O femeie de 60 de ani, lovită pe trecere și târâtă peste un kilometru de un TIR. Șoferul camionului, căutat peste tot

Un accident teribil s-a produs vineri dimineață, pe șoseaua de centură a municipiului Drobeta-Turnu Severin. O femeie de 60 de ani a murit după ce a fost lovită de un autoturism și, ulterior, acroșată și târâtă mai bine de un kilometru de un TIR. Camionul, înmatriculat în Bulgaria, nu a oprit și este căutat de polițiști.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 7:00, în apropierea unei treceri de pietoni. Un apel la 112 anunța că o femeie a fost lovită de un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani. Impactul a proiectat victima pe sensul opus de mers, unde un TIR care circula regulamentar a trecut peste ea fără ca șoferul să își dea seama ce s-a întâmplat.

„A târât-o aproape un kilometru. Este o tragedie. Victima este decedată”, a declarat Amina Nicolicea, din cadrul Serviciului de Ambulanță Mehedinți.

Echipajele de intervenție au găsit trupul femeii la aproximativ 500 de metri distanță de locul primului impact. „S-a acționat pentru căutarea și salvarea victimei”, a precizat și Daniela Înțeleptu, purtător de cuvânt al ISU Mehedinți.

Victima era localnică, dintr-un sat de lângă oraș, și se îndrepta spre Severin pentru cumpărături. TIR-ul, care nu a oprit după accident, era înmatriculat în Bulgaria și, potrivit anchetatorilor, se îndrepta spre Calafat. Polițiștii au instituit consemn la frontieră, dar nu exclud ca șoferul să fi părăsit deja România.

„Ansamblul de vehicule a părăsit locul accidentului. Se fac cercetări pentru identificarea șoferului”, a transmis Daniel Danciu, reprezentant al Poliției Rutiere Mehedinți.

Tânărul de 22 de ani care a lovit-o inițial pe femeie este cercetat pentru ucidere din culpă. Șoferul TIR-ului riscă aceleași acuzații, la care se adaugă părăsirea locului accidentului.