Miercuri, 22 Octombrie 2025
Angajații unei primării din România, trimiși în concediu fără plată pentru a se putea plăti datoria instituției la bugetul de stat

Publicat:

 Primarul comunei Şuletea, Ciprian Tamaş, va trimite prin rotaţie angajaţii instituţiei în concediu fără plată pentru a reuşi să plătească sumele datorate de primărie la bugetul de stat.

Cirpian Robert Tamaș, primarul comunei Șuletea FOTO: Facebook/Ciprian Robet Tamaș
Edilul a precizat că măsura îl include şi pe el şi că reprezintă singura soluţie pentru ca primăria să poată plăti către bugetul de stat suma restantă de 250.000 de lei, cu care figurează alături de ale instituţii publice din ţară pe o listă publicată de ANAF, scrie Agerpres.

"Am avut o discuţie cu angajaţii şi am ajuns la concluzia că aceasta ar fi singura soluţie, să intrăm pe rând în concediu fără plată. Am observat că de ceva timp rolul primarilor este doar acela de a elibera anumite adeverinţe, în rest nu mai putem aspira la vreun proiect de dezvoltare, din cauza presiunii cofinanţărilor, iar comunitatea este văduvită. Despre aceste datorii s-a ştiut, statul nu trebuia să lase lucrurile să ajungă aici. Guvernul nu face decât să semene ură. Nu primarii au distrus economia, se încearcă doar scoaterea noastră drept ţapi ispăşitori. Noi reuşim să strângem cu chiu cu vai în jur de 700.000 de lei la buget într-un an, în condiţiile în care avem cheltuieli mult mai mari pentru energie, lemne, combustibil, funcţionare, naveta cadrelor didactice şi altele. Domnul premier ar trebui să mai coboare la firul ierbii. Am avut speranţa că un om care a activat în administraţia locală va şti cum să gestioneze problemele, dar se doreşte acum ca noi, primarii, să fim vinovaţi pentru tot", a declarat, miercuri, primarul Tamaş.

Primarul social-democrat a afirmat că datoriile acumulate provin din facturi neachitate pentru o serie de servicii, dar şi din cheltuieli cu plata contribuţiilor de asigurări sociale şi de sănătate pentru însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi.

