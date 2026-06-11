Mașini de lux furate din Europa, vândute în România: șase suspecți, reținuți. Schema bolizilor „curățați” cu acte false

Șase persoane au fost reținute miercuri, 10 iunie, într-un dosar care vizează o rețea specializată în vânzarea de mașini de lux furate din mai multe state europene, inclusiv Spania, Germania, Italia și Franța.

Ancheta a scos la iveală o schemă complexă prin care autovehiculele erau obținute ilegal, apoi „curățate” prin documente falsificate și introduse pe piață.

Mașini furate erau „legalizate” cu acte false

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), mașinile de lux ar fi fost fie închiriate și nereînregistrate, fie achiziționate în leasing fără a mai fi plătite ulterior. După sustragere, acestea erau transportate în Germania, unde erau obținute numere provizorii de înmatriculare pe baza unor documente falsificate.

Ulterior, bolizii ajungeau în România, unde suspecții modificau seriile de șasiu pentru a le ascunde proveniența, după care le vindeau unor cumpărători de bună-credință.

Percheziții în mai multe județe și în Capitală

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat 16 percheziții în Capitală și mai multe județe din țară

„În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 10 iunie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, au pus în aplicare 16 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Buzău şi Prahova, precum şi în municipiul Bucureşti”, a transmis joi, 11 iunie, IGPR.

Totodată, au fost aduse la audieri mai multe persoane suspectate de implicare în rețea.

În urma descinderilor, au fost indisponibilizate opt autoturisme de lux, dar și alte bunuri relevante pentru anchetă: 17 telefoane mobile, 4 laptopuri, 31 de chei de mașini neidentificate, sume de bani ( aproximativ 154.000 de lei și 9.000 de euro), precum și o armă neletală supusă autorizării

Operațiune internațională

Acțiunea, denumită „STOCKAR”, s-a desfășurat cu sprijin european, fiind finanțată prin proiectul „ISF LUMEN” și beneficiind de colaborarea unor polițiști din Germania.

Dosarul vizează o serie de infracțiuni grave, printre care falsuri, înșelăciune, tăinuire, influențarea martorilor sau distrugerea de probe.

Cele șase persoane reținute pentru 24 de ore urmează să fie prezentate în fața magistraților, pentru stabilirea unor măsuri preventive.

Ancheta este în curs și vizează întreaga rețea. Autoritățile încearcă să stabilească numărul total de autovehicule implicate și amploarea prejudiciului.

Amintim că Poliția Română desfășoară și joi, 11 iunie, o amplă acțiune la nivel național, în cadrul operațiunii „Jupiter”, fiind efectuate 272 de percheziții domiciliare în mai multe dosare penale ce vizează infracțiuni grave din diverse domenii.