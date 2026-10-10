 Suspiciune de botulism la un bărbat de 46 de ani din Vaslui. Ce au găsit inspectorii în locuința sa | adevarul.ro
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Foto Suspiciune de botulism la un bărbat de 46 de ani din Vaslui. Ce au găsit inspectorii în locuința sa

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Un bărbat în vârstă de 46 de ani, din localitatea Schineni, suburbie a orașului Murgeni, este internat de cinci zile la Spitalul de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, după ce medicii au suspectat că ar fi contractat botulism. Pacientul a dezvoltat probleme de înghițire, tulburări de vedere și dificultăți de vorbire, iar echipa medicală a decis administrarea serului antibotulinic, al cărui cost s-a ridicat la aproximativ 40.000 de lei.

Suspiciune de botulism la un bărbat de 46 de ani din Vaslui.
Suspiciune de botulism la un bărbat de 46 de ani din Vaslui. Foto: Profimedia

Potrivit reprezentanților spitalului, bărbatul s-a prezentat inițial cu simptome digestive și a fost internat la Gastroenterologie. Pe parcursul spitalizării, starea sa a fost însoțită de manifestări neurologice, printre care căderea pleoapelor, vedere dublă și modificări ale vocii. Ulterior, pacientul a fost transferat la Neurologie pentru investigații suplimentare, potrivit publicației locale Vremea Nouă.

Medicii au luat în calcul diagnosticul de botulism după evaluarea simptomelor și după ce au aflat că bărbatul consumase conserve de pește. Au fost recoltate probe biologice pentru confirmare, însă rezultatele analizelor nu erau disponibile la momentul comunicării informațiilor.

„Având în vedere suspiciunea clinică și potențialul de evoluție severă al acestei afecțiuni, echipa medicală a decis administrarea tratamentului specific cu ser antibotulinic. Tratamentul a fost administrat în cadrul Secției Anestezie și Terapie Intensivă, în condiții de monitorizare atentă, fără incidente sau reacții adverse imediate”, a declarat doctorul Oana Balbuzan, purtătorul de cuvânt al spitalului.

Conform aceleiași surse, pacientul prezintă în prezent o evoluție favorabilă, cu ameliorarea simptomelor, dar rămâne sub supraveghere medicală.

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Foto: Vremea Nouă

Direcția de Sănătate Publică Vaslui și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui au început verificări pentru a stabili de unde ar fi putut proveni contaminarea.

Primele informații indică posibilitatea ca bărbatul să fi consumat alimente păstrate în condiții necorespunzătoare. Potrivit primarului orașului Murgeni, pacientul ar fi primit carne de la mama sa și ar fi ținut-o în condiții improprii. Edilul a menționat și că bărbatul participase recent la o pomană, la care au fost prezente mai multe persoane.

„Într-adevăr, el și alți frați de-ai lui ar fi participat la o pomană, dar nu ar fi avut nimic de acolo, pentru că niciunul din ceilalți nu a pățit nimic. Ce se știe din surse mai credibile ar fi că mama lui i-ar fi dat niște carne, iar el trăiește în condiții mai precare și nu ar fi pregătit carnea cum trebuie”, a declarat primarul.

În timpul verificărilor, inspectorii sanitar-veterinari ar fi găsit în locuința bărbatului și un borcan cu gem de gutui considerat suspect, precum și un pateu desfăcut. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că vreunul dintre aceste alimente ar fi fost sursa contaminării.

Autoritățile continuă ancheta pentru a identifica alimentul care ar fi putut provoca îmbolnăvirea și pentru a stabili dacă există riscul apariției altor cazuri.

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Foto: Vremea Nouă

Cum se manifestă botulismul

Botulismul este o afecțiune rară, dar potențial fatală, provocată de toxina produsă de bacteria Clostridium botulinum. Îmbolnăvirea poate apărea după consumul unor alimente contaminate, în special al celor conservate sau depozitate necorespunzător.

Toxina afectează sistemul nervos și poate provoca paralizie musculară, inclusiv a mușchilor implicați în respirație. De aceea, recunoașterea rapidă a simptomelor și administrarea promptă a tratamentului sunt esențiale.

Printre semnele digestive se numără greața, vărsăturile, crampele abdominale și diareea, care poate fi urmată de constipație. Manifestările neurologice pot include vedere încețoșată sau dublă, pleoape căzute, dificultăți de vorbire și înghițire, uscăciunea gurii și slăbiciune musculară progresivă.

În cazurile severe, boala poate evolua către paralizie și insuficiență respiratorie, necesitând îngrijire medicală de urgență.

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