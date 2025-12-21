Două cutremure s-au produs, duminică dimineața, în Vrancea. Ce magnitudine au avut

Două cutremure slabe, cu magnitudini de 2,6, respectiv 3,1, s-au produs, duminică dimineața, în zona seismică Vrancea, în județul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Primul seism, de 2,6, a avut loc la ora locală 7:48, la adâncimea de 114,4 km, în apropierea orașelor: 50 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 km est de Brașov, 65 km vest de Focșani, 66 km nord-vest de Buzău și 80 km nord de Ploiești.

Al doilea cutremur, de 3,1, a avut loc la ora 08:27, la adâncimea de 137,3 km, în apropierea următoarelor orașe: 55 km vest de Focșani, 59 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 61 km nord-vest de Buzau, 67 km est de Brașov și 84 km nord-est de Ploiești.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai, în județul Vrancea.

În 2024, cel mai puternic cutremur înregistrat pe teritoriul României a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Vrancea, pe 16 septembrie, provocând atenția autorităților și specialiștilor în domeniu.