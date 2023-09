Șantier din Bârlad atacat cu o pușcă cu bile. Agresorul era deranjat de zgomotul făcut de muncitori

Un bărbat din Bârlad, deocamdată neidentificat, supărat din cauza zgomotului și prafului de pe un șantier din oraș, a decis să pună lucrurile la punct, folosind o pușcă cu bile.

Totul s-a întâmplat pe strada Nicolae Bălcescu la nr. 40, din zona Unității de Pompieri Bârlad, unde în prezent se construiește un nou supermarket. Individul, încă neidentificat, a început să tragă cu o pușcă cu bile, de dimensiuni mari, înspre șantier, fiind deranjat, cel mai probabil, de faptul că noua construcție se află foarte aproape de locuințele oamenilor.

Angajații de pe șantier, speriați de cele întâmplate

Alexandru Gațu, șeful șantierului în lucru din Bârlad, a făcut câteva precizări în legătură cu cele întâmplate în cursul zilei de 7 septembrie. În locul respectiv lucrează 25 de persoane, care s-au speriat. Totodată, una dintre bilele trase de pistolarul din Bârlad a perforat geamul de sticlă securizată al unui utilaj folosit pe șantier.

Șeful șantierului susține că are toate documentele în regulă, de la autorizație de construcție, până la implementarea celor mai bune condiții de securitate în muncă, cu respectarea legislației în vigoare. Crede că individul care a tras cu pușca cu bile este vreun vecin supărat pe zgomotul din șantier:

„Avem de ceva timp șantierul acesta, pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 40, din Bârlad. Este pe lângă Detașamentul de Pompieri. Dimineață am auzit, când am început lucru, niște zgomote, ca și cum se trăgea cu pușca. Se trăgea într-adevăr cu o o pușcă dinspre o casă. Că acolo sunt multe case și cred că sunt deranjați de zgomot, cine știe? Au mai venit oameni din zonă să spună, dar na, ce să facem și noi, că așa se construiește, ca e șantier și e normal să fie zgomot! Noi avem program fix, de la 8.00 la 17.00, cu pauză de masă o oră. Noroc a fost că nu s-a tras în oameni, că avem 25 de salariați în șantier! S-ar fi întâmplat o tragedie. Am găsit corpul delict, o bilă și e destul de mare să provoace răni, chiar și mortale. S-a spart un geam la un utilaj, deci bila a venit cu viteză. Noi am anunțat Poliția care face cercetări! Oricum muncitorii sunt îngrijorați, că nu e ușor să muncești stresat că poți fi împușcat cu bile și rănit, doar pentru că îți faci treaba”, a precizat ing. Alexandru Gațu, șeful de șantier, conform vremeanoua.ro.

Deocamdată, pe noul șantier unde se ridică un magazin se lucrează, iar polițiștii fac cercetări pentru a-l identifica pe făptaș.