Primăriță din Vaslui, grav rănită într-un accident de mașină

Primăriţa comunei Zorleni din județul Vaslui a fost grav rănită, după ce maşina în care se afla a fost lovită de un şofer care a pierdut controlul volanului.

Paula Hultoană, primărița comunei Zorleni, a fost descarcerată din mașina avariată și a fost transportată de urgență la spital pentru investigații medicale suplimentare, transmite Monitorul de Vaslui.

După primele evaluări ale echipajului medical ajuns la fața locului, starea sa era stabilă, acuzând dureri de cap, însă se afla în afara oricărui pericol.

„La sosirea echipajelor de intervenție, a fost identificată o persoană de sex feminin, conștientă și cooperantă, încarcerată într-unul dintre autoturisme. S-a acționat pentru descarcerarea acesteia, ulterior fiind extrasă în siguranță și predată echipajului SMURD pentru acordarea primului ajutor medical. Victima a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Bârlad pentru evaluare și îngrijiri suplimentare. Celelalte persoane implicate s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor. Una dintre acestea a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului SAJ, însă a refuzat transportul la spital”, au transmis pompierii militari.

Potrivit ISU Vaslui, în accident au fost implicate două autoturisme și cinci persoane.

Pentru gestionarea misiunii au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare ușoară și un echipaj de prim ajutor SMURD, toate încadrate cu 11 militari, precum și un echipaj SAJ B2.

În urma accidentului, edilul a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, prin care preciza că, din informatiile primite de la autoritãti, cauza accidentului a fost oboseala la volan a conducãtorului auto, care revenea din pelerinaj din municipiul Iasi.

Ulterior, aceasta le-a transmis reporterilor de la Vremea Nouă cã este internatã la spitalul de Neurochrurgie din Iasi și cã face investigatii suplimentare, fiindcã s-a lovit pe partea stângã a capului, unde a avut si câteva cheaguri de sânge care s-au resorbit destul de repede.

„Am vãzut cã acea masinã vine spre mine. Am intuit cã soferul a adormit la volan si am tras de volan cât am putut. Când am vãzut cã nu mai am ce face, m-am lãsat în voia Domnului. Mã bucur cã acei patru pelerini din masinã nu au nimic si îi multumesc Maicii Domnului cã a vegheat asupra lor si a mea. Bine cã si ceilalti soferi care erau în trafic la acel moment au încetinit si nu s-a întâmplat vreun carambol. Pot spune cã m-am mai nãscut odatã”, a spus, de pe patul de spital, Paula Hultoanã.