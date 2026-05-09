Alunecare de teren într-o comună din Vaslui. Locuințe izolate și alimentare cu apă întreruptă

O alunecare de teren ce a avut loc sâmbătă a afectat serios localitatea Dodești din județul Vaslui. Trei locuințe au rămas izolate, alimentarea cu apă a localității este întreruptă, iar drumul de acces în sat a fost afectat.

"În urma unei informări primite din partea primarului comunei Dodeşti, s-a semnalat producerea unei alunecări de teren pe raza localităţii Dodeşti, fenomenul afectând o zonă cu o diferenţă de nivel de aproximativ 10-15 metri. Ca urmare a evenimentului, trei locuinţe au rămas izolate, alimentarea cu apă a localităţii este întreruptă şi drumul de acces în localitate a fost afectat. Nu au fost înregistrate victime", au transmis reprezentanţii ISU Vaslui.

Viceprimarul comunei şi membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se află la faţa locului pentru evaluarea situaţiei şi dispunerea măsurilor necesare.

În zona afectată se deplasează şeful Grupei Operative din cadrul ISU Vaslui.