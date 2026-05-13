Membru AUR, acuzat că ar fi agresat sexual o femeie imobilizată la pat: „Mama a țipat după ajutor”

Un caz extrem de grav este investigat în județul Vaslui, unde un localnic este acuzat că ar fi comis o agresiune sexuală asupra unei femei imobilizate la pat, în propria locuință. Ancheta este în desfășurare la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși investighează un caz de presupusă agresiune sexuală petrecut în urmă cu aproximativ două săptămâni în comuna Bunești-Averești, județul Vaslui, în care este implicat un bărbat din localitate, membru al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), aflat pe o listă de candidați pentru Consiliul Local.

Potrivit datelor din anchetă, agresiunea s-a produs în urmă cu aproximativ două săptămâni, în satul Roșiori, într-un moment în care victima a rămas singură în locuință, după ce îngrijitoarea sa plecase temporar din localitate. Un bărbat din localitate, membru AUR și candidat pe o listă pentru consiliul local, a fost cel care i-a adus hrană victimei și a rămas, ulterior, în locuință.

În acel moment, femeia a reclamat că situația ar fi degenerat într-o agresiune, potrivit vremeanouă. Femeia îl cunoștea pe bărbatul acuzat și nu s-ar fi simțit inițial în pericol, întrucât acesta o mai ajutase anterior în gospodărie sau la deplasări medicale.

Fiica victimei a descris în detaliu, într-o declarație făcută publică, momentul pe care îl prezintă ca fiind atacul asupra mamei sale.

„Mama a țipat, a strigat după ajutor, îi zicea să o lase în pace, iar el, văzând că nu se lasă, s-a dat jos și a început să zică «ho, că plec, ho, nebuno!»”, a spus aceasta.

Aceasta susține că mama sa este afectată psihic de cele întâmplate și că își dorește ca autoritățile să facă lumină în acest caz.

„Cu multă rușine, mama mi-a povestit tot ce s-a întâmplat. Apoi s-a urcat peste ea, care e foarte bolnavă și nu se poate mișca, nu se poate apăra, dar așa s-a urcat peste ea ditamai omul și a început să o abuzeze. (...) I-a smuls scutecul și apoi… s-a urcat peste ea, deși este o femeie imobilizată la pat și nu se poate apăra”, a mai declarat fiica victimei.

De cealaltă parte, persoana acuzată nu a oferit până în prezent un punct de vedere.

„S-a limitat doar să citească mesajele și… să tacă”, a spus publicația citată.

Familia afirmă că victima a fost transportată la medicină legală pentru investigații. În același timp, poliția a deschis o anchetă penală pentru infracțiuni de natură sexuală.