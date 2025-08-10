search
Video Experții avertizează împotriva unor injecții asemănătoare Botox, care pot fi achiziționate online. Pot fi găsite și în România

Publicat:

Persoanele care caută injecții ieftine asemănătoare Botox au fost avertizate de experți să nu le administreze singure din cauza riscului de „căderea pleoapelor”, infecții și chiar botulism.

Substanța este vândută ilegal în Marea Britanie FOTO X
Substanța este vândută ilegal în Marea Britanie FOTO X

Experții sunt tot mai îngrijorați cu privire la disponibilitatea medicamentului numit Innotox, care este vândut ilegal online în Regatul Unit. Produsul poate fi comandat de pe site-uri care livrează internațional, inclusiv în România, deși nu este autorizat pentru uz și reprezintă un risc semnificativ pentru sănătate.

Spre deosebire de Botox, care vine sub formă de pulbere ce trebuie reconstituită pentru utilizare în injecție, Innotox este un lichid gata de utilizare – ceea ce face mai ușoară auto-administrarea, scrie The Guardian.

Experții spun că Innotox nu este autorizat pentru utilizare în Regatul Unit, spre deosebire de alte injecții lichide asemănătoare Botox, ceea ce înseamnă că atât calitatea, cât și siguranța sa nu au fost evaluate.

Aenone Harper-Machin, chirurg plastician consultant și purtător de cuvânt al Asociației Britanice a Chirurgilor Plasticieni, Reconstructori și Esteticieni (BAPRAS), a declarat că disponibilitatea online a Innotox este înspăimântătoare și revoltătoare și a avertizat împotriva injecțiilor făcute acasă.

„Oamenii și-ar putea provoca căderea pleoapelor și tot felul de asimetrii ciudate injectându-l în locul greșit, prea adânc sau prea superficial. Poți să-l injectezi într-un vas de sânge și să-ți provoci botulism”, a spus ea.

Riscurile injectării cu Innotox

Produsele precum Botox și Innotox conțin toxina botulinică de tip A, care blochează semnalele nervoase și împiedică mușchii să se contracte. Deși toxina botulinică este un medicament care se eliberează doar pe bază de prescripție medicală în Regatul Unit, Innotox poate fi cumpărat ușor online fără rețetă, în contextul unor preocupări vechi legate de furnizori necalificați și nereglementați, precum și de produse neautorizate sau contrafăcute.

Oficialii din sănătate au spus că 41 de cazuri recente de intoxicație cu botulism în Anglia au fost legate de injecții neautorizate.

Nora Nugent, președinta Asociației Britanice a Chirurgilor Plasticieni Esteticieni (BAAPS), a spus: „Deși rare, BAAPS a devenit conștientă de cazuri izolate, dar îngrijorătoare, în care persoane au suferit complicații grave după auto-injectarea toxinei botulinice și a produselor de filler dermic.

„Acestea includ infecții, leziuni tisulare și, în cazuri extreme, necesitatea unor intervenții chirurgicale multiple. Suntem conștienți de cazuri care au dus la leziuni tisulare semnificative și pierderi de țesut ce au necesitat intervenții chirurgicale multiple și au lăsat cicatrici permanente.”

Substanța este promovată pe TikTok

Sophie Cooper, directoarea clinicii Harley Street Skin Clinic, a spus: „Creatorii de conținut de pe TikTok și-au împărtășit rezultatele obținute prin auto-injectarea cu Innotox, ceea ce a încurajat spectatorii să ia parte la acest trend.

„S-a raportat că Innotox are un proces de injectare mai simplu, acționează mai rapid, durează mai mult și este mai ieftin. În realitate, auto-injectarea cu Innotox ca alternativă la Botox vine cu multe pericole.”

Tom Albright, directorul executiv al Luvantas, o subsidiară a Medytox, care produce Innotox, a spus că firma a luat la cunoștință în iunie de importul neautorizat al Innotox în SUA, Regatul Unit și alte țări și a alertat conducerea Medytox asupra situației.

„Medytox a deschis o investigație în această privință și a angajat experți pentru a ajuta la închiderea surselor de import ilegal,” a spus el. „Siguranța pacienților este prioritatea noastră principală. Avertizăm cu tărie furnizorii de servicii medicale și consumatorii să nu cumpere toxine botulinice neaprobate sau prezentate greșit prin canale neautorizate. Produsele distribuite în afara lanțurilor autorizate de aprovizionare pot să nu respecte standardele de siguranță, eficacitate sau condițiile de depozitare.”

El a adăugat: „Toxinele botulinice trebuie administrate doar de profesioniști calificați din domeniul sănătății, într-un cadru medical adecvat. Administrarea necesită o înțelegere profundă a anatomiei faciale și a principiilor estetice, care nu pot fi replicate în mediile în care utilizatorii administrează singuri sau în cele nereglementate.”

Viață sănătoasă

