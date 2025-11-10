search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Un băiat de 11 ani, dat dispărut în apropierea unei păduri din Dâmbovița, a fost găsit „în urma unei operațiuni de amploare"

Publicat:

Un băiat în vârstă de 11 ani din judeţul Dâmboviţa a fost dat dispărut, luni după-amiază, Poliţia solicitând sprijin pentru găsirea lui. Părinţii au relatat că se aflau cu el în apropierea unei păduri, când copilul a fugit. Poliţia Dâmboviţa informează că băiatul a fost găsit, „în urma unei operațiuni de căutare de amploare”, şi este teafăr.

Copil de 11 ani din judeţul Dâmboviţa, dat dispărut. FOTO: Poliția Română
Copil de 11 ani din judeţul Dâmboviţa, dat dispărut. FOTO: Poliția Română

UPDATE: „Rezultatul a fost posibil datorită eforturilor comune ale polițiștilor, pompierilor, jandarmilor, precum şi implicării cetăţenilor din comunitate. Transmiterea mesajului de tip RO-ALERT a avut, de asemenea, un rol esenţial în mobilizarea resurselor şi a sprijinului public”, transmit oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

Băiatul a declarat că, pe timpul cât a lipsit de lângă părinți, nu a fost victima niciunei infracțiuni.

Știrea inițială

„În cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei Nr. 3 Poliţie Rurală Butimanu au fost sesizaţi cu privire la faptul că minorul Mareş Alexandru, în vârstă de 11 ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din localitatea Frasinu, comuna Corneşti, astăzi şi nu a mai revenit. Acesta are următoarele semnalmente: 1,50 metri înălţime, 40 de kilograme, păr negru”, transmite Inspectoratul de Poliţie Dâmboviţa, care face publică şi fotografia băiatului. 

La momentul la care acesta a plecat, el purta jeans albaştri şi geacă de culoare neagră. 

Potrivit datelor obţinute de News.ro, băiatul s-a întors de la şcoală, iar când a dispărut se afla cu părinţii la marginea unei păduri, iar la un moment acesta a fugit, după cum au relatat părinţii.

Poliţiştii fac verificări pentru găsirea băiatului şi solicită persoanelor care deţin informaţii utile în vederea identificării lui să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.

