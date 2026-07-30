PSD acuză PNL, USR și AUR că sacrifică 770 de milioane de euro din PNRR „ca să-l salveze pe Dominic Fritz”, după respingerea legii ANI

PSD a acuzat PNL, USR și AUR, joi, 30 iulie, că sunt „gata să sacrifice cu cinism 770 de milioane de euro din PNRR ca să-l salveze pe Dominic Fritz”.

„Când a fost vorba de a vota pentru un jalon PNRR pe decarbonizare care însemna aproape un miliard de euro din PNRR, Bolojan nu s-a obosit să vină la vot în Senat.

Azi, când a fost vorba de salvarea politică a lui Fritz, Bolojan a făcut toate eforturile posibile pentru a bloca adoptarea noii Legi a ANI, din care PSD scosese toate portițele pe care le strecuraseră în favoarea șefului USR. A venit, s-a zbătut, a luat cuvântul, și-a scos parlamentarii din sală”, a transmis partidul într-o postare pe Facebook.

Social-democrații adaugă că „aceasta este adevărata față a lui Bolojan, nu contează cu adevărat integritatea, miliardele europene și economia, ci doar supraviețuirea sa politică și a aliatului din fruntea USR”.

Partidul arată că 35 de senatori PSD au votat „pentru”, în timp ce 25 de senatori AUR s-au abținut. Totodată, 17 senatori PNL și 11 senatori USR au fost prezenți, dar nu au votat.

Senatul a respins joi, în calitate de for decizional, modificările la legea Agenției Naționale de Integritate (ANI). Legea reprezintă un jalon în PNRR. Proiectul a obținut 52 de voturi „pentru”, 28 de abțineri, iar 29 de senatori nu au votat. PNL a părăsit sala înaintea votului.

Înainte de vot, senatorul PSD Daniel Zamfir l-a acuzat pe premierul interimar Ilie Bolojan că pune în pericol fondurile europene pentru a-l proteja pe Dominic Fritz.

„Cine are tupeu, domnule prim-ministru, eu sau dumneavoastră? Dumneavoastră aţi fost trimis acasă, dumneavoastră nu vreţi să plecaţi, dumneavoastră vreţi să rămâneţi, printre altele, iată, să îl salvaţi pe domnul Fritz”, a spus Zamfir în plenul Senatului.

Social-democratul i-a cerut lui Bolojan să explice de ce se opune modificării și a susținut că România ar pierde 770 de milioane de euro din cauza acestei situații.