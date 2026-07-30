 O nouă ședință a Comandamentului Energetic: Din 3 august se va testa energia din surse fotovoltaice și sisteme de stocare | adevarul.ro
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O nouă ședință a Comandamentului Energetic: Din 3 august se va testa energia din surse fotovoltaice și sisteme de stocare

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Ministerul Energiei a convocat, joi, la sediul Dispecerului Energetic Național, a doua ședință din această săptămână a Comandamentului Energetic, potrivit unui comunicat transmis de Transelectrica.

Presiuni tot mai mari pe sistemul energetic naţional. FOTO: arhivă
Presiuni tot mai mari pe sistemul energetic naţional. FOTO: arhivă

Ministerul Energiei a reunit din nou, în cursul serii de joi, 30 iulie, pentru a doua oară în această săptămână, Comandamentul Energetic, pentru a analiza situația Sistemului Energetic Național, în condițiile în care România se confruntă cu un val de caniculă, debite scăzute ale Dunării și indisponibilitatea unor capacități importante de producție.

Autoritățile estimează o creștere a consumului de energie în următoarea perioadă și pregătesc măsuri pentru menținerea funcționării în siguranță a rețelei.

Reuniunea a avut loc în contextul retragerii din exploatare a Unității 1 a Centralei Nuclear Electrice de la Cernavodă și al posibilității opririi Unității 2, în funcție de evoluția condițiilor tehnice din următoarele zile, pe fondul debitului redus al Dunării.

Situația este agravată de valul de căldură prognozat pentru perioada următoare, care poate duce la o creștere semnificativă a consumului de energie.

La ședință au participat președintele ANRE, George Niculescu, vicepreședintele ANRE, Gabriel Andronache, precum și reprezentanții tuturor entităților relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Național (SEN). Discuțiile au fost coordonate de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Consum mai mare, producție afectată de secetă

În cadrul întâlnirii au fost analizate prognozele privind evoluția consumului de energie electrică, disponibilitatea capacităților de producție și măsurile operative necesare pentru ca sistemul energetic să funcționeze fără probleme pe durata episodului de caniculă.

Autoritățile iau în calcul atât lipsa temporară a unei părți din producția nucleară, cât și reducerea producției hidroenergetice provocată de secetă. În aceste condiții, Sistemul Energetic Național va fi supus unei presiuni mai mari, în special în intervalele de vârf de consum, care apar de regulă seara.

Pentru consumul maxim estimat în această seară este prognozată o valoare de aproximativ 7.200 MW. Săptămâna viitoare, odată cu intensificarea perioadei de caniculă, consumul la vârful de seară ar putea crește treptat până la 7.800 MW.

Specialiștii analizează în timp real consumul, producția și schimburile de energie pentru a menține echilibrul dintre producție și consum. Aceștia sunt pregătiți să opereze sistemul în condiții de siguranță inclusiv în scenariul în care ambele unități de producție nucleară de la Cernavodă ar deveni indisponibile.

Echilibrarea Sistemului Energetic Național se realizează prin folosirea tuturor resurselor disponibile, inclusiv prin importuri și exporturi de energie electrică, în limitele capacităților tehnice ale rețelei europene și ale pieței regionale.

Rețeaua Electrică de Transport din România are în prezent o capacitate de schimb transfrontalier de aproximativ 4.000 MW pentru import și export.

Noi capacități de producție intră în probe din 3 august

În sprijinul sistemului energetic, începând cu 3 august vor intra în Sistemul Energetic Național, în regim de probe, noi capacități de producție a energiei electrice din surse fotovoltaice și sisteme de stocare. Acestea însumează aproape 300 MW.

Transelectrica precizează că Dispecerul Energetic Național va adapta permanent măsurile de operare, astfel încât sistemul să rămână în parametri de siguranță. Compania atrage însă atenția că seceta și temperaturile ridicate afectează majoritatea statelor europene, punând presiune atât pe sistemele energetice naționale, cât și pe piața regională de energie.

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