiți pentru industria auto, industrială, aviație, marină... orice îți dorești, dacă ceva se mișcă, va avea nevoie de un lubrifiant, iar acesta este fabricat dintr-un ulei de bază”, a declarat pentru CNBC Gabriella Twining, șefa departamentului de prețuri ale uleiurilor de bază la Argus Media.

În ultimele săptămâni, prețurile petrolului de bază evaluate de Argus au crescut vertiginos, prețurile petrolului de bază din Grupa III din nordul Europei crescând cu aproape 100% de la începutul războiului din Iran .

Aceasta survine pe fondul perturbărilor prelungite ale traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, al avariilor aduse instalației Shell de transformare a gazului de perle în lichid din Qatar din cauza atacurilor cu rachete iraniene și al declarațiilor de „forță majoră” din partea producătorilor din Bahrain și Emiratele Arabe Unite .

Coreea de Sud, lider mondial în producția de ulei de bază și un exportator major de uleiuri de bază din Grupa III, a introdus recent plafoane obligatorii la exportul de produse petroliere rafinate, încercând să consolideze aprovizionarea internă cu uleiuri de bază în contextul crizei.

Comisia Europeană avertizează asupra riscului de criză a combustibilului pentru aviație. Blocarea Strâmtorii Ormuz ar putea afecta zborurile

Aceste creșteri istorice de prețuri trebuie plătite de cineva, iar acest lucru se va transfera lubrifiantului finit și cumpărătorului lubrifiantului finit”, a spus Twining.

„Stocurile se vor epuiza într-o lună dacă nu intră nimic, iar asta va reduce producția de lubrifiant finit. Poți amâna o schimbare de ulei, dar va fi doar mai scumpă și va exista mai puțină disponibilitate”, a adăugat ea.

Rico Luman, economist senior în sectorul transporturilor și logisticii la ING, a declarat că actuala criză a pieței petroliere și amprenta puternică a uleiurilor de bază din Asia și Orientul Mijlociu vor duce „cu siguranță” la o criză a ofertei.

Există stocuri ale acestor „produse cu o rotație relativ scăzută în lanțul de aprovizionare, dar timpii de livrare ar putea crește cu siguranță, punând în pericol reaprovizionarea. Și, bineînțeles, prețurile vor resimți și efectul dependenței asiatice, pe lângă creșterile generale ale prețului petrolului”, a declarat Luman.

„Productiv și sobru”

Asociația Producătorilor Independenți de Lubrifianți (ILMA) a descris o întâlnire recentă cu legislatorii americani privind gravitatea întreruperilor aprovizionării cu petrol de bază drept „atât productivă, cât și deconcertantă, toate părțile recunoscând gravitatea situației și lipsa unor soluții clare pe termen scurt”.

Grupul, care a menționat că aproximativ 44% din aprovizionarea cu petrol de bază a SUA provine de obicei din Golful Persic, a declarat pe 8 aprilie că impactul asupra pieței începea deja să apară, cu perturbări care se extind în mai multe sectoare.

ILMA, care reprezintă producătorii independenți de lubrifianți, au declarat, de asemenea, că se așteaptă ca piața americană a petrolului de bază să rămână sub presiune susținută până cel puțin în 2027, membrii pregătindu-se pentru creșterea costurilor pe întregul lanț de aprovizionare.

CEO-ul ILMA, Holly Alfano, a declarat că industria lubrifianților se confruntă în prezent cu trei presiuni legate de compounding, menționând că aproximativ 40% din aprovizionarea globală din Grupa III din Golful Persic era offline sau nu putea fi expediată, rafinăriile sud-coreene erau constrânse de o penurie de țiței, iar rafinăriile redirecționau materiile prime din Grupa II către combustibili.

În total, aceste dinamici pun sub presiune aproape trei sferturi din importurile americane din Grupa III, eliminând în același timp capacitatea industriei de a înlocui uleiurile de bază din Grupa II”, a declarat Alfano.

„Riscul este agravat de faptul că intrăm în sezonul uraganelor – chiar și o singură furtună care afectează Coasta Golfului ar putea distruge 30-40% din capacitatea SUA din Grupa II și încă 10% din Grupa III, înăsprind și mai mult un lanț de aprovizionare deja tensionat”, a adăugat ea.

