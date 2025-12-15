search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri
Oameni terorizați de o fată dintr-un centru de plasament din Bârlad. „I-a spus sotiei că în seara asta o s-o omoare"

Publicat:

O tânără de doar 17 ani, dintr-un centru de plasament, a ajuns să terorizeze locatarii unui bloc din Bârlad.

Fata amenință un locatar cu ciomagul FOTO: Captură video Vremea Nouă
Fata amenință un locatar cu ciomagul FOTO: Captură video Vremea Nouă

Oamenii dintr-un bloc din Bârlad sunt terorizați de o fată de 17 ani, de la un centru de plasament. Aceasta fură rufele de pe sârmă, vandalizează mașini, îi amenință la tot pasul. Poliția a fost chemată de mai multe ori, dar mare lucru nu s-a întâmplat.

Așa cum reiese din imaginile filmate, fata nu are nicio problemă să amenințe și le facă probleme oamenilor din cartier.

”Acum două luni mi-au dispărut rufele puse pe sârmă la uscat. După câteva zile mi-am văzut geaca purtată de aceastã fată. I-am spus că e haina mea si cã mi-a furat-o, dar nu ai cu cine să te întelegi. Am mers la politistul de proximitate si i-am povestit, iar acesta m-a întrebat dacă am vreo dovadă că e geaca mea, dacă am bonul? Păi cine păstreazã bonurile la toate hainele din casă în ideea că poate ti le fură cineva să ai o probă?”, a declarat păgubașa pentru ziarul Vremea Nouă.

Din păcate pentru această familie, rufele furate au reprezentat doar debutul problemelor.

„Sâmbăta trecută mi-am găsit masina vandalizată: farul spart, oglinda ruptă si o portieră înfundată. În acel moment am decis să-mi instalez o cameră de supraveghere. În timp ce trăgeam firele împreună cu alti vecini, ne-am trezit cu această individă călcând peste cabluri si înjurându-ne. După cinci minute s-a întors cu o bâtă si atunci am filmat-o în timp ce ne ameninta. Am sunat la 112, a venit un echipaj de Politie, a luat-o si am mers si noi si am dat declaratii. Din câte am înteles, politistii au dus-o la centrul din cadrul DGASPC, dar după 20 de minute a apărut din nou. De data aceasta cu un cutit. I-a spus sotiei că în seara asta o s-o omoare. Iar am sunat-o la 112, iar am mers cu totii la Politie pentru declaratii si iar i-au dat drumul să plece”, a povestit altcineva.

Familia amenințată de tânăra instituționalizată a reușit să obțină un ordin de restricție 

 Momentan, familia amenintatã a încercat să rezolve problema obtinând un ordin la Judecătoria Bârlad.

Vaslui

Top articole

