search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video 20 de autoturisme de lux, găsite într-un garaj din Italia. Anchetatorii români vorbesc de o reţea care lua credite şi maşini în leasing cu acte false

0
0
Publicat:

Autorităţile judiciare române anunţă, miercuri, că 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1, 7 milioane euro, au fst găsite într-un garaj din Italia, în cadrul cercetărilor care vizează un grup infracţional organizat care lua credite şi maşini în leasing cu acte false.

Carabinierii au descins într-un garaj FOTO: Captură video
Carabinierii au descins într-un garaj FOTO: Captură video

”La data de 5 februarie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura  Centrală cu sprijinul autorităţilor italiene, au descoperit, într-un garaj situat într-o localitate rurală din Italia, 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1, 7 milioane euro,  achiziţionate de gruparea infracţională, în sistem leasing, în continuarea cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi  înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave”, anunţă, miercuri, DIICOT şi Poliţia Capitalei.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu poliţişti ai  Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi  Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, din  cadrul  Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, autovehiculele urmând să fie restituite persoanelor juridice vătămate.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul Biroului Ataşatului de Afaceri Interne de pe lângă Ambasada României în Republica Italiană şi de sprijinul Serviciului pentru Cooperare Internaţională de Poliţie - Italia, Comandamentul Provincial Carabinieri Bergamo.

La începutul lunii noiembrie 2025, autorităţile judiciare au făcut percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un caz de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro.

Suspecţii sunt acuzaţi că au preluat mai multe societăţi comerciale cu un istoric bun de creditare, iar apoi ar fi luat mai multe credite cu documente falsificate şi ar fi achiziţionat maşini de lux prin contracte de leasing încheiate în baza unor acte de identitate şi situaţii financiare falsificate.

Reţeaua este formată din 14 persoane şi este coordonată de un urmărit internaţional.

Ulterior, autorităţile judiciare au anunţat măsuri preventive dispuse faţă de mai multe persoane, dar şi instituirea sechestrului asigurător asupra a 7 autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1, 5 milioane euro, asupra unor lingouri din aur în greutate de 2 kilograme, precum şi asupra  conturilor bancare şi bunurilor (mobile şi imobile) aparţinând inculpaţilor şi suspecţilor cercetaţi în cauză.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap
stirileprotv.ro
image
Cum a ajuns un ieșean să plătească 162 lei pentru o singură sticlă de apă la 0.5 litri, în LIDL
gandul.ro
image
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
mediafax.ro
image
Cum a luat România medalie la JO de iarnă la 5 dimineața! Povestea incredibilă a lui Panțuru și Neagoe, la 58 de ani de la bronzul olimpic
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
O femeie s-a trezit cu o factură la apă de 56.000€. Locuieşte singură dintr-un salariu de 1.200€
observatornews.ro
image
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Certificatul de cazier judiciar electronic în 2026. Cum îl obții gratuit, pașii pe care trebuie să îi urmezi
playtech.ro
image
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea Adrianei Viliginschi
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la naționala României
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Sfaturile medicale de pe TikTok, Facebook sau Instagram îți pot pune viața în pericol!
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Ioana Ginghină spune că nu mai scapă de Alexandru Ciucu după ce emisiunea La Măruță a fost scoasă de pe post
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
”Annus horribilis” la Palat! După colaborarea cu Epstein, viitoarea regină are probleme

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Suplimentul care ar putea reduce riscul de diabet și combate anxietatea