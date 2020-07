Zece lucruri pe care le-am aflat de la Xbox Games Showcase: cu ce se prezintă rivalul lui PlayStation 5

Phil Spencer a menţionat, la începutul prezentării, că vor fi arătate titluri de la 10 din cele 15 studiouri ale celor de la Microsoft, unele dintre ele fiind disponibile odată cu lansarea noii console.

-Evenimentul a început cu un prim look la noul joc din probabil cea mai celebră serie a celor de la Microsoft, Halo Infinite şi la povestea sa, care te aduce din nou în pielea lui Master Chief. Au fost arătate şi 8 minute de gameplay pentru noul titlu, care arată cum va rula acesta la calitate 4K, cu 60 de cadre pe secundă şi care pot fi văzute aici.

-A urmat şi un teaser pentru State of Decay 3, o nouă aventură din seria cu zombie creată de studioul Undead Labs. Fără gameplay sau dată de lansare însă. Evident, nu va lipsi de pe Series X şi un nou titlu Forza Motorsport, însă nici despre acesta nu se ştiu foarte multe, din nou lipsind gameplay-ul şi data de lansare. Microsoft a confirmat însă că jocul va rula în 4K la 60fps şi va beneficia de ray tracing.

- Cu Everwild, noul joc al celor de la Rare, ne-am mai întâlnit anul trecut la XO19, iar astăzi a primit un nou trailer, art style-ul său arătând la fel de bine. Din nou, se remarcă lipsa unei date oficiale de lansare.

- The Outer Worlds: Peril on Gorgon este un nou DLC pentru RPG-ul spaţial lansat anul trecut de Private Division şi care soseşte în septembrie. Acesta adaugă o nouă planetă în joc, trei arme noi şi alte personaje noi, fiind complet integrat în campania jocului. The Outer Worlds este unul dintre cele mai bune RPG-uri lansate anul trecut, iar DLC-ul va adăuga încă 6-8 ore de conţinut nou titlului.

- Şi dacă tot vorbim de The Outer Worlds, să facem o trecere şi pe la Obsidian Entertainment, unul dintre studiourile din spatele acestui titlu. Obsidian are un nou RPG first-person, denumit Avowed, una dintre cele mai plăcute surprize ale evenimentului. La fel ca în cazul altor jocuri prezentate astăzi, a avut parte doar de un teaser scurt, însă pare unul dintre cele mai promiţătoare titluri ale celor de la Microsoft.

- Microsoft a anunţat şi adăugarea unui nou studio în portofoliul său, Interior Night, care realizează primul său joc, As Dusk Falls, un interactive story care nu promite însă foarte mult. Însă, tot în genul de jocuri de tip interactive story a fost prezentat şi Tell Me Why, creat de dezvoltatorii excelentului Life is Strange. Primul capitol din Tell Me Why va fi disponibil începând chiar de luna viitoare, pe 27 august.

- Zvonurile din ultima perioadă au fost confirmate, Psychonauts 2 având parte de un prim trailer, pe o melodie cântată de actorul Jack Black, o decizie care a funcţionat în simbioză cu sentimentul bizar şi psihedelic al jocului. Acesta trebuie să fie lansat în 2019, însă cei de la Double Fine au amânat atunci momentul pentru a finisa diferite aspecte ale sale.

- În sfârşit, avem jocurile care vor fi lansate odată cu noua consolă! Sau, mă rog, mai degrabă două dintre ele şi amândouă sunt promiţătoare. De unul dintre ele ştiam deja că va apărea în acest an, fiind vorba de Medium, titlul horror al celor de la Bloober Team, acesta primind un nou trailer şi confirmarea că va fi lansat odată cu noul Xbox Series X.

- S.T.A.L.K.E.R s-a întors! Excelentul joc de tip open-world STALKER: Shadow of Chernobyl, lansat în 2007, va avea parte de o continuare chiar la debutul lui Xbox Series X. După ce în martie a apărut un simplu screenshot al noului joc realizat de GSC, astăzi am avut parte de primul trailer, unul care promite să ofere la fel de mult horror şi o atmosferă la fel de tensionată ca şi prima incursiune în zona de excludere de la Cernobîl.

- Evenimentul s-a încheiat cu un alt anunţ despre care au curs zvonuri în ultimele zile: seria Fable va avea un nou titlu, întorcându-se astfel după 10 ani de la lansarea lui Fable III. Se observă însă din nou lipsa unei date de lansare pentru titlul dezvoltat de Playground Games şi descris ca fiind ”un nou început” pentru franciză.

Toate jocurile prezentate astăzi vor putea fi jucate de la lansare, prin abonamentul Xbox Game Pass, pe Xbox Series X/Xbox One. De asemenea, toate aceste titluri se vor lansa şi pe PC, însă unele jocuri precum Medium vor fi disponibile prin Steam, astfel că nu vor putea fi jucate gratuit. Microsoft a anunţat şi versiuni upgradate pentru cele mai importante titluri actuale ale sale, Forza Horizon 4, Gears 5, Sea of Thieves şi Ori and the Will of the Wisps.