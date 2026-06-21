Copil de 11 ani, sărutat în plină stradă de un recidivist. Bărbatul, acum arestat preventiv, omorâse un alt copil în trecut

Un bărbat din Beiuș, cu un trecut înfiorător, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a agresat sexual un copil de 11 ani în plină stradă. Anchetatorii au descoperit că individul este un recidivist periculos: în trecut a ucis în bătaie un alt copil, faptă pentru care bărbatul a executat 11 de închisoare, fiind eliberat condiționat în anul 2008.

Incidentul s-a petrecut miercuri, 17 iunie, la orele amiezii, în zona centrală a municipiului Beiuș. Victima, un elev în vârstă de 11 ani, se întorcea singur de la școală în momentul în care a fost abordat de suspect. Nu era prima dată când bărbatul încerca să intre în vorbă cu minorul, însă în dățile anterioare băiatul fusese însoțit de colegi.

Profitând de faptul că de această dată copilul era singur, individul l-a oprit și a început să îi pună întrebări personale despre nume, vârstă și locul unde mergea.

Aflând că minorul vine de la cursuri, suspectul i-a transmis că este bine că învață, deoarece el nu s-a ținut de carte, a crescut la casa de copii și a ajuns să strângă PET-uri pentru a supraviețui, relatează eBihoreanul.

Sărutat cu forța pe obraz după ce a refuzat un selfie

Situația a degenerat rapid în momentul în care individul i-a cerut insistent elevului să facă o fotografie împreună. Copilul a refuzat și a încercat să plece. În acel moment, bărbatul l-a imobilizat și l-a sărutat cu forța pe obraz, dându-i ulterior drumul.

Speriat, băiatul a ajuns acasă și i-a povestit totul bunicii sale, care l-a anunțat imediat pe tatăl acestuia. În cursul aceleiași zile, părintele și fiul au fost la Poliție pentru a depune plângere.

Oamenii legii l-au identificat rapid pe agresor, acesta fiind reținut inițial pentru 24 de ore.

Trecut de o cruzime rară: a ucis un copil pentru că îl enervase

Deși fapta de la care a pornit dosarul părea inițial mai puțin gravă, verificările de fond au scos la iveală detalii șocante despre trecutul bărbatului. Acesta are condamnări anterioare pentru furt, dar și pentru lovituri cauzatoare de moarte. În trecut, el a ucis în bătaie un copil, pe care l-a trântit violent de o stivă de lemne pentru că îl enervase. În urma rănilor grave, minorul a murit. Pentru acea crimă, bărbatul a primit 14 ani de închisoare, din care a executat 11, fiind eliberat condiționat în anul 2008. Ulterior, s-a stabilit în Beiuș, unde locuia singur într-o garsonieră, trăind dintr-o pensie de handicap (fiind încadrat ca persoană cu dizabilități).

În plus, persoanele din anturajul său au declarat că, în ultima perioadă, bărbatul manifesta un comportament imprevizibil, cu episoade de furie izbucnite fără motiv.

Riscă internarea pe viață sau până la 10 ani de închisoare

Alertați de comportamentul agresorului și pentru a evita o nouă tragedie, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș au cerut arestarea preventivă. Judecătoria Beiuș a admis cererea joi, 18 iunie, dispunând încarcerarea lui Brugos pentru 30 de zile. Acesta a contestat deja măsura, decizia finală urmând să fie luată de Tribunalul Bihor. În paralel, procurorii au dispus efectuarea unei expertize psihiatrice pentru a stabili dacă bărbatul a avut discernământ.

Dacă medicii vor constata lipsa discernământului, acesta riscă internare pe termen nelimitat într-o unitate de specialitate, iar dacă va fi găsit vinovat pentru agresiune sexuală asupra unui minor, riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 10 ani.