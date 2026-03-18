România TV, amendată cu 75.000 de lei de CNA pentru limbaj injurios și instigare la violență: „Asiaticii ne aduc lepră”

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat postul România TV cu amenzi totale de 75.000 de lei pentru încălcarea legislației audiovizuale, în special pentru folosirea unui limbaj injurios și pentru instigare la violență. Măsurile au vizat mai multe emisiuni și știri difuzate în ultimele luni ale anului 2025.

O amendă majoră de 60.000 de lei a fost aplicată pentru nerespectarea prevederilor articolului 43 alin. (2) și (5), articolului 82 alin. (1) lit. b) și articolului 84 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, în cadrul emisiunilor „Punctul Culminant” din 22 decembrie 2025 și „Cutia Neagră” din 26 decembrie 2025, potrivit News.ro.

Printre titlurile considerate problematice se numără: „Grupul secret al lui Ilie Bolojan care vrea să schimbe legile”; „Dezvăluirile care devoalează revolta aranjată din justiție”; „Rețeaua de reziști care plănuia linșarea Liei Savonea” și „Rețeaua plătită să întrețină revolta în justiție” („Punctul Culminant”), dar și „Afaceriști dubioși aliniați în spatele lui Bolojan”; „Ordinele lui Soroș, ce trebuie să execute Bolojan”; „Rețeaua imobiliară protejată de Bolojan”; „Cămătarul milionar adus de Bolojan la București”; „Sinecurile pentru care reziștii își iau gâtul” și „Organizațiile finanțate pentru a manipula românii” („Cutia Neagră”).

„Asiaticii ne aduc lepră, românii - alungați din țară”

O altă amendă, de 10.000 de lei, a fost aplicată pentru știrea difuzată pe 14 decembrie 2025 în cadrul jurnalului informativ „Știrile România TV” de la ora 11:00, cu titlul „Asiaticii ne aduc lepră, românii - alungați din țară”. CNA a constatat că aceasta a încălcat articolul 51 alin. (2) din Codul audiovizualului, care interzice difuzarea de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe.

Pentru emisiunea „România te vede” din 13 decembrie 2025, postul a primit o amendă de 5.000 de lei, după ce titlurile difuzate au încălcat articolul 82 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. Printre acestea se numără: „Cine finanțează protestele de stradă împotriva justiției”; „Documentul intern al reziștilor: organizează lovitura de stat”; „Documentul reziștilor: atac la ordinea constituțională” și „Cum se organizează reziștii ca să pună mâna pe toată justiția”.

Somații pentru limbaj injurios și instigare la violență

În plus, România TV a primit o somație publică pentru mesajul afișat pe banda grafică „Urmează: Spulberați la vot, șobolanii USR caută noi sinecuri” în cadrul emisiunii „România în 60 de minute” din 8 decembrie 2025, considerat instigare la violență și folosirea unui limbaj injurios, încălcând articolul 43 alin. (5) din Codul audiovizualului: „Moderatorii, prezentatorii și realizatorii programelor au obligația să nu folosească și să nu permită invitaților să folosească un limbaj injurios sau să instige la violență”.

Pe lângă România TV, somații publice au fost aplicate și altor posturi de televiziune, printre care Național TV, Antena 1, Antena 3 CNN, Antena Stars, B1 TV, ETNO, Favorit TV, Happy Channel, Kanal D, Prima TV, Realitatea Plus, TVR 1, TVR 2 și TVR Cultural.