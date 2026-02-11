Video 20 de autoturisme de lux, găsite într-un garaj din Italia. Anchetatorii români vorbesc de o reţea care lua credite şi maşini în leasing cu acte false

Autorităţile judiciare române anunţă, miercuri, că 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1, 7 milioane euro, au fst găsite într-un garaj din Italia, în cadrul cercetărilor care vizează un grup infracţional organizat care lua credite şi maşini în leasing cu acte false.

”La data de 5 februarie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală cu sprijinul autorităţilor italiene, au descoperit, într-un garaj situat într-o localitate rurală din Italia, 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1, 7 milioane euro, achiziţionate de gruparea infracţională, în sistem leasing, în continuarea cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave”, anunţă, miercuri, DIICOT şi Poliţia Capitalei.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, autovehiculele urmând să fie restituite persoanelor juridice vătămate.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul Biroului Ataşatului de Afaceri Interne de pe lângă Ambasada României în Republica Italiană şi de sprijinul Serviciului pentru Cooperare Internaţională de Poliţie - Italia, Comandamentul Provincial Carabinieri Bergamo.

La începutul lunii noiembrie 2025, autorităţile judiciare au făcut percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un caz de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro.

Suspecţii sunt acuzaţi că au preluat mai multe societăţi comerciale cu un istoric bun de creditare, iar apoi ar fi luat mai multe credite cu documente falsificate şi ar fi achiziţionat maşini de lux prin contracte de leasing încheiate în baza unor acte de identitate şi situaţii financiare falsificate.

Reţeaua este formată din 14 persoane şi este coordonată de un urmărit internaţional.

Ulterior, autorităţile judiciare au anunţat măsuri preventive dispuse faţă de mai multe persoane, dar şi instituirea sechestrului asigurător asupra a 7 autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1, 5 milioane euro, asupra unor lingouri din aur în greutate de 2 kilograme, precum şi asupra conturilor bancare şi bunurilor (mobile şi imobile) aparţinând inculpaţilor şi suspecţilor cercetaţi în cauză.