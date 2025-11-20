search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Mario Iorgulescu, răsturnare de situație: procurorii atacă decizia, ÎCCJ hotărăște finalul

Pe masa Înaltei Curți de Casație și Justiție a ajuns cererea procurorilor de recurs în casație în cazul lui Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Instanța urmează să decidă azi dacă solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București este admisibilă în principiu. 

Mario Iorgulescu e în Italia din 2019.
Procurorii atacă decizia în cazul lui Mario Iorgulescu | FOTO Facebook

„Recursul în casaţie urmăreşte să supună Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecarea, în condiţiile legii, a conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile”, potrivit sintact.ro.

Procurorii atacă, dosarul se întinde deja de 6 ani

Accidentul în care e implicat Mario Iorgulescu datează din septembrie 2019. Fiul președintelui LPF a urcat la volanul unui bolid de lux, sub influența alcoolului și a drogurilor, și a intrat pe contrasens cu 143 km/h, provocând un accident mortal. Daniel Vicol, cel a cărui mașină a fost lovită, a murit pe loc.

Inițial, Mario Iorgulescu a fost acuzat de omor. Tribunalul București l-a condamnat, în 2023, la 15 ani și 8 luni de închisoare. Decizia a fost atacată, iar Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa la 13 ani și 8 luni.

Ulterior, Iorgulescu a formulat recurs în casație. În iunie 2024, ÎCCJ a anulat decizia de condamnare. Acuzația a fost schimbată în ucidere din culpă, ceea ce a redus semnificativ perioada de închisoare.

Curtea de Apel a stabilit ulterior pedeapsa la 8 ani și 8 luni, iar o contestație în anulare depusă de Mario a fost admisă în iunie 2025, reducând condamnarea la 8 ani.

După această decizie, procurorii au atacat și ei, formulând recurs în casație. ÎCCJ trebuie să verifice legalitatea cererii pentru ca judecarea recursului să înceapă.

În această cale extraordinară de atac, instanţa verifică numai legalitatea hotărârii atacate, iar dacă recursul în casaţie va fi admis, judecătorii pot dispune, potrivit legii, fie rejudecarea cauzei, fie achitarea inculpatului”, potrivit Libertatea.

Mario Iorgulescu trăiește în Italia de șase ani

La două săptămâni după accident, Mario Iorgulescu a fost trimis de tatăl său într-o aeronavă închiriată în Italia. De atunci nu a mai călcat în România și a fost internat în mai multe clinici, inclusiv la Policlinica San Donato Milanese. Curtea de Apel din Milano a respins de patru ori cererile de extrădare.

 „Vă garantez că eu nu o să fac o zi de puşcărie. Pentru că sunt protejat de statul italian, care îmi recunoaşte actele medicale”, declara Mario Iorgulescu în martie 2023, pentru ProTV.

