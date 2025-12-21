LIVETEXT Superliga: FCSB - Rapid, azi, ora 20:00. Derby-ul le-a pus cuțitul la os ambelor formații

După victoria Oțelului, FCSB știe că este musai să câștige derby-ul de duminică seară cu Rapid, de la ora 20:00, ca să nu piardă contactul cu zona play-off. Dacă fac egal sau câștigă, giuleștenii adună 40, respectiv 42 de puncte. În ambele situații, nu se tem de Universitatea Craiova, care poate aduna maximum de puncte (golaveraj mai slab, +15, față de +12), dacă trece luni de Csikszereda, cu condiția ca oltenii să nu se impună la un scor mare.

FCSB - RAPID 0-0 // LIVE

În tribune vor fi circa 30.000 de spectatori. Până în dimineața meciului se vânduseră aproximativ 24.000 de bilete, dintre care aproximativ 6.000 au fost achiziționate de suporterii Rapidului, socotită formație oaspete.

Atmosfera va fi una incandescentă, ținând cont de vremea neprielnică. La ora partidei, termometrele indică o temperatură de 4-5 grade Celsius, însă gazonul se va prezinta în condiții optime.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Etapa a 21-a din Superligă, ultima din 2025, propune duminică derby-ul dintre FCSB și Rapid, un duel între o forță din trecut și una din prezent. Ultima etapă de campionat programată în anul 2025 le pune față-n față pe actuala campioană, FCSB, și pe liderul la zi al clasamentului din Superliga de fotbal, Rapid. Practic, fosta și actuala putere. Meciul are loc duminică seară, de la ora 20:00. Înainte de runda cu numărul 21, între cele două sunt 11 puncte distanță. FCSB stă pe locul 9 și trage nădejde să prindă play-off-ul, zonă de care o despart două puncte. Partida este una extrem de importantă pentru ambele formații. Cu o victorie, Rapid va termina anul pe primul loc în clasament, menținându-și astfel supremația și în 2026, în timp ce gruparea patronată de Gigi Becali (67 de ani) are șansa de a urca în Top 6, cu condiția să învingă. Dacă FCSB se impune, Dinamo poate profita ca să termine anul în fotoliul de lider. În tur, pe 17 august, în etapa a 6-a, a fost 2-2, cu Rapid revenind de la 0-2 și egalând în prelungiri.

Bîrligea forțează revenirea

Fost jucător emblematic al giuleștenilor, Cristi Săpunaru (41 de ani) este de părere că presiunea va fi pe FCSB. „Echipa cu presiune este FCSB-ul. Ei trag acolo să prindă play-off, iar Rapidul este deja acolo. E sigură că va fi în play-off!”, a declarat fostul jucătorul al Rapidului. FCSB face eforturi disperate să-l recupereze pe Daniel Bârligea (25 de ani), o piesă importantă în ofensivă. Internaționalul, autorul unei „duble” în tur, este accidentat de trei săptămâni și forțează revenirea. Bîrligea a fost unul dintre cei mai buni jucători ai campioanei în acest sezon. În 23 de meciuri a marcat 7 goluri și a oferit 5 pase decisive. Om de bază la națională, el este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la suma de 5 milioane de euro. Pe postul lui, staff-ul tehnic i-a utilizat în ultimele 4 meciuri de campionat pe David Miculescu, Florin Tănase și pe Mamadou Thiam.

Liderul caută întăriri

Rapid se pregătește de cumpărături în pauza de iarnă, mai ales că la mijlocul lunii ianuarie se vor relua meciurile de campionat. „Minimum doi jucători (n.r. - vrea să transfere Rapid în iarnă). Un atacant și un număr 10, dacă vor mai pleca jucători, dacă vor mai fi transferuri, vom vedea. Nu suntem într-o negociere avansată cu niciun jucător. O să vedem după meciul cu FCSB”, a declarat Victor Angelescu, acționar minoritar în Giulești și președinte al Rapidului. Oficialul a comentat ultimele zvonuri legate de transferuri la Rapid: aducerea lui Joao Paulo de la Oțelul Galați, repatrierea lui Nicolae Stanciu de la Genoa și plecarea lui Andrei Borza de la echipa vișinie. Despre Nicolae Stanciu, a spus: „100% ar fi nevoie de Nicolae Stanciu doar că este puțin probabil. Exclus nu este aproape nimic. Ni-l dorim, normal că este nevoie de Stanciu la Rapid. E într-un fel o întrebare retorică. Nu cred că se pune problema să se întoarcă în țară.

Malcolm Edjouma, salvat

În tabăra rivală, continuă joaca de-a datul afară a jucătorilor. După câte un meci nereușit, Becali și-a obișnuit colaboratorii să anunțe disponibilizări, apoi revine subit asupra deciziilor. Este cazul lui Malcolm Edjouma, cu o prestație remarcabilă conta turcilor de la Fenerbahce, în victoria cu 4-3. Patronul FCSB-ului a explicat că a decis să-l păstreze pe francez din „recunoștință”, iar nu neapărat din motive fotbalistice, și a relatat că Edjouma a fost foarte surprins de faptul că i se propune prelungirea contractului. De asemenea, Gigi Becali a anunțat că îl menține în lot pe Malcom Edjouma doar până în vară. „Nu știu, cred că da (n.r. - dacă a semnat Edjouma). I-am zis lui MM. El (n.r. - Edjouma) s-a dus la MM și i-a zis „glumește patronul?”. Și i-a zis că e recunoștință, că a intrat cu Feyenoord și a schimbat tot jocul și, ca recunoștință, îți prelungește șase luni, nu mai mult”, a spus Gigi Becali, la televizor, acolo unde îi place să se facă auzit și văzut.

Concertele blochează „Arena”

Faptul că „Arena Națională” devine indisponibilă pentru meciurile de fotbal începând cu luna mai 2026, exact perioada în care se va desfășura ultima parte a play-off-ului din Superliga, a stârnit o adevărată revoltă din partea conducătorilor de la FCSB și de la Dinamo. MM Stoica s-a declarat consternat de faptul că stadionul aflat în subordinea Primăriei Capitalei va organiza două concerte în luna mai. Spectacolele vor fi susținute de formațiile Metallica și Iron Maiden. De asemenea, oficialul FCSB a adus în discuție și supoziția ca un eventual derby FCSB - Dinamo, care ar fi decisiv pentru lupta la titlu, s-ar putea juca pe „Arcul de Triumf”, un stadion cu o capacitate de 8.000 de locuri. De cealaltă parte, Dinamo a invocat motivele financiare, exemplificând că în sezonul regular, a organizat pe „Arena Națională” meciuri cu echipe mai slab cotate, care au stârnit o prezență redusă la stadion, iar compensarea pierderilor ar fi venit în play-off, unde teoretic interesul suporterilor va fi mult mai mare. Ultimele 4 etape din play-off-ul Superligii au loc în luna mai 2026, în perioadele 2-3 mai, 9-10 mai, 16-17 mai și 23-24 mai. Metallica va susține concertul pe 13 mai 2026, iar Iron Maiden susține recitalul pe 28 mai 2026. FCSB are varianta să revină pe „Stadionul Steaua”, acolo unde și-a început sezonul, tot din cauza concertelor estivale. De cealaltă parte, „Arcul de Triumf”, gazda lui Dinamo în sezoanele precedente, nu mai reprezintă o variantă reală pentru club, iar în calcul sunt luate „Stadionul Municipal” din Sibiu și „Cluj Arena”.

Stadion rebotezat în Giulești

Stadionul pe care joacă acasă echipa Rapid își schimbă iarăși denumirea, după ce înțelegerea dintre casa de pariuri Superbet și Clubul Sportiv Rapid, proprietarul arenei, a ajuns la final și n-a fost prelungit. După trei ani de contract între compania care deține supremația pe piața jocurilor de noroc din România și CS Rapid, de pe fațada stadionului din Giulești a dispărut numele sponsorului. Construcția renunță astfel la numele „Superbet Arena”, urmând să fie denumită „Stadionul Giulești”, iar nu „Valentin Stănescu”, așa cum era cunoscută înainte de demolare. Noul stadion a fost inaugurat pe 23 martie 2022. Dar, de la meciul de campionat pe care Rapid l-a jucat în week-end cu Oțelul, 0-2, arena de 14.000 de locuri nu se mai numește „Superbet Arena”. Compania de pariuri a virat câte 600.000 de euro pentru fiecare an de contract în conturile celor de la CS Rapid. Chiar dacă parteneriatul cu CS Rapid s-a oprit, Superbet rămâne pe mai departe principalul sponsor de pe tricourile echipei patronate de Dan Șucu, FC Rapid.

4 remize în ultimele 5 meciuri directe

Se anunță un meci încins pe „Arena Națională”, mai ales că Rapid vine după un eșec. Ultimul succes al Rapidului în fața FCSB-ului s-a petrecut în mai 2024, atunci când Bogdan Lobonț fusese numit antrenor interimar, după plecarea lui Cristiano Bergodi. La acea vreme, giuleștenii se impuneau cu 2-0. De atunci, Rapid a pierdut o dată, iar patru meciuri s-au încheiat la egalitate.

Ultimele 5 meciuri directe dintre FCSB și Rapid

Rapid - FCSB 2-2

Rapid - FCSB 1-2

FCSB - Rapid 3-3

Rapid - FCSB 0-0

FCSB - Rapid 0-0

Dobre, pe picior de plecare

Doi scouteri de la Utrecht, din Eredivisie, vor veni pe „Arena Națională” cu scopul de a-l urmări pe Alexandru Dobre (27 de ani) la derby. Extrema giuleștenilor a atras interesul echipei olandeze de mai mult timp. Pentru căpitanul său, Dan Șucu (62 de ani) ar dori peste două milioane de euro. Acționarul majoritar de la Rapid a refuzat o ofertă în vară de la Legia Varșovia. După ce mutarea la echipa poloneză a picat, jucătorul Rapidului a ajuns pe radarul bataavilor. Fosta echipă a lui Mihai Neșu (42 de ani) este pe locul 8 în Eredivisie în acest moment, cu 23 de puncte în 16 etape. Utrecht este calificată și în grupa de Europa League, unde se află pe locul 32. Olandezii mai au de jucat cu Genk și cu Celtic. Cei de la Utrecht ar fi dispuși să-i ofere un salariu 450.000 de euro pe an lui Dobre. La Rapid, vitezistul ridică 12.000 de euro pe lună. Dobre a impresionat în acest sezon la Rapid, motiv pentru care a fost uns căpitan. Este principalul om de gol, cu 10 reușite în Liga 1. Alexandru are și două assist-uri în acest sezon de Liga 1, fiind al doilea jucător ca număr de contribuții decisive în Superligă, în actuala stagiune. Dobre a ajuns la Rapid anul trecut și a jucat 54 de meciuri, marcând 20 de goluri în toate competițiile.

Kovacs, chemat să împartă dreptatea

Rapid a contestat arbitrajul etapa trecută și speră ca la partida cu rivala din București să fie delegat un arbitru de top. Ambele echipe îl solicită la centru pe arbitrul Istvan Kovacs. După ce a impresionat în Europa, ajungând să oficieze la finala Ligii Campionilor în sezonul trecut, Kovacs (41 de ani) este aproape să bifeze un alt obiectiv important în plan extern. „Centralul” din Carei are șanse mari să prindă lotul de arbitri pentru turneul final al Cupei Mondiale din 2026, unde naționala România nu s-a calificat. Fiecare confederație și-a a stabilit lotul lărgit de arbitri propuși pentru competiția care se dispută vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, iar numele lui Istvan Kovacs apare pe lista UEFA, notează The Ref. Lotul final va fi stabilit în martie, după un seminar la care vor participa șefii arbitrilor din cadrul UEFA și centralii de pe lista extinsă, de 16 nume. Istvan Kovacs este singurul român de pe listă și, cum în ultimii ani a arbitrat finale de Conference League, Europa League și Champions League, având prezență și la Mondialul Cluburilor, acum deține șanse sporite să prindă lotul final. El a fost în corpul de arbitri europeni și la ediția precedentă de Cupă Mondială, însă nu a condus niciun meci la competiția din Qatar. A fost rezervă în opt rânduri.