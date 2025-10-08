search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Primăriță din Vaslui, grav rănită într-un accident de mașină

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primăriţa comunei Zorleni din județul Vaslui a fost grav rănită, după ce maşina în care se afla a fost lovită de un şofer care a pierdut controlul volanului.

În accident a fost implicată și primărița unei comune din Vaslui FOTO Monitorul de Vaslui
În accident a fost implicată și primărița unei comune din Vaslui FOTO Monitorul de Vaslui

Paula Hultoană, primărița comunei Zorleni, a fost descarcerată din mașina avariată și a fost transportată de urgență la spital pentru investigații medicale suplimentare, transmite Monitorul de Vaslui.

După primele evaluări ale echipajului medical ajuns la fața locului, starea sa era stabilă, acuzând dureri de cap, însă se afla în afara oricărui pericol.

„La sosirea echipajelor de intervenție, a fost identificată o persoană de sex feminin, conștientă și cooperantă, încarcerată într-unul dintre autoturisme. S-a acționat pentru descarcerarea acesteia, ulterior fiind extrasă în siguranță și predată echipajului SMURD pentru acordarea primului ajutor medical. Victima a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Bârlad pentru evaluare și îngrijiri suplimentare. Celelalte persoane implicate s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor. Una dintre acestea a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului SAJ, însă a refuzat transportul la spital”, au transmis pompierii militari.

Potrivit ISU Vaslui, în accident au fost implicate două autoturisme și cinci persoane.

Pentru gestionarea misiunii au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare ușoară și un echipaj de prim ajutor SMURD, toate încadrate cu 11 militari, precum și un echipaj SAJ B2.

În urma accidentului, edilul a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, prin care preciza că, din informatiile primite de la autoritãti, cauza accidentului a fost oboseala la volan a conducãtorului auto, care revenea din pelerinaj din municipiul Iasi. 

Ulterior, aceasta le-a transmis reporterilor de la Vremea Nouă cã este internatã la spitalul de Neurochrurgie din Iasi și cã face investigatii suplimentare, fiindcã s-a lovit pe partea stângã a capului, unde a avut si câteva cheaguri de sânge care s-au resorbit destul de repede.

„Am vãzut cã acea masinã vine spre mine. Am intuit cã soferul a adormit la volan si am tras de volan cât am putut. Când am vãzut cã nu mai am ce face, m-am lãsat în voia Domnului. Mã bucur cã acei patru pelerini din masinã nu au nimic si îi multumesc Maicii Domnului cã a vegheat asupra lor si a mea. Bine cã si ceilalti soferi care erau în trafic la acel moment au încetinit si nu s-a întâmplat vreun carambol. Pot spune cã m-am mai nãscut odatã”, a spus, de pe patul de spital, Paula Hultoanã.

Vaslui

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Nepalezul din imagine câștigă în România 4.000 lei lunar. Cât din acest SALARIU trimite acasă, lună de lună
gandul.ro
image
Efectele ciclonului care a lovit România: Case inundate și copaci căzuți în București, Ilfov și Giurgiu. Zeci de intervenții ale pompierilor
mediafax.ro
image
Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului adus cu surle și trâmbițe la FCSB: „Face ravagii sau îl dau cadou”
fanatik.ro
image
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Mașină luată de viitură în Constanța. Şoferul a rămas blocat pe capotă
observatornews.ro
image
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
playtech.ro
image
El este jucătorul care poate să schimbe naționala: „Acum îşi va da doctoratul!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost găsit carbonizat în propria locuință, în Cluj. De la ce ar fi izbucnit incendiul
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ce iarnă anunţă SUPERCICLONUL din aceste zile. Elena Mateescu, Florinela Georgescu şi Roxana Bojariu au analizat hărţile
romaniatv.net
image
Armata Română cheamă românii la mobilizare! Cine sunt primii solicitați
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Eva Longoria și Alexandre Grimaldi pe covorul roșu al Global Gift Gala, profimedia 1043500119 jpg
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani