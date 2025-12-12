Anchetă epidemiologică în Vrancea, după ce două femei au ajuns la ATI cu suspiciune de botulism. Pacientele au consumat conserve din surse diferite

Două femei din Vrancea au ajuns la ATI cu suspiciune de botulism după ce au consumat conserve primite cadou, fiecare dintre ele, însă, un alt produs.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vrancea a transmis vineri, 12 decembrie, că în județ au fost raportate două cazuri suspecte de botulism la două femei. Cele două paciente, în vârstă de 56, respectiv 67 de ani, au fost internate la Secția de Anestezie-Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Potrivit anchetei epidemiologice, cele două paciente nu au consumat același tip de conservă, fiecare fiind expusă unui produs diferit, primite cadou, și nu există nicio legătură directă între cele două cazuri.

Medicii au început administrarea serului antibotulinic, tratamentul standard în astfel de situații, însă specialiștii rămân rezervați în privința evoluției bolii, întrucât botulismul este o afecțiune gravă, care poate provoca paralizie musculară progresivă și chiar dificultăți respiratorii severe dacă nu este tratată prompt.

„Ambele paciente au consumat alimente posibil contaminate, însă nu același tip de conservă, iar ancheta epidemiologică indică faptul că nu există legătură între cazuri”, a explicat medicul epidemiolog Janina Lazăr, din cadrul DSP Vrancea, citat de Agerpres.

Botulismul, cauzat de toxina produsă de bacteria Clostridium botulinum, apare frecvent în conserve sterilizate necorespunzător, în alimente păstrate fără oxigen sau produse fermentate și afumate depozitate incorect, iar forma infantilă poate apărea la sugarii sub un an care consumă miere contaminată.

Boala se manifestă prin simptome care pot apărea la câteva ore sau zile de la expunere, printre care greață, vărsături, diaree sau constipație, dificultăți de vorbire și înghițire, imposibilitatea de a deschide ochii, slăbiciune musculară și, în forme grave, dificultăți respiratorii, iar paralizia progresivă a mușchilor reprezintă cel mai mare pericol.

În vederea prevenirii oricăror contaminări suplimentare, DSP Vrancea, în colaborare cu autoritățile sanitare locale, monitorizează atent evoluția pacientelor și a extins ancheta epidemiologică pentru a evalua riscul pentru alte persoane care au intrat în contact cu alimentele posibil contaminate.