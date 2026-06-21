„Tre’ să fi ridicat tu un pic coada”. Femeie din Vaslui, bătută deoarece a avut curajul să vorbească despre o agresiune sexuală

Un bărbat de 46 de ani din comuna Vetrișoaia, județul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că și-ar fi agresat concubina în urma unui conflict izbucnit în familie. Femeia a fost internată în spital și are nevoie de aproximativ două săptămâni de îngrijiri medicale, potrivit medicilor legiști.

Incidentul ar fi avut loc după ce bărbatul ar fi aflat despre un episod petrecut anterior, în care partenera sa ar fi fost agresată sexual de un alt bărbat în timpul ce era la cules de cireșe. În urma discuțiilor din comunitate, conflictul ar fi escaladat în familie, ajungând la o altercație fizică.

Femeia ar fi reacționat în livadă, respingându-l pe individ și adresându-i reproșuri după ce acesta ar fi atins-o pe fund. Ulterior, concubinul acesteia, în loc să o susțină pentru că a semnalat incidentul, a agresat-o fizic: „Tre’ să fi ridicat tu un pic coada, fiindcă altfel nu se explic!”, relatează presa locală.

Potrivit informațiilor din anchetă, în timpul incidentului, și fiul cuplului, în vârstă de 14 ani, ar fi intervenit pentru a încerca să-și protejeze mama. Minorul ar fi apelat numărul unic de urgență 112, fiind astfel alertate autoritățile.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, iar femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

După primele 24 de ore de reținere, instanța a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui au transmis că cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși, pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru probarea activității infracționale.

Vecini ai familiei au descris cuplul ca fiind unul harnic, implicat în activități agricole, însă au menționat că între cei doi ar fi existat conflicte frecvente, pe fondul consumului de alcool și al tensiunilor din familie. Polițiștii din Huși continuă ancheta în acest caz.