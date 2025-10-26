Trei nepalezi, loviți de un TIR în județul Vaslui

Trei persoane, cetățeni nepalezi, au fost accidentate duminică seara de un autotren condus de un cetățean turc. Accidentul a avut loc în județul Vaslui.

Accidentul a avut loc pe DE 581, în localitatea Sălcioara, comuna Banca. Potrivit primelor informații, un autotren a lovit trei pietoni aflati pe partea carosabila. Cele trei persoane ar fi din Nepal. Conducatorul auto este de nationalitate turca.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de la ISU și SAJ Vaslui.

Una dintre persoanele lovite are politraumatisme la nivelul membrelor inferioare iar celelalte doua nu prezintă leziuni în urma accidentului rutier.

În urmă cu două zile un accident rutier s-a produs tot pe raza localității Sălcioara, în care au fost implicate două autocamioane și un autoturism.

Două persoane au fost rănite, fiind găsite conștiente și cooperante. Acestea au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior au fost preluate de ambulanțele SAJ și transportate la spital pentru investigații suplimentare.