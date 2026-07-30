Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi, 30 iulie, că modificările la Legea incompatibilităților că sunt „vădit neconstituționale”. De asemenea, acuză PSD că „vrea ca constatarea conflictului de interese să se facă pe legea veche, iar constatarea sancțiunii să se facă pe legea nouă”.

Senatul a respins joi, în calitate de for decizional, modificările la legea Agenției Naționale de Integritate (ANI). Legea reprezintă un jalon în PNRR. Proiectul a obținut 52 de voturi „pentru”, 28 de abțineri, iar 29 de senatori nu au votat. PNL a părăsit sala înaintea votului.

Înainte de vot, senatorul PSD Daniel Zamfir l-a acuzat pe premierul interimar Ilie Bolojan că pune în pericol fondurile europene pentru a-l proteja pe Dominic Fritz.

„Cine are tupeu, domnule prim-ministru, eu sau dumneavoastră? Dumneavoastră aţi fost trimis acasă, dumneavoastră nu vreţi să plecaţi, dumneavoastră vreţi să rămâneţi, printre altele, iată, să îl salvaţi pe domnul Fritz”, a spus Zamfir în plenul Senatului.

Social-democratul i-a cerut lui Bolojan să explice de ce se opune modificării și a susținut că România ar pierde 770 de milioane de euro din cauza acestei situații.

Fritz: „Până acum, PSD a spus că trebuie să-mi înceteze mandatul. Acum spun fix opusul”

Invitat la Digi24, Dominic Fritz a afirmat că modificările la Legea incompatibilităților sunt „vădit neconstituționale”.

„Într-adevăr, toată această agitație este ca să-l targeteze pe Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei.

Și, uitați, e foarte simplu de înțeles pentru orice cetățean. Până acum, PSD a spus că trebuie să-mi înceteze mandatul, că așa scrie în lege. Acum spun fix opusul, că legea actuală pe care o avem nu include această sancțiune și vor să schimbe această sancțiune. Și nu doar că vor să schimbe această sancțiune pentru incidente în viitor, ci și pentru oricine a fost în trecut declarat în conflict de interese.

Asta este vădit neconstituțional și, într-un fel, este o capcană perfectă în mintea lor, pentru că așa pot să spună: «Ori decideți voi între Fritz și 700 de milioane de euro». Doar că, evident, nu funcționează așa Constituția. Așa putem să salvăm și 700 de milioane de euro, sau peste, și în același timp să respectăm și Constituția”, a afirmat acesta.

„PSD vrea ca constatarea conflictului de interese să se facă pe legea veche”

Liderul USR a acuzat PSD că încearcă să aplice constatarea conflictului de interese după legea veche, iar sancțiunea după legea nouă, ceea ce, în opinia sa, încalcă principiul constituțional potrivit căruia legea produce efecte doar pentru viitor.

„Într-adevăr, există deja în legea actuală încetarea de drept, deci este evident că este retroactiv. Așa cum e formulat, oricine a fost vreodată găsit în conflict de interese sau incompatibilitate, indiferent dacă între timp sancțiunea a expirat, își pierde mandatul. Pentru că nu este prevăzută o perioadă de timp, este evident că este neconstituțional. Constituția spune foarte clar, la articolul 15, că legea reglementează lucrurile pentru viitor.”

Dar știți ce este culmea absurdului? Dacă ne-am lua după această lege nouă și, să zicem, s-ar rejudeca cazul meu, nici n-aș mai fi în conflict de interese, pentru că acum este clar reglementat.

PSD vrea ca constatarea conflictului de interese să se facă pe legea veche, iar constatarea sancțiunii să se facă pe legea nouă, adică să aleagă exact ce își doresc ei din ce vor ei.

E foarte clar: presupusa faptă s-a întâmplat acum șase ani. Atunci a fost o lege în vigoare, după aceea a fost o altă lege în vigoare, după care am fost judecat. Bineînțeles că voi accepta sancțiunea care este acum în lege, dar nu există în niciun stat de drept posibilitatea ca acum o majoritate în Parlament să-și aleagă, ex post, o nouă sancțiune.

Așa ar putea să spună: nu știu, ne gândim la o sancțiune pentru cei care au parcat greșit anul trecut, le luăm permisul, de exemplu. Deci nu merge așa”, a mai afirmat acesta.