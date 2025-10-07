Şeful secţiei de psihiatrie de la Spitalul de Urgență Roman, reținut după ce a fost prins băut și drogat la volan

Un bărbat de 44 de ani, din municipiul Roman, a fost reţinut de poliţişti după ce rezultatele de laborator au confirmat că, în urmă cu câteva zile, a condus un autoturism sub influenţa alcoolului și a drogurilor. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, bărbatul este şeful secţiei de psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă (SMU) Roman, scrie Gazeta de Sud.

În data de 3 octombrie, poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie din municipiul Roman, cu privire la faptul că bărbatul are un comportament în trafic ce poate genera un eveniment rutier.

„Poliţiştii au identificat persoana reclamată ca fiind un bărbat în vârstă de 44 de ani, din municipiul Roman. În urma testării conducătorului auto cu aparatura din dotare, au rezultat indicii cu privire la posibila prezenţă a substanţelor psihoactive. Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest. Acesta a fost condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice. Buletinul de analize toxicologice a confirmat prezenţa în organism a substanţelor psihoactive şi a băuturilor alcoolice“, a transmis IPJ Neamț.

Medicul a fost reținut pentru 24 de ore

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore. Este cercetat pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută cu închisoare până la cinci ani.

Amintim că, în urmă cu trei ani, la un control de rutină, polițiștii din Călărași au depistat un bărbat pozitiv la THC-5 (cannabis). Șoferul era dr. Emerich Kovacs, medic specialist Anestezie şi Terapie Intensivă. Medicul Kovacs profesa de mai mulți ani la Călărași.