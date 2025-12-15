Un bărbat din Vaslui, reținut după ce a ucis un câine cu o furcă. Poliția a dispus control judiciar pentru 60 de zile

Un bărbat de 48 de ani din comuna Pungești, județul Vaslui, a fost reținut de polițiști după ce a omorât un câine, pe care l-a lovit de mai multe ori cu o furcă. Incidentul ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool.

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor, cu intenție, fără drept. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi aplicat mai multe lovituri câinelui, în special în zona capului, rănile provocate ducând la moartea animalului.

„În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui au stabilit că, pe fondul consumului de alcool, un bărbat ar fi aplicat mai multe lovituri cu o furcă asupra unui câine, în zona capului, care ar fi condus la decesul animalului. Ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii vasluieni au luat față de bărbatul cercetat măsura reținerii, pe o perioadă de 24 de ore”, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, potrivit Agerpres.

Control judiciar pentru 60 de zile

După expirarea ordonanței de reținere, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui. Procurorii au decis plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, pentru stabilirea și probarea întregii activități infracționale a bărbatului.