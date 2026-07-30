Rușine europeană pentru FCSB! Spulberați de Auda, după 7-3 la general, roș-albaștrii părăsesc Conference League din primul tur

FCSB și-a încheiat parcursul european încă din primul tur preliminar al Conference League. Campioana României a fost învinsă categoric de FK Auda, scor 1-4 în deplasare, iar cu 3-7 la general a ratat calificarea în faza următoare a competiției.

Formația din Letonia și-a asigurat victoria prin dubla reușită de Diedhio, la care s-au adăugat golurile marcate de Kone și Hrvoj. În prima manșă, disputată pe Stadionul Steaua din Ghencea, FCSB pierduse cu 2-3, astfel că șansele de calificare au fost spulberate după retur.

Prima repriză: un Bîrligea complet neinspirat

FCSB a intrat hotărâtă pe teren și a dat impresia că poate întoarce rezultatul din tur. Daniel Bîrligea a trimis mingea în poartă încă din minutul 4, însă reușita a fost anulată pentru poziție de ofsaid. Roș-albaștrii au continuat să atace și și-au creat mai multe oportunități, cea mai mare venind în minutul 23, când același Bîrligea nu a reușit să îl învingă pe portarul advers din situație de unu la unu.

Deși a controlat mare parte din prima repriză, FCSB a intrat în dezavantaj chiar înainte de pauză. Diedhiou a profitat de o eroare în defensiva FCSB-ului și a deschis scorul pentru Auda. La reluare, antrenorul Marius Baciu a schimbat fața echipei prin introducerea lui Joao Paulo și Alexandru Stoian. Mutările au avut efect rapid, iar în minutul 59 Joao Paulo a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap, după un corner executat de Octavian Popescu.

Final dramatic: Auda a înscris de trei ori și a eliminat FCSB

În ciuda unui început promițător de repriză secundă și a câtorva ocazii importante, FCSB nu a reușit să păstreze ritmul până la final. Formația letonă a preluat inițiativa și a lovit decisiv: Diedhiou a marcat din nou, Kader Kone a făcut 3-1 în minutul 84, iar Hrvoj a închis tabela în prelungiri cu un gol spectaculos din lovitură liberă.

Pe parcursul reprizei secunde, jucătorii FCSB au solicitat și două penalty-uri, după faze în care au fost implicați Florin Tănase și Joao Paulo, însă arbitrul a considerat că nu există motive pentru acordarea loviturilor de la 11 metri. În urma acestui eșec, FCSB își încheie aventura europeană încă din primul tur preliminar al Conference League.