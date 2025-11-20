Momentul în care o mașină, în care se află o femeie și doi copii, e proiectată în parapet după impactul cu un TIR, în Mehedinţi

O femeie şi cei doi copii ai săi au fost răniţi într-un grav accident produs joi pe DN6, în județul Mehedinți. Momentul în care maşina în care se aflau s-a izbit de un tir a fost surprins de un participant la trafic.

Sursă video: Facebook/Florența Gheorghita

Un accident rutier grav s-a produs joi pe DN6, la viaductul Oreva, în județul Mehedinți, unde o maşină condusă de o femeie, care avea ca pasageri două fete minore, a intrat frontal într-un TIR

Conform Centrului InfoTrafic al Poliției Române, impactul a fost atât de violent, încât autoturismul a fost proiectat în parapet după coliziune.

Echipajele de intervenție ale Secției de Pompieri Orșova s-au deplasat de urgență la fața locului, fiind mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Şi cei doi copii şi femeia, în vârstă de 41 de ani, au fost răniţi, şoferinţa rămânând, în plus, captivă între fiarele contorsionate ale maşinii, ceea ce a impus folosirea echipamentului special de descarcerare pentru extragerea acesteia în siguranță. Femeia era grav rănită și transportată la spital.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată că mașina condusă de ea a intrat inițial pe contrasens şi a lovit parapetul, în timp ce şoferul unei dube care s-a trezit cu ea în faţă a reuşit să o evite în ultimul moment. Femeia a reuşit să intre din din nou pe banda de circulaţie, însă autoturismul a intrat în coliziune frontală cu un TIR, în ciuda eforturilor șoferului camionului de a evita impactul, ajungând din nou în parapet

Poliția efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și cauzele care au condus la acest eveniment rutier grav.