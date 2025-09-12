search
Imagini greu de privit. Un șofer din Vrancea accelerează și lovește intenționat un câine care alerga în fața mașinii lui

Publicat:

Decizie șocantă a unui șofer: trei câini i-au ieșit în cale, iar în loc să frâneze, bărbatul de 66 de ani a apăsat pedala de accelerație.

Bărbatul în vârstă de 66 de ani este cercetat pentru uciderea cu intenţie a unui animal.
Bărbatul în vârstă de 66 de ani este cercetat pentru uciderea cu intenţie a unui animal.

Bărbatul, în vârstă de 66 de ani, este cercetat pentru uciderea cu intenție a unui animal, faptă pentru care riscă între 3 luni și 1 an de închisoare sau amendă, pedeapsa urmând să fie stabilită de judecători la finalul procesului. 

Polițiștii au deschis dosar penal imediat după vizionarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și l-au identificat în câteva ore. Suspectul locuiește chiar în Panciu, județul Vrancea, localitatea unde a avut loc incidentul.

Pe imaginile publicate de Monitorul de Vrancea se vede cum bărbatul vine cu mașina din capătul străzii, oprește autoturismul, iar trei câini se apropie de vehicul. Când animalele ajung în fața mașinii, șoferul accelerează și trece cu mașina peste unul dintre câini cu ambele roți de pe partea stângă, apoi își continuă drumul ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Focşani

